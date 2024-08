Osmnáctiletá dívka zveřejnila intimní fotky kamaráda, mstila se za pomluvy

Do soukromého účtu svého třiadvacetiletého kamaráda, se kterým se znala od dětství, vstoupila dívka letos v únoru. Koncem loňského roku však přátelství skončilo.

„Dívka se v následujících týdnech dozvěděla, že o ní její kamarád mezi svými známými roznáší pomluvy a nepravdy. Rozhodla se, že si to ověří a využila toho, že se z jejího počítače v minulosti přihlašoval do své sociální sítě. Poté, co zneužila jeho přihlašovací údaje, pročetla si jeho interní komunikace a zjistila, že o ní skutečně šíří lži,“ popsala mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Dívka pak na sociální síti vyhledala intimní fotografie a videa poškozeného a rozeslala je jeho rodičům, přátelům a dalším známým, které měl mladík ve svých kontaktech.

Muž podal trestní oznámení

„Rozhodla se pro pomstu a rozeslala je celkem 28 lidem. Fotografie a videa zachycovaly muže a jeho bývalé přítelkyně v různých sexuálních pozicích,“ doplnila mluvčí.

Když mladíkovi volali jeho známí a rodinní příslušníci, proč jim posílá takové fotografie, rozhodl se podat trestní oznámení. Kdo snímky rozeslal, ale nevěděl. Pachatelku kriminalisté záhy odhalili a ta se přiznala.

Dívka je obviněná z porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací.

„Je důležité si uvědomit, že veškerá komunikace, ať už na sociálních sítích nebo v SMS zprávách, či e-mailech, je vždy soukromá a její zneužití či zveřejnění bez vědomí majitele je trestné. To se týká i soukromých fotografií nebo videí,“ zdůraznila Kozumplíková.