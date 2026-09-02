Hygienici ve Zlínském kraji zkontrolovali stovku táborů, uložili čtyři sankce

Hygienici ve Zlínském kraji letos zkontrolovali stovku letních dětských táborů. Od 29. června do 31. srpna zkontrolovali 97 pobytových táborů, z toho 85 zotavovacích akcí a 12 jiných podobných akcí, a dvě provozovny stravovacích služeb poskytující stravování dětí na zotavovací akci. Provedli také 92 kontrol pestrosti jídelníčků. Dosud uložili čtyři pokuty v celkové výši 17.500 korun a v jednom případě byla nařízena likvidace potravin skladovaných v nevhodných teplotních podmínkách, uvedli hygienici ve zprávě na svém webu. Všechny kontroly však ještě nebyly ukončeny.
"V letošním roce jsme řešili nedostatky týkající se zásobování akce pitnou vodou, nedostatky ve stravování dětí a na čtyřech akcích nedostatky ve zdravotní dokumentaci dětí. V letošním roce nebyl vydán žádný zákaz konání," uvedli hygienici.
Na dvou akcích se zabývali zdravotními obtížemi dětí. "V obou případech se jednalo o krátkodobý průběh onemocnění, kde se v klinickém obraze objevovalo zvracení, ojediněle průjem. I přes neprodlený státní zdravotní dozor spojený s odběrem vzorků a epidemiologické šetření se původ zdravotních obtíží nepodařilo zjistit," uvedli hygienici.
Letošní táborová sezona byla podle hygieniků klidná a bez mimořádných událostí. "Počasí bylo příznivé – přestože červenec a začátek srpna byly charakterizované vysokými teplotami, pořadatelé táborů na ně reagovali úpravou programu a pobytem na stinných místech s důrazem na dodržování pitného režimu. V některých lokalitách, zejména v druhé polovině táborové sezony, byl evidován vyšší výskyt bodnutí vosami a jejich zvýšený výskyt. Výskyt klíšťat byl naopak nižší než v předchozích letech," uvedli hygienici.
V kraji bylo letos v létě nahlášeno či zjištěno 131 pobytových akcí, kterých se účastnilo téměř 7500 dětí.