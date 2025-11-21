Pietní místo je určeno rodičům, sourozencům, prarodičům a blízkým, kteří přišli o své dítě.
„Chtěli jsme vytvořit klidný prostor, kam mohou přicházet vzpomínat, rozloučit se nebo jen v tichu pobýt. Pro mnoho rodičů je to možnost, kterou dříve neměli, a věříme, že jim toto místo pomůže alespoň trochu najít vnitřní klid,“ uvedla ředitelka organizace Dítě v srdci Štěpánka Pokorníková.
Zadní část náhrobku tvoří pískovcová deska s rubínovým srdcem odlitým ze skla. Autorem této podoby pietního místa je zlínský akademický malíř Miroslav Boroš.
|
První pietní místo pro rodiče po ztrátě miminka vzniká na Lesním hřbitově
Celkové náklady na zhotovení se pohybovaly kolem 150 tisíc korun, 100 tisíc činil příspěvek Zlínského kraje.
„Ztráta dítěte je mimořádně těžká zkušenost a žádná slova ji neumí zlehčit. Je proto velmi důležité, že i ve Zlínském kraji vznikl prostor, který dává pozůstalým možnost se zastavit a v důstojném prostředí vzpomenout,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro sociální věci a neziskový sektor Eliška Olšáková.
Nezisková organizace Dítě v srdci poskytuje od roku 2014 odbornou péči rodinám zasaženým ztrátou dítěte v jakékoliv fázi těhotenství, během porodu nebo po něm. V České republice pro ně vybudovala již čtyři pietní místa, a to v Třeboni, Českých Budějovicích, Králíkách a Olomouci. Vytváří například také takzvané memoryboxy, které pomáhají rodičům uchovat vzpomínky na jejich miminko.