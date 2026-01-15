Radnice v kraji chystají rekordní investice. V plánu jsou i nákladné stavby

Petr Skácel
  13:12aktualizováno  13:12
Bude mít dvě ledové plochy, hlediště pro 500 diváků, moderní zázemí a jeho součástí bude i ubytovna pro 80 lidí. Nový zimní stadion se v Uherském Hradišti staví už od loňského července a vznikne na místě stávajícího, který šel k zemi. Město na něj letos dá téměř 320 milionů korun a půjde o jeho největší investici.
„Reagujeme na velký zájem o ledovou plochu v Uherském Hradišti a celém okolí. Nový zimní stadion bude odpovídat jednadvacátému století,“ podotkl starosta Stanislav Blaha.

I díky stavbě stadionu pošle Uherské Hradiště na investice rekordní částku – téměř 830 milionů korun – s tím, že skoro 160 milionů by měly pokrýt dotace.

V plánu je také pokračující regenerace a vylepšení infrastruktury sídliště Štěpnice, rekonstrukce budov městského úřadu, výměna nepropustných povrchů v ulici Za Alejí, nové osvětlení hřiště městského fotbalového stadionu, oprava kanalizace v místní části Vésky či modernizace akvaparku.

Kroměříž investuje do dopravy

Také Kroměříž chystá historicky nejvyšší objem investic – za 343,5 milionu. „Zásadní strategie při sestavování rozpočtu byla, že je zbytečné a hloupé na finančních účtech města kumulovat finanční prostředky,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Kroměříž postaví novou sportovní halu za 300 milionů, město kupuje pozemky

Nejvíce peněz půjde do dopravy, například na dokončení stezky pro pěší a cyklisty z Kroměříže do místní části Postoupky či na úpravy v Trávníku. V plánu je také výstavba budovy pro chráněné bydlení v Pavlákově ulici, oprava pavilonu v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka a městského domu na Riegrově náměstí, kde je domov pro seniory.

Na stavbu sportovní haly počítá s 30 miliony korun. „Věřím, že letos postavíme trafostanici, která je pro halu nezbytná, a že se rozběhnou i další práce na stavbě haly,“ dodal Opatrný.

Meziříčí promění náplavku

Vsetín hodlá na nové projekty uvolnit 397 milionů korun. „V letošním roce budeme pokračovat ve stavbě lávky u průmyslovky nebo přednádražního prostoru, kde vznikne nové autobusové nádraží a také cyklostezka,“ sdělil starosta Jiří Čunek.

Město se pustí do modernizace sportoviště ZŠ Rokytnice a opravy knihovny v této místní části, zahájí generální přestavbu víceúčelového stadionu na Ohradě a naváže na rozsáhlé úpravy v lokalitě Horního náměstí.

Valašské Meziříčí chystá investice za 282 milionů korun. Budou mezi nimi revitalizace tržnice na krásenském břehu Bečvy, tedy první etapa meziříčské náplavky, dokončení rekonstrukce stávajících bazénů na koupališti nebo proměna sportovního areálu TJ Valašské Meziříčí a rekonstrukce technologií na zimním stadionu. Město dá rovněž opravit budovu MŠ Podlesí – Bynina či chodník v Sokolské ulici.

Náplavku plánuje Meziříčí budovat současně s opravou mostu přes Bečvu

„Pokračovat budeme v projektových přípravách za více než 30 milionů korun. Jedná se zejména o nejdůležitější investiční stavby následujících let, kterými jsou například bytový dům K1 pro mladé rodiny s dětmi, tělocvična s parametry sportovní haly u ZŠ Křižná či nový volnočasový areál se skateparkem naproti Kauflandu,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Meziříčí chce projekty nachystat, aby se mohlo na jaře 2027 začít stavět. Pokračovat bude i příprava projektu bytového domu pro seniory v ulici J. K. Tyla.

Rožnov staví kulturní centrum

V Rožnově pod Radhoštěm poputuje na investice téměř 355 milionů korun. „Rozpočet je jeden z historicky nejvyšších. Po dlouhých letech příprav jsme zahájili výstavbu kulturního centra, kdy v roce 2026 proinvestujeme 170 milionů korun a schválená dotace na jeho výstavbu je ve výši 111,696 milionu korun,“ řekl starosta Jan Kučera.

Dostavba kulturního centra v Rožnově začne letos, dokončí ho místní firma

Pokračovat bude obnova veřejných prostranství před nádražím, na náměstí 1. máje a na sídlišti Koryčanské Paseky.

Začnou práce na vybudování cyklostezky a cyklotrasy Pindula, rekonstrukce ulice Letenská, cyklostezky u Elektroprojekty či výstavba dopravního hřiště u koupaliště. Počítá se také s postupnou modernizací parkovacího systému a přípravou dalších „chytrých“ technologií.

Otrokovice měly investice rekordní loni a na letošní rok vyčlenily na nové projekty 144 milionů korun. Patří mezi ně rekonstrukce hasičské zbrojnice v části Kvítkovice, obnova sídliště Trávníky, dostavba bytových domů Nové Hurdisky, výkupy pozemků pro budoucí rozvoj či páteřní cyklostezka Otrokovice–Baťov.

