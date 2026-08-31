Ivo Trešl: Tři věci, které chci změnit pro Lounsko a Rakovnicko

Autor:
Politická reklama
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Ivo Trešl

Ivo Trešl | foto: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Ivo Trešl
Ivo Trešl
Ivo Trešl
Ivo Trešl
5 fotografií

Politická reklama

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Jmenuji se Ivo Trešl, narodil jsem se v Rakovníku a celým svým srdcem jsem místní patriot. Většinu svého profesního života spojuji s pomocí lidem – bezmála třicet let působím jako chirurg a traumatolog v rakovnické nemocnici. Práce lékaře mě naučila rychlému, ale rozvážnému rozhodování a pokoře.

Zadavatel: Starostové a nezávislí

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Oznámení o transparentnosti

Stejné zásady, tedy pracovat poctivě, s pokorou a rozumem, uplatňuji také ve veřejném životě, kde od roku 2020 hájím zájmy Lounska, Rakovnicka a Žatecka jako senátor.

Z chirurgického sálu do lavic Senátu

Když jsem v roce 1996 nastupoval na chirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku, netušil jsem, jak hluboce mě tato profese ovlivní. Medicína mi dala možnost denně vidět výsledky své práce a pomáhat konkrétním lidem v nejtěžších chvílích.

Postupem času jsem si ale začal uvědomovat, že řadu věcí, které trápí náš region a spoluobčany, nelze vyřešit u operačního stolu. Proto jsem se rozhodl vstoupit do veřejného dění. Od roku 2006 působím v radě a zastupitelstvu města Rakovník a v roce 2020 mě důvěra spoluobčanů přivedla do Senátu Parlamentu ČR za hnutí STAN. V horní komoře pracuji ve Zdravotním výboru, kde denně využívám své praktické zkušenosti z nemocnice při projednávání zdravotnické legislativy.

Moje priority pro náš region

Ve své politické práci se zaměřuji na tři klíčové oblasti: vytvoření podmínek pro spokojený život, dostupnou zdravotnickou péči a zlepšení dopravní infrastruktury.

Rakovnicko se svými Křivoklátskými lesy, řekou Berounkou a Lounsko s Ohří, vinicemi a Českým středohořím je krásné místo k žití. Žijí zde pracovití lidé, kteří si zaslouží stejné podmínky pro život, jaké mají obyvatelé velkých metropolí.

Potřebujeme, aby zde lidé zůstávali nebo se sem vraceli po studiích, je tedy třeba pro ně vytvořit pracovní příležitosti a to i ty velmi kvalifikované. Všemi způsoby podporovat projekty výstavby provozů s vysokou přidanou hodnotou jako je například zamýšlená továrna na výrobu čipů a polovodičů v průmyslové zóně u Žatce, ale i v dalších místech našeho volebního obvodu. Aby se měli důvod sem vracet za prací a životem právě i kvalifikovaní lidé.

Nejsou to ale jen průmyslové objekty, ale třeba i obě nemocnice, jak v Rakovníku, tak ta v Žatci. Obě potřebují podporu, aby do nich zdravotnický personál chtěl nastupovat.

Zdravotnictví, které je nablízku

Dostupná lékařská péče nesmí být výsadou velkých měst. Jako praktikující chirurg v Rakovníku denně vidím, jak moc našemu regionu chybí stabilní personální zázemí v nemocnicích a dostatek praktických lékařů či ambulantních specialistů.

V Lounech trápí lidi zánik nemocnice, který nastal již téměř před dvěma desetiletími. Lounsko tak nemá jednu centralizovanou velkou nemocnici, ale péče je roztříštěná mezi Louny, Žatec a Podbořany. Zejména okrajové části Lounska jako Podbořansko mají kritický nedostatek praktických lékařů, pediatrů a zubařů. Starší lékaři odcházejí do důchodu a mladí nemají o příchod do těchto regionů zájem. Obyvatelé Lounska musí za komplikovanějšími zákroky dojíždět do Ústí nad Labem, Mostu nebo Prahy.

Rakovnickou nemocnici vlastní a provozuje firma Privamed, která vlastní i budovu Polikliniky v Lounech. Jako kmenový lékař rakovnické nemocnice vedu s jejím ředitelem debatu, jak bychom mohli rozšířit právě do tohoto objektu služby našich specializovaných ambulancí a zároveň nabídnou následnou péči pacientům z Lounska v rakovnické nemocnici.

Ve zdravotním výboru Senátu je pak mým cílem nastavit legislativu tak, aby se základní a urgentní péče udržela co nejblíže lidem i v menších městech

Dopravní infrastruktura

Dlouhodobě prosazuji dokončení obchvatů měst a rozvoj venkova jako klíčové priority pro stabilizaci a rozvoj lounského a rakovnického regionu. Jako místní patriot a senátor vnímám, že kvalitní dopravní infrastruktura a podpora menších obcí jsou nezbytné pro udržení obyvatel v regionu a zlepšení jejich každodenního života.

Rakovník jako „hlavní město“ rakovnického okresu trápí nedokončený obchvat města, kterému chybí již jen jedna etapa, ale ta nejkomplikovanější a nejnákladnější, kdy je třeba vybudovat nový most přes Rakovnický potok, provést úpravu dopravy v lokalitě Zátiší a vše koordinovat s výstavbou kanalizačního sběrače. Zároveň se musí vybudovat i dálniční přivaděč a obchvat Lišan. Tyto dvě dopravní stavby by občanům Rakovnicka velmi ulevily. Příprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí probíhá na úrovni Středočeského kraje. Proto je potřeba na něj tlačit, aby obě stavby co nejdříve realizoval. Nemůžeme mluvit o rozvoji regionu, pokud jsou naše města a vesnice přetíženy tranzitní dopravou a chybí nám bezpečné spojení.

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