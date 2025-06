Samice zvládla porod bez jakýchkoliv problémů. Díky kameře umístěné v porodním boxu mohli chovatelé sledovat mládě skutečně od prvních okamžiků. Yuna se ukázala jako pečlivá a svědomitá matka. S Akabem tvoří pár od listopadu 2023.

„Samci jaguárů dospívají kolem třetího roku, Akabo je tak docela „mladým“ otcem. Se samicí však od samého počátku měl pěkný kontakt a projevoval o ni zájem. Pohlaví jejich prvního mláděte prozatím neznáme, to ukáže až veterinární kontrola v příštím týdnu,“ přiblížila chovatelka Sára Palová.

Malý jaguár prozatím tráví veškerý čas se svou matkou v chovatelském zázemí Jaguar Treku. Přesto jej návštěvníci uvidí.

Přímý přenos z porodního boxu

„Na obrazovce v přístřešku u expozice jaguárů rozbíháme od soboty 21. června přímý přenos z porodního boxu. Každý den, vždy od 9 do 18 hodin, budou moci lidé pozorovat, jak je Yuna skvělá matka a jak náš černý „poklad“ krásně prospívá,“ upozornil ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Pokud půjde vše podle předpokladů, do venkovního výběhu se Yuna s mládětem poprvé vydají na konci července.

Jaguáři se ve zlínské zoo poprvé objevili v 60. letech minulého století. Do 90. let, kdy byl chov ukončen, se zde podařilo odchovat šest mláďat. Všechna byla černá. V roce 2022 se tyto největší jihoamerické šelmy do Zlína vrátily. Zoo Zlín v uvedeném roce otevřela největší expozici jaguárů v Evropě, kterou pojmenovala Jaguar Trek.