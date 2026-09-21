Industriální výstava Žně designu v Bílovicích představí výrobky 20 značek

Industriální výstava Žně designu v Bílovicích na Uherskohradišťsku představí návštěvníkům výrobky 20 značek z několika evropských zemí. Prohlédnou si například volant vozu Škoda, nářadí Bosch, cyklistické vybavení švédské firmy Thule i půllitr navržený pro pivovar ve Velkých Popovicích u Prahy. Čtvrtý ročník výstavy byl zahájen jako součást srpnového festivalu WiFič Ven! Po úpravách se veřejnosti znovu otevře 24. září, potrvá do konce roku, sdělil ČTK organizátoři.
Výstava bude v areálu firmy Egoé, která vyrábí venkovní nábytek, městský mobiliář, kempinkové vestavby vozidel nebo lyže. Kurátoři Darja Škodová a Richard Vodička vybírali sériově vyráběné produkty, které spojují funkčnost, kvalitu a originalitu s technologickou úrovní, efektivní výrobou, dlouhou životností a přiměřenou cenou. "Nechtěli jsme vybírat jen výrobky, které dobře vypadají. Zajímalo nás, zda obstojí při každodenním používání, zda je lze efektivně vyrábět a zda přinášejí vlastní řešení," uvedla Škodová.
Jednotlivé exponáty nespojuje podobný vzhled ani jeden styl. Výstava vedle sebe staví dopravní prostředky, pracovní nářadí, sportovní vybavení, elektroniku, oděvy, sklo i předměty pro domácnost. Připomíná tedy, že průmyslový design je součástí předmětů, které lidé běžně používají.
Škoda Auto do Bílovic přivezla sériový volant pro modely RS a volant koncepčního vozu. Bosch představuje akumulátorovou sekačku a nůžkový měřák, Thule dětský vozík a cyklistické nosiče. Výstava připomíná také stoletou historii stavebnice Merkur. Společnosti Okula a Optiqa připravily pro Žně designu brýle využívající nové materiály a výrobní postupy. Český startup Groowia představuje modulární hydroponický systém Oliver určený pro domácí pěstování.
Tvar hotového výrobku je pouze viditelným výsledkem celého procesu navrhování. Pod jeho povrchem zůstávají podle pořadatelů výstavy desítky rozhodnutí. Například jak se bude výrobek ovládat, zda bude bezpečný a srozumitelný, kolik materiálu spotřebuje, jak dlouho vydrží a zda jej lze vyrábět za cenu přijatelnou pro zákazníka. "Právě odtud vychází také název výstavy. Žně představují pomyslnou sklizeň společné práce designérů, konstruktérů, technologů, výrobců, marketérů, obchodníků a lidí z mnoha dalších profesí," uvedli organizátoři.
První dva ročníky Žní designu se konaly v letech 2020 a 2021 výhradně jako součást přehlídky WiFič Ven! Po ukončení festivalu byly výstavy rozebrány. Třetí ročník výstavy se uskutečnil loni, v omezené podobě zůstal přístupný také v následujících měsících.