Hvězdu na zlínském chodníku slávy budou mít herci Badinková Nováková a Písařík

Hvězdu na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem budou mít nově herci Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík. Odhalení hvězd je plánováno na 2. června, stane se tak při zlínském filmovém festivalu. Společný projekt Zlín Film Festivalu a Nadačního fondu Kapka naděje je součástí doprovodného programu festivalu již od roku 2006, sdělila dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku, dosud je tam 44 hvězd.
"Kristýna Badinková Nováková i Martin Písařík jsou osobnosti, které si i po raketovém startu v mládí dokázaly udržet své pevné místo na české scéně. Kristýna nás dodnes přesvědčuje o svém talentu v náročných divadelních i televizních rolích a Martin je zase neuvěřitelným multitalentem. Oba do zlínské rodiny hvězd právem patří," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
Badinková Nováková se před kamerou poprvé objevila ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách. "Byla jsem malá holka, která trávila prázdniny u babičky v Liberci a občas pro mě přijel řidič z natáčení. Brala jsem to spíš jako zpestření prázdnin než práci," uvedla herečka. Krátce nato se proslavila rolí ve filmu Pelíšky. Náhlou slávu však nesnášela dobře. "Nechtěla jsem vyčnívat, odmítala jsem jezdit MHD. Dnes se na to dívám s úsměvem, ale v tom věku mi z pozornosti nebylo dobře," uvedla. Z ocenění na zlínském festivalu má radost. "Je to pro mě čest. Festival i samotné město mám moc ráda, vždy na mě dýchne skvělá atmosféra a potkám milé lidi," uvedla Badinková Nováková.
Písařík odstartoval svou kariéru snímkem Městem chodí Mikuláš, hrál v řadě filmů i seriálů. "Když všechno klapne, chtěl bych s sebou do Zlína přivézt i svoje kluky, na které mám málo času. Festivalový život miluju! Chybí mi setkávání, protože teď hodně pracuju. Těším se, že se dozvím, jak vypadá současná tvorba pro mladé, že si odpočinu a samozřejmě doufám, že ochutnám i nějaký dobrý vzorek slivovice," uvedl Písařík. Zlín Film Festival se letos koná 66. rokem, bude od 28. května do 3. června.
Loni získali hvězdu na chodníku slávy Linda Rybová a Saša Rašilov, rok předtím Tatiana Dyková a Petr a Matěj Formanovi. Dříve například Tereza Ramba a Jan Cina, Barbora Seidlová a Jan Šťastný, Anna Geislerová a Klára Issová, také Jiří Mádl a Vojtěch Kotek,Jan Hrušínský a Helena Vondráčková, Ivana Andrlová, režisér Karel Smyczek, Klára Pollertová-Trojanová a Jiří Strach, Lucie Zedníčková či Jan Potměšil.