Hvězdu na zlínském chodníku slávy budou mít herci Badinková Nováková a Písařík

Autor: ČTK
  12:14aktualizováno  12:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hvězdu na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem budou mít nově herci Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík. Odhalení hvězd je plánováno na 2. června, stane se tak při zlínském filmovém festivalu. Společný projekt Zlín Film Festivalu a Nadačního fondu Kapka naděje je součástí doprovodného programu festivalu již od roku 2006, sdělila dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku, dosud je tam 44 hvězd.

"Kristýna Badinková Nováková i Martin Písařík jsou osobnosti, které si i po raketovém startu v mládí dokázaly udržet své pevné místo na české scéně. Kristýna nás dodnes přesvědčuje o svém talentu v náročných divadelních i televizních rolích a Martin je zase neuvěřitelným multitalentem. Oba do zlínské rodiny hvězd právem patří," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Badinková Nováková se před kamerou poprvé objevila ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách. "Byla jsem malá holka, která trávila prázdniny u babičky v Liberci a občas pro mě přijel řidič z natáčení. Brala jsem to spíš jako zpestření prázdnin než práci," uvedla herečka. Krátce nato se proslavila rolí ve filmu Pelíšky. Náhlou slávu však nesnášela dobře. "Nechtěla jsem vyčnívat, odmítala jsem jezdit MHD. Dnes se na to dívám s úsměvem, ale v tom věku mi z pozornosti nebylo dobře," uvedla. Z ocenění na zlínském festivalu má radost. "Je to pro mě čest. Festival i samotné město mám moc ráda, vždy na mě dýchne skvělá atmosféra a potkám milé lidi," uvedla Badinková Nováková.

Písařík odstartoval svou kariéru snímkem Městem chodí Mikuláš, hrál v řadě filmů i seriálů. "Když všechno klapne, chtěl bych s sebou do Zlína přivézt i svoje kluky, na které mám málo času. Festivalový život miluju! Chybí mi setkávání, protože teď hodně pracuju. Těším se, že se dozvím, jak vypadá současná tvorba pro mladé, že si odpočinu a samozřejmě doufám, že ochutnám i nějaký dobrý vzorek slivovice," uvedl Písařík. Zlín Film Festival se letos koná 66. rokem, bude od 28. května do 3. června.

Loni získali hvězdu na chodníku slávy Linda Rybová a Saša Rašilov, rok předtím Tatiana Dyková a Petr a Matěj Formanovi. Dříve například Tereza Ramba a Jan Cina, Barbora Seidlová a Jan Šťastný, Anna Geislerová a Klára Issová, také Jiří Mádl a Vojtěch Kotek,Jan Hrušínský a Helena Vondráčková, Ivana Andrlová, režisér Karel Smyczek, Klára Pollertová-Trojanová a Jiří Strach, Lucie Zedníčková či Jan Potměšil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora opět připomene Šostakoviče

ilustrační snímek

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora se opět zaměří na dílo ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče. Po loňském výročí 50 let od...

8. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Kradl auta, nářadí i květiny. Obvinili ho ve vězení, kde sedí za jiné delikty

ilustrační snímek

Pražští kriminalisté objasnili sérii majetkových deliktů, z nichž viní pětatřicetiletého muže. Ten si obvinění vyslechl už za mřížemi, kde si odpykává trest za jinou majetkovou kriminalitu. Za...

8. května 2026  11:22

Stopka stavbě školy. Dětí ve Středočeském kraji výrazně ubývá

ilustrační snímek

Boom výstavby základních a mateřských škol ve středních Čechách pomalu končí. Ačkoli v kraji stále pokračují projekty výstavby nových základních škol, jako například v Úvalech, v příštích letech už...

8. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Radvanice a Bartovice budují parčík za 4,1 milionu korun

ilustrační snímek

V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice vzniká nový parčík. Obvod ho buduje u křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká. Práce za 4,1 milionu korun by...

8. května 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů

ilustrační snímek

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS...

8. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů

ilustrační snímek

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS...

8. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Platnéřská ulice

Platnéřská ulice

Instalace retardérů v Praze 1 na Starém Městě v Platnéřské ulici.

vydáno 8. května 2026  10:03

Jungmannovo náměstí

Jungmannovo náměstí

Mlžítko na Jungmannově náměstí.

vydáno 8. května 2026  10:03

Nyní v květnu měsíci označeném podle toho, že v přírodě všechno kvete, je možné vidět i ozdobné dřeviny v květu.

vydáno 8. května 2026  10:02

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Výstava o Nové radnici na Mariánském náměstí.

vydáno 8. května 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vážená redakce, posílám fotku kapličky z Libně, Prahy 8, ulice Stejskalova.

vydáno 8. května 2026

Vážená redakce, posílám fotku kapličky z Libně, Prahy 8, ulice Stejskalova.

vydáno 8. května 2026  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.