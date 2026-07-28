Hygienici ve Zlínském kraji letos evidují 29 onemocnění klíšťovou encefalitidou

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje v letošním roce zatím eviduje 29 onemocnění klíšťovou encefalitidou. Nejvíce jich je hlášeno z okresu Vsetín, kde bylo do konce minulého týdne 18 nemocných. Ve stejném období loňského roku bylo hlášeno 38 případů, za celý rok 2025 bylo v kraji 52 případů tohoto onemocnění, řekla dnes ČTK zástupkyně hygieny Stanislava Kutějová.
"Nejvyšší počet onemocnění, jako každý rok, vykazuje okres Vsetín, následovaný okresem Zlín," uvedli hygienici. Na Zlínsku je letos dosud sedm onemocnění, po dvou jsou na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. Nejvíce nemocných, 14, letos hygienici v regionu zaznamenali v červenci. V červnu jich bylo o čtyři méně, v květnu pět. Předloni bylo v kraji potvrzeno 52 onemocnění, o rok dříve 33.
Lidé by měli být při pobytu v přírodě opatrní. Odborníci doporučují chodit po zpevněných cestách a používat repelenty. Po návratu z přírody je důležité se prohlédnout a klíště případně co nejrychleji odstranit. Klíšťata přenášejí různé nemoci, mezi nejznámější patří klíšťová encefalitida a lymská borelióza. Na boreliózu zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba. Naopak vakcína je zatím jen proti encefalitidě. Lidé starší 50 let mají vakcínu hrazenou ze zdravotního pojištění.
Klíšťatům svědčí teplé a vlhké počasí, proto je jejich výskyt obvykle nejvyšší ve dvou obdobích, na přelomu května a června a v září. Vyskytují se zejména na okrajích listnatých a smíšených lesů, v porostech u vodních toků, na loukách, okrajích polních a lesních cest i v parcích a zahradách.