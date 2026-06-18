Ivo Mitáček bude kandidovat do Senátu ve zlínském obvodu s podporou STAN

Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude v podzimních senátních volbách v obvodu 78 Zlín Ivo Mitáček. Čtyřiapadesátiletý zastupitel města Zlína i Zlínského kraje je poradcem pro bezpečnost a krizové řízení, pracoval v minulosti také jako mluvčí policie, hasičů a Generální inspekce bezpečnostních sborů. Lídryní kandidátky STAN v komunálních volbách ve Zlíně bude kariérová poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Zástupci hnutí to dnes oznámili ve Zlíně.
"Do senátních voleb jdu s prioritami, které jednoznačně trápí Zlín a jeho okolí a celý můj senátní obvod ve všech anketách. To znamená doprava, sociální oblast, zdravotnictví, odliv mladých z regionu a nepochybně pro mě velmi důležité téma je bezpečnost. Ve všech těchto oblastech chci být aktivním senátorem a člověkem, který bude komunikovat tyto problémy na nejvyšší úrovni," řekl dnes ČTK Mitáček.
Chce změny zákonů, které by pomohly tyto problémy řešit. "Stejně tak chci být pojistkou demokracie, chci být tím bojovníkem a jistotou, který tady udrží dosavadní demokratické principy a budu bránit jakémukoliv jejich ohrožení," uvedl Mitáček.
Za STAN před šesti lety kandidoval tehdejší ředitel zlínského divadla Petr Michálek, skončil se ziskem 14,90 procenta hlasů třetí. V obvodu bude mandát obhajovat senátor Tomáš Goláň (ODS), který v roce 2020 porazil jako tehdejší kandidát hnutí Senátor 21 ve druhém kole senátních voleb očního lékaře Pavla Stodůlku, jenž kandidoval za Nezávislé. Letos bude kandidovat také bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík, který kandiduje jako nestraník za ANO. Pod hlavičkou Stačilo! bude o hlasy voličů usilovat vydavatel Jan Doleček z KSČM. Lidovci na Zlínsku vlastního kandidáta nepostaví, podpořit plánují Goláně. Vlastní kandidáty do letošních senátních voleb ve Zlínském kraji neplánují vyslat Piráti ani TOP 09. Zvažují však, že někomu vyjádří podporu.
Lídryní kandidátky STAN v komunálních volbách ve Zlíně bude Stojar, která do STAN vstoupila loni v létě. Za hnutí kandidovala v komunálních volbách ve Zlíně i před čtyřmi lety, kdy byla na 28. místě kandidátky. "Je to pro mě velká příležitost, příležitost zúročit své zkušenosti. Pracuji s lidmi ze Zlína, s mladými, firmami, často se to točí kolem toho, co je trápí," uvedla Stojar. Hlavními prioritami jsou pro ni město, kde chtějí mladí zůstat, důstojný život pro seniory a rodiny a město, které naslouchá občanům.
Obsazení čela kandidátky ještě není zcela jasné. Na předních místech jsou zkušení politici i řada nových tváří a mladí lidé, včetně například studentů zlínského gymnázia. "V první dvacítce je pět mladých lidí," uvedla Stojar. Na kandidátce bude například i bývalá náměstkyně primátora Kateřina Francová či ředitel zlínského gymnázia na Lesní čtvrti Pavel Simkovič.
Hnutí STAN získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 7,33 procenta hlasů a skončilo šesté. V zastupitelstvu s 41 křesly získalo tři mandáty a skončilo v opozici. Volby vyhrálo hnutí ANO, dostalo 31,97 procenta hlasů a má 14 mandátů. Koalici vytvořilo s ODS, lidovci a Piráty. V opozici je kromě STAN i hnutí Zlín 21 a SPD.