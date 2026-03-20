Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po rekonstrukci otevře návštěvníkům 18. dubna

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po rekonstrukci otevře veřejnosti a zahájí letošní návštěvnickou sezonu 18. dubna. Návštěvníky čekají i nové expozice. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které hrad spravuje.
Hrad byl kvůli opravám zavřený od podzimu 2024. Náklady činily 54 milionů korun, z toho téměř 34 milionů jsou evropské dotace, zbytek hradí Zlínský kraj. Muzeum je krajskou příspěvkovou organizací.
"Stavební práce se dotkly řady míst na hradě. Na první pohled návštěvník ani nezaregistruje, že došlo k výměně téměř jedné stovky starých dřevěných oken, která nahradila okna zhotovená podle dostupných historických fotografií. Zavedení nového větracího kanálu na nádvoří by zase mělo zajistit snížení vlhkosti. V řadě dosud nevyužívaných místností prošla opravou elektroinstalace i parketové podlahy, novotou září i nové sociální zařízení na horním nádvoří," uvedla Lečíková.
Kolaudace stavby byla v únoru, na hradě se dělají nové expozice. "Důstojné prostory získá na hradě část archeologických sbírek muzea. Expozice Otevři zem, odkryj čas bude prezentovat regionální nálezy od paleolitu po raný středověk, k vidění budou různé depoty i hrobové celky, které doplní trojrozměrné modely," uvedl pracovník muzea Petr Tkadlčík.
Pro milovníky zbraní bude expozice v nově zpřístupněném sálu a sousedních místnostech. Soubor chladných zbraní ze sbírek muzea dokumentuje jejich historický vývoj, palné zbraně jsou zastoupené vojenskými a loveckými předovkami a zadovkami vyrobenými v 17. až 19. století. Instalace Cesta lněného vlákna, železa a kůže, věnovaná zpracování těchto materiálů, se doplňuje se stávající expozicí Dřevo proutí sláma v hradní hájence. V nabídce zůstaly i expozice Hospody našich pradědečků, Na hradě nebydleli jen rytíři a Zvířata na Zemi a člověk.
"Návštěvník si bude moci vybrat mezi komentovanou prohlídkou s průvodcem, která kromě expozic zahrnuje i návštěvu hradní věže či průchod podkrovím, anebo samostatnou návštěvou expozic bez průvodce," uvedla Lečíková. Muzeum plánuje nechat hrad otevřený téměř po celý rok s výjimkou ledna a února. Novinkou je rozšíření nabídky edukačních programů díky vybudování zázemí.
Hrad se rekonstruoval také v roce 2018, kdy se dělalo statické zajištění a oprava fasády hradu, o rok později se opravovala střecha na předhradí. Hrad Malenovice založil pravděpodobně moravský markrabě Jan Jindřich, mladší bratr Karla IV., po roce 1360. V dalších staletích byl hrad opakovaně přestavěn. Současnou podobu Malenovice získaly barokními úpravami za majitelů Lichtenštejnů-Kastelkornů.