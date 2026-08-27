Trampolíny, kolotoč i mlžítko. Zlín má první centrální hřiště pro děti

Autor: ill
  16:02aktualizováno  16:02
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Město Zlín otevřelo centrální dětské hřiště za 40 milionů korun. Jmenuje se Sportovně-rekreační areál Zlín - Vysoká mez. Na ploše přes tři tisíce metrů čtverečních je tam řada atrakcí pro děti do 12 let. Jeho dominantou je velká pirátská loď s herní sestavou a věží se skluzavkami.

Nechybějí zemní trampolíny, kolotoč, houpačky, hrací prvky v podobě recyklačního vozu a vodní mlžítko. Součástí areálu jsou i hřiště pro minikopanou a streetball, zázemí s posezením, WC, automaty s občerstvením a prostorem pro food truck. Vše obepíná asfaltová dráha pro brusle, odrážedla i kola.

V ulici Sokolská ve Zlíně je otevřené první centrální hřiště. Je určeno pro děti od dvou do 12 let. (srpen 2026)
V ulici Sokolská ve Zlíně je otevřené první centrální hřiště. Je určeno pro děti od dvou do 12 let. (srpen 2026)
V ulici Sokolská ve Zlíně je otevřené první centrální hřiště. Je určeno pro děti od dvou do 12 let. (srpen 2026)
V ulici Sokolská ve Zlíně je otevřené první centrální hřiště. Je určeno pro děti od dvou do 12 let. (srpen 2026)
V ulici Sokolská ve Zlíně je otevřené první centrální hřiště. Je určeno pro děti od dvou do 12 let. (srpen 2026)
6 fotografií

Přes Fryštácký potok vede nová lávka k jednomu ze vstupů na hřiště. To se bude na noc zavírat, nicméně jen nízkými brankami. Pohyb na něm budou hlídat kamery, které jsou napojené na městskou policii.

„Tento nový areál je prvním z řady mých plánovaných projektů, kterými chci vytvořit moderní, bezpečná a hlavně zábavná místa pro děti z celého Zlína,“ zmínil náměstek primátora Michal Čížek (ANO). „Sám jsem táta dvou dětí, takže z vlastní zkušenosti moc dobře vím, co obnáší je pořádně zabavit a unavit. I proto už teď přemýšlím nad dalšími takovými centry pro děti.“

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Opozice otevření areálu vítá, nicméně náklady ve výši 40 milionů korun na jeden areál považuje za příliš velké.

„Preferovali bychom rozdělit takový objem financí do obnovy více menších ploch v různých čtvrtích, aby měly rodiny kvalitní vyžití v docházkové vzdálenosti po celém Zlíně,“ zmínil opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Ve Zlíně je 250 dětských hřišť. Podle Čížka město potřebovalo spíše nové centrální hřiště, na kterém mohou děti trávit delší dobu. „Jestli to vydrží, mohou tady být celé odpoledne. Chceme koncept rozšiřovat do různých míst a s různými zaměřeními,“ dodal.

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