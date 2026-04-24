„Policisté zrovna byli na hlídce v obci Huslenky na Vsetínsku a okolo půl desáté za nimi s prosbou o pomoc přiběhla žena s malým dítětem. Chlapec vdechl bonbón a začínal se jím dusit. Držel se za krk, lapal po dechu a nedařilo se mu nadechnout,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš.
Muži v uniformách neváhali a okamžitě se snažili dítěti pomoci. Jeden z policistů volal na linku 155, druhý si chlapce vzal a provedl takzvaný Gordonův manévr, při kterém ho několikrát udeřil do zad mezi lopatky.
Klekl jsem si a prsty resuscitoval. Policista popsal, jak zachránil kojence na dálnici
„Poté opakovaně praktikoval i jiný úkon zvaný Heimlichův manévr, který však nebyl účinný. Proto si chlapce položil na koleno, kolega dítěti držel nohy ve zvýšené poloze a opětovně chlapce udeřil do zad mezi lopatky,“ popsal mluvčí dramatické okamžiky.
Ubíhaly minuty a stav dítěte se nelepšil, spíše naopak. Policisté ale nepolevovali a po několika dalších minutách si všichni mohli oddechnout, neboť vdechnutý bonbón skončil po dalším, už úspěšném provedení Gordonova manévru v blátivé kaluži na zemi.
Když dítěti zaskočí jídlo či hračka. Heimlichův chvat krok za krokem
Zanedlouho přijeli na místo i záchranáři, kteří chlapce důkladně prohlédli a policisté od nich za rychlý a účinný zákrok sklidili pochvalu.
„Díky rychlé reakci policistů se okamžitě podařilo vyřešit život ohrožující stav a bezprostředně tak dítěti zachránili život,“ zdůraznila Barbora Truksová Zuchová ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
