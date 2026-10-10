Jablečný den v Kroměříži představil staré odrůdy typické pro region

Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila dnes výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Akce tradičně nabídla také rozmanité pokrmy z jablek a kulturní program pro děti a dospělé. Jablka na Velkém náměstí posloužila i na nazdobení kašny, fotokoutku nebo bedýnkového bludiště, sdělil ČTK mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
Staré krajové odrůdy se na Kroměřížsku vyvíjely po staletí a díky tomu v oblasti dobře prospívají. "Plody odrůd, jako jsou Panenské české, Strýmka, Kardinál žíhaný, Jadernička moravská a další, patří i k bohatým zdrojům antioxidačních látek významných například v prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. Hodnoty naměřené u uvedených odrůd několikanásobně převyšovaly obsah měřených látek v komerčně pěstovaných odrůdách a zjištěné hodnoty jsou podobné jako u citrusů," uvedl organizátor výstavy Martin Posolda.
K odrůdám vhodným k pěstování v regionu podle něj patří například i Gdánský hranáč, Kysňačka, Vilémovo, Blenheimská reneta, Booskopské a Citronové zimní. "Po stránce kvality plodů patří k hodnotným odrůdám jabloní i Grávštýnské, Parména zlatá zimní a Matčino," řekl Posolda. Návštěvníci akce se zajímali například o vhodnost pěstování jednotlivých odrůd v regionu nebo o plodnost, odolnost i uchovatelnost jablek.
"Je potěšitelné, že povědomí a stopa ovocnářské minulosti v obyvatelích Kroměřížska přetrvává. Mnozí se také zajímají o možnost zakoupení a o výsadbu mladých stromků ze sortimentu starých odrůd," uvedl Posolda s tím, že tyto odrůdy již některé ovocné školy v omezené míře nabízejí.
Kroměřížská radnice se v posledních letech sama snaží přispět k údržbě a obnově genofondu ovocných dřevin v okolí města. "V současné době tento genofond čítá na 1000 mladých stromů v několika lokalitách. Nejstarší výsadby jsou v lokalitě biocentra Hráza v okolí cyklostezky, kde bylo letos díky mimořádné úrodě možné nasbírat téměř 1,5 tuny jablek ze sortimentu starých odrůd, což je dvojnásobné množství oproti předchozím rokům," doplnil Posolda.
Jablečný den město pořádalo poosmé. Jeho součástí byly výtvarné dílničky, děti si užily i loutkové divadlo a dřevěný kolotoč. Z jablek starých odrůd pořadatelé vyrobili mošt, který mohli návštěvníci ochutnat. "Staré odrůdy jsou odolnější proti škůdcům, chorobám a mrazu a je proto dobře, že v posledních letech opět vzrůstá zájem o jejich pěstování," uvedl místostarosta města Karel Holík (SOCDEM). V nabídce byly i další pochutiny z jablek.