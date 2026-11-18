Na hradě ve Zlíně-Malenovicích přibyla kolekce replik historických sedel a obuvi z dílny sedláře Václava Gřešáka. Návštěvníci ji mohou vidět v zimní prohlídkové trase. Hrad je letos poprvé otevřený i přes zimu. Správce hradu, jímž je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se rozhodl vyzkoušet i zimní provoz, sdělila dnes ČTK zástupkyně muzea Silvie Lečíková. Hrad se po rok a půl dlouhé rekonstrukci otevřel veřejnosti letos v dubnu.
"Na návštěvníky čeká jezdecká výstroj z různých historických období a od odlišných etnických skupin, které v průběhu dějin žily na území dnešní České republiky nebo zdejší vývoj výrazně ovlivnily třeba prostřednictvím válečných nájezdů," uvedl kurátor výstavy a etnograf muzea Ondřej Machálek.
Návštěvníci uvidí například sedlo kočovného etnika Skytů, sedlo Římanů a Germánů z prvního století našeho letopočtu, jeden celek reprezentuje období kočovných Avarů a domácích Slovanů. Nechybí výstroj starých Maďarů z desátého století, vystaveny jsou repliky jezdeckého vybavení z období husitských válek. "Expozice je doplněna archeologickými nálezy a historickými sbírkami z fondů zlínského muzea, které ukazují třmeny a ostruhy, podkovy i udidla," uvedl Machálek.
Autor replik Václav Gřešák je vystudovaný technolog kůže, který působil na Střední průmyslové škole kožařské ve Zlíně i jako odborný asistent na Fakultě technologické zlínské Univerzity Tomáše Bati. Spolupracoval například s Petrem Hlaváčkem na rekonstrukci obuvi pravěkého muže Ötziho. Při výrobě replik používá původní technologie a materiály. Jeho zatím posledním projektem je výroba repliky koženého pouzdra na svatováclavskou korunu, uvedla Lečíková.