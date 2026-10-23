Hvězdárna Valašské Meziříčí obnovuje areál, bude mít nové oplocení i parkoviště

Autor: ČTK
  12:12aktualizováno  12:12
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| foto: ČTK

Hvězdárna Valašské Meziříčí na Vsetínsku obnovuje svůj areál, který má více než 15.000 metrů čtverečních. Jde zejména o kompletní opravu oplocení kolem celého areálu, pěších komunikací, vybudování nového parkoviště, také parkové úpravy, řekl dnes ČTK ředitel hvězdárny Libor Lenža.

"Oplocení bylo v podstatě v havarijním stavu, některé části plotu vůbec neexistovaly. Měli jsme problém s parkováním, protože se parkovalo u historicky cenného objektu. Celý parkový areál byl už prostě ve stavu, kdy bylo třeba přistoupit ke kompletní revitalizaci," uvedl ředitel.

Změny v areálu jsou zaměřené na návštěvníky. "Přibudou informační tabule, výstavní tabule, lavičky, stojany na kola, aby lidé, když k nám přijdou, tak jednak aby se mohli něco dozvědět třeba ještě před začátkem akce, nebo aby mohli bezpečně zaparkovat kolo nebo se posadit a jenom si tak odpočinout," uvedl ředitel. Vznikne také plocha, na které hvězdárna představí nové nafukovací modely planet či Slunce. "Myslím si, že se mají návštěvníci naší hvězdárny na co těšit," uvedl ředitel.

Práce začaly letos v létě, areál je oplocený. "Po dobu rekonstrukce máme provoz velmi omezený. Pro běžnou veřejnost je úplně uzavřeno. Nicméně stále se snažíme udržet organizované skupiny, které si vyzvedneme na hranici pozemku a bezpečně dovedeme do budovy, kde se ta akce koná," uvedl ředitel. Obnova bude hotová do konce roku. Práce si vyžádají zhruba 18 milionů korun bez DPH, hradí je Zlínský kraj, který je zřizovatelem hvězdárny.

Na příští rok má hvězdárna v plánu rekonstrukci provozně technického objektu. "Věříme, že brzy bude vyhlášena také architektonická soutěž na úplně novou velkou budovu, která by měla vzniknout v jižní části areálu, včetně pro nás potřebného přednáškového nebo konferenčního sálu pro 80 lidí," uvedl Lenža. Stavba by mohla začít v roce 2028.

Loni se ve hvězdárně otevřelo za více než 80 milionů korun Kulturní a kreativní centrum s laboratořemi, dílnami, technickým zázemím, seminární místností i možností ubytování pro dlouhodobější akce.

Hvězdárnu dnes navštívila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Seznámila se s projektem 5G sítí, které ministerstvo financovalo. "Vybudovali jsme tady v areálu samostatnou 5G takzvanou SA síť. Je prostředkem pro to, abychom tady mohli realizovat řadu vzdělávacích akcí, které jsou zaměřené na mladé lidi, technicky zdatné, nebo ty, kteří se o techniku zajímají. Součástí 5G sítě jsou podružné systémy, jako je třeba flotila pozemních dronů, je tady flotila klasických létajících dronů, máme tady senzorové jednotky, máme tady i vlastními silami vyvinuté programy virtuální a augmentované (rozšířené) reality," uvedl ředitel.

Hvězdárna projekt dokončila letos, dotace z ministerstva činila zhruba 15 milionů korun. "Jsem ráda, že mohu vidět, jak v praxi chytré technologie a 5G sítě pomáhají nejenom ve výzkumu, ale přitahují i děti do oblasti technologií, technických věd a pak jednou budeme doufat, že zůstanou i v té praxi," uvedla Mrázová.

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