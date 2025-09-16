Správce budovy v Budovatelské ulici si všiml, že na vodoměru bytu se nezvýšila po dobu tří dnů spotřeba vody, a na základě tohoto podezření přivolal záchranné složky.
„Profesionální hasiči pomocí výškové techniky vstoupili do bytu přes okno a umožnili záchranářům přístup k ležící ženě,“ popsala zásah mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Po bezprostředním ošetření byla seniorka převezena k dalšímu vyšetření do zdravotnického zařízení.
„Správce domu, jehož včasné jednání mělo zásadní význam, jednal podle podezření vyplývajícího ze stavu vodoměru. Jeho pozornost a okamžité přivolání pomoci přispělo k úspěšnému zásahu,“ dodala Javoříková.
„Tento případ opět připomíná důležitost vzájemné pozornosti sousedů, správců a osob pečujících o zranitelné skupiny obyvatel,“ zdůraznila mluvčí.
Hasiči vyzývají veřejnost, aby v případě podezření na ohrožení zdraví či života souseda, neprodleně volala linku 112.