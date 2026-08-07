Kamínka a Starý dobrý western. Jeden festival se vrací, další končí

Pavel Stojar
  12:02aktualizováno  12:02
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Kapela Visací zámek.

Kapela Visací zámek. | foto: Zuzana Zlinská

Kapela Visací zámek.
Kapela Visací zámek.
Visací zámek.
Visací zámek.
13 fotografií
Festival Kamínka Kemp se vrací po šestileté přestávce. Akce, která se koná v pátek a sobotu v romantickém areálu uprostřed chřibských lesů nad Roštínem na Kroměřížsku, nabízí nabitý program. Naopak 27. ročník bude posledním v historii přehlídky Starý dobrý western, jehož kulisami jsou přírodní scenérie u přehrady Bystřička na Vsetínsku.

Kamínka nabízejí patnáct kapel, převážně zvučných jmen české rockové scény. „Máme tady velkou část české rockové špičky,“ láká hlavní organizátor Aleš Sigmund.

V pátek začíná program ve 12.30 lahůdkou, kterou bude méně známé uskupení Mike Grabow & The Chili Bombs, v jejichž hudbě se prolíná rock s prvky country. Pak vystoupí rockové kapely Škwor, Walda Gang, Alkehol, Turbo, Trautenberk a Forrest Jump.

Sobotní vystoupení začínají v 11.45, kdy bude pódium patřit herci a písničkáři Jiřímu Schmitzerovi. Zahrají také skupiny Harlej, Panoptiko, Desmod, Doga, Bastard, Mňága a Žďorp a legenda české punkové scény Visací zámek.

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Ke Kamínka Kempu patří taky pivní slavnosti. Akce tak nenabízí nejen skvělou hudbu, ale i jedinečnou pivní zónu. „Z velkých pivovarů budeme točit Plzeňský Prazdroj, včetně jeho dalších značek, jako je Radegast nebo Velkopopovický Kozel, ale také speciály z jejich produkce,“ vyjmenoval Sigmund.

„Dále tady bude přerovský Zubr se svými značkami a kromě toho asi 12 dalších menších pivovarů,“ doplnil. Celkem se tak podle něj mohou návštěvníci těšit na 75 druhů piv.

Kamínka kemp

Pátek 7. a sobota 8. srpna, areál Kamínka, Roštín.

Vystoupí Škwor, Walda Gang, Alkehol, Turbo, Desmod, Doga, Mňága a Žďorp, Visací zámek, Jiří Schmitzer a další.

Vstupné 890 Kč na jeden den, 1590 Kč na oba dny.

Více na webu kaminkakemp.cz

Festival na Kamínkách není žádnou novinkou, vyhledávanou akcí býval už před lety. „Skončilo to s covidem. Tehdy skončil i majitel areálu, my jsme ho koupili před dvěma lety. Máme zkušenosti s podobnými akcemi, takže jsme si řekli, že vyzkoušíme Kamínka oživit,“ popsal Sigmund, který je zároveň majitel areálu.

Pořádá také například akci Dřevorockfest v Dřevohosticích. Tam se letos konal už dvacátý ročník festivalu. Ještě delší tradici má hudební přehlídka a slavnosti piva na Kamínkách. Jejich historie sahá až do roku 2000, kdy se konal první ročník.

Vzhledem k tomu, že kapacity ubytování zaplní účinkující a samotný areál zase návštěvníci a zázemí festivalu, vznikne pro lidi stanové městečko na nedaleké louce směrem na Roštín.

Starý dobrý western naposledy

Začátek srpna na Bystřičce na Vsetínsku tradičně patřil country muzice. Od roku 1999 tady vsetínská kapela Gympleři pořádá oblíbený hudební festival Starý dobrý western. Letos se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna ve zdejším letním kině a v kempu Ranč.

Kapela Visací zámek.
Kapela Visací zámek.
Kapela Visací zámek.
Visací zámek.
13 fotografií

Návštěvníci se mohou na písničkáře Tomáše Linku, který na Bystřičce oslaví 80 let na vystoupení se svou kapelou Přímá Linka. Zahraje také Jakub Smolík s kapelou, bluegrassová skupina Cop, kapela Lokálka a samozřejmě nebudou chybět pořádající Gympleři, kteří se představí v pátek večer na country bálu a ještě v sobotu večer s koncertním programem v letním kině.

Kapela Gympleři pořádá festival Starý dobrý western.

V programu vystoupí také A.M.Úlet, Big Boy Band, Drops, eFeM grass, Honza Langer s písničkami Wabiho Daňka, Jak.u.b., valašská formace Karel Zich Revival Band, Lepenec, Monika Byrtusová a kapela, NeStraŠŠ a Veronika Stráníková, Telegraf, slovenská kapela The Colt či místní Žamboši.

K lítosti fanoušků folkové, country a bluegrassové scény ovšem organizátoři oznámili, že letošní ročník festivalu Starý dobrý western bude poslední. Důvodem jsou podle jejich vyjádření rostoucí nároky na pořádání i proměna české country scény.

Starý dobrý western

Pátek 7. až neděle 9. srpna, kemp Ranč a letní kino, Bystřička.

Vystoupí Žamboši, A.M.Úlet, Karel Zich Revival Band, Gympleři, Luboš Javůrek a Bokomara Trio, Lokálka, The Colt, Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop a další.

Vstupné na místě na celý festival 850 Kč, jen na pátek 590 Kč, jen na sobotu 790 Kč.

Více na webu starydobrywestern.cz

„Když festival před 27 lety vznikal, byl to splněný sen několika nadšenců. Postupně se z malé akce stal oblíbený festival. Největší rozmach jsme zažili zhruba mezi lety 2005 až 2015,“ uvedla za organizátory zpěvačka kapely Gympleři Petra Vaňková.

Na pódiu v Bystřičce se vystřídaly největší osobnosti české country a folkové scény. Mezi nimi Pavel Bobek, Wabi Daněk, František Nedvěd, Věra Martinová nebo americký hráč na foukací harmoniku Charlie McCoy.

„V posledních letech ale začala návštěvnost postupně klesat. Proměnila se také country scéna a příprava festivalu je rok od roku náročnější, přitom jej pořád děláme jen ve svém volném čase,“ podotkla Vaňková.

Letošní poslední ročník tak má být důstojným rozloučením s mnohaletou historií. Páteční program startuje už ve 12 hodin v kempu, v sobotu se začíná hrát v 9 hodin a nedělní dopolední loučení začíná v 10.30.

Dva tradiční festivaly, odlišné žánry. Starý dobrý western u přehrady Bystřička (modře) a Kamínka Kemp u Roštína (červeně).

Dva tradiční festivaly, odlišné žánry. Starý dobrý western u přehrady Bystřička (modře) a Kamínka Kemp u Roštína (červeně).

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