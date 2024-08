Hypotéky se vracejí. Splácení je výhodnější než drahý nájem, tvrdí makléři

S manželkou čekají druhé dítě a rozhodli se, že místo pronájmu si pořídí vlastní bydlení. Milana Zámečníka zaujal menší nově stavěný rodinný domek ve vesnici na Zlínsku a jeho financování řeší kromě úspor také hypotékou, kterou má rozloženou na dvacet let.

„Budeme splácet 16 tisíc korun měsíčně. Doteď jsme za nájem bytu dávali zhruba stejnou částku, takže mi to dává smysl. I když samozřejmě nám teď přibudou ještě platby za energie,“ popisuje. „Trochu jsme váhali, ale blížící se narození dítěte bylo klíčové. I podmínky pro hypotéky jsou už výhodnější.“

Podobně uvažujících lidí přibývá. Z analýzy rezidenčního developera Central Group vyplývá, že počet lidí, kteří si pořizují nový byt na hypotéku, v tomto roce vzrostl na 33 procent. Loni to bylo 28 procent a v roce 2022, kdy se český realitní trh nacházel v krizi, pouhých 11 procent. Oproti předcovidovým rokům však jde pořád o nízká čísla, tehdy se uvádělo 43 procent.

Důvodem pro zvýšený zájem o hypotéky na nový byt jsou podle analýzy Central Group klesající hypoteční sazby. Česká národní banka (ČNB) začátkem srpna snížila základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta. Jde o nejnižší úroveň od počátku února 2022.

Před covidem šest milionů, nyní polovina

A pomůže to i realitnímu trhu. „Když úroková sazba činila přes šest procent, málokdo dokázal splácet hypotéku a raději šel do pronájmu. Jejich cena teď vyrostla na částky, které bych si před deseti lety nedokázal ani představit,“ uvedl zlínský realitní makléř Michal Malaník (RE/MAX). „Dnes se to ale otáčí. Už je výhodné vzít si hypotéku a neplatit drahý nájem,“ dodal.

„Objevují se i případy, kdy někdo má vážně odvahu. Nedávno jsem řešil případ bytu za 4,3 milionu korun, na který si zájemce bral hypotéku 3,9 milionu,“ podotkl makléř Michal Jiříček z Buďa Reality.

Podle odborníků jsou nejvíce v kurzu hypotéky kolem tří milionů korun. „Už se prakticky nepotkávám s případy jako před covidem, kdy díky nízkým úrokovým sazbám byly přijatelné i hypotéky na šest milionů korun,“ naznačil Jiříček.

„Atraktivní jsou menší a levnější byty, které je snazší splácet. Ale je to případ od případu. Řada lidí prodává svoji stávající nemovitost a jde do lepšího. Pak mají samozřejmě jiné finanční možnosti, ačkoliv si třeba také berou hypotéku na zmíněné tři miliony.“

Zároveň klesá průměrný věk nových majitelů nemovitostí. Byty v novostavbách na hypotéku letos nejvíce kupují lidé pod 40 let, ještě před dvěma lety to byli zájemci mezi 41 a 50 lety.

Cíl mladých? Umořit hypotéku před důchodem

„Jak vyplývá z našich analýz, v roce 2022 vzrostl průměrný věk našich kupujících na téměř 46 let. Byty si v tomto období mohli dovolit především ti, kteří měli již našetřeno, což bývají spíše starší ročníky,“ řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Vaňková.

„Během posledního roku však průměrný věk klesl, a to právě proto, že opět začal narůstat podíl lidí, kteří financují nové byty hypotékou,“ dodala s tím, že nyní jsou téměř tři čtvrtiny z těchto kupujících mladší 40 let a průměrný věk žadatelů o úvěr činí 37 let.

„Mladší lidé kupují byty s výhledem, aby stihli mít na důchod hypotéku umořenou a vstupovali do něj bez dluhů,“ konstatoval Tomáš Jurečka ze zlínské pobočky M&M reality. „Kupovat byt v padesáti letech už je šibeniční termín, nelze pak brát hypotéku v plné délce.“

Pořád ale platí, že třeba čerství absolventi škol se do půjček příliš nehrnou. „Dlouho jsem neviděl někoho pod třicet let, kdo by si bral hypotéku,“ prohodil Malaník.

Lidé skrz hypotéku nefinancují jen novostavby. „Zájemci reagují na veškeré byty v nabídce. Je velký zájem i o starší byty po nové rekonstrukci: bytové jádro, elektro, kuchyně, podlahy, dveře, omítky,“ řekla Ilona Katrušáková z RK Sting.