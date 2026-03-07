„Souvisí to s nízkým počtem narozených dětí, loni jich bylo o 17 méně než v roce předminulém. A samozřejmě také zaúřadovala náhoda,“ konstatovala Vladimíra Obdržálková, vedoucí odboru vnitřních věcí a matrikářka Městského úřadu Hulín.
Jména nově narozených miminek však radnice zveřejnit nemůže kvůli dodržení GDPR. Některá jsou totiž originální a dvě navíc zdvojená.
„Identifikace s konkrétní osobou je tam dost pravděpodobná. Existuje proto velké riziko, když ne žaloby, tak správního řízení,“ vysvětlil Zdeněk Dvořák z hulínského městského úřadu.
Předloni to byli Jakub a Veronika
V roce 2024 se ve městě narodilo 52 dětí, z nichž bylo více chlapců, celkem 27. Rodiče jim nejčastěji dávali jména Jakub a Štěpán. U dívek, kterých bylo dohromady 25, bylo nejvíce děvčátek se jmény Veronika a Dorota.
Počet obyvatel města v roce 2025 ve srovnání s rokem předchozím mírně poklesl. Aktuálně jich zde žije celkem 6 357, z nichž 340 má trvalé bydliště v části Záhlinice a 88 v části Chrášťany. Na úbytku obyvatel měl podíl i počet zemřelých, kterých bylo loni 66.