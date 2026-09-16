Hvězdárna Valašské Meziříčí rozvíjí s vědci výzkum pro budoucí kosmické mise

Laboratoře Kulturního a kreativního centra v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku nově slouží jako zázemí pro výzkum připravovaný s Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU). Výzkumný tým z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty zde od jara dělá experimenty zaměřené na přípravu budoucích kosmických misí a výzkum organismů využitelných ve vesmírných podmínkách. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila mluvčí univerzity Karolína Podborská.
Výzkumníci se soustředí na studium řas, sinic a rostlin v podmínkách, které napodobují prostředí budoucích kosmických misí. "Jedna z oblastí realizovaných výzkumů a testování je zaměřena na přípravu, optimalizaci a realizaci dlouhodobých experimentů s řasami a sinicemi. Reálně by mohly být vypuštěny na oběžnou dráhu Země, ať už na palubě malého Cubesatu mise CIMER, evropského nákladního raketoplánu Space Rider nebo na palubě Mezinárodní kosmické stanice v horizontu jednoho až tří let," uvedl Libor Lenža z Ústavu chemie a biochemie na Agronomické fakultě (AF) MENDELU.
Odborníci z výzkumné skupiny Space Agri Technologies zahájili experimenty při přípravě kosmických misí. Jde například o pokusy zaměřené na kultivaci mikrořas a sinic, testování účinků těžkých kovů, niklu, mědi a kadmia, a chloristanů na mikrořasy nebo stanovení fotosyntetických pigmentů a antioxidačních parametrů ve vzorku rostlin. Cílem je ověřit, zda si mikrořasy a sinice dokážou zachovat své biologické vlastnosti užitečné pro člověka i v podmínkách mikrogravitace a radiačního zatížení. Vědci zároveň zkoumají schopnost rostlin růst a prosperovat na "mimozemských" substrátech.
"Hlavním přínosem této spolupráce je propojení zkušeností a odborných znalostí obou pracovišť. Ve Valašském Meziříčí máme k dispozici rozsáhlé kultivační i laboratorní prostory, které nám umožňují realizovat experimenty ve větším rozsahu. Velkou výhodou je také špičkové přístrojové vybavení laboratoří, díky němuž můžeme provádět přesné a komplexní analýzy. Spolupráce tak otevírá prostor pro projekty, které by bylo na jednom pracovišti velmi obtížné realizovat," uvedl Martin Füleky z Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU.