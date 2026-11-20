Japonský soubor bubeníků Yamato zavítá při turné do šesti českých a moravských měst. Dnes večer vystoupí v Českých Budějovicích, později zahraje také v Praze, Zlíně, Ostravě, Brně a Hradci Králové. Vstupenky jsou v prodeji, brněnský koncert je vyprodaný, řekl dnes ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron. Orchestr, který pěstuje a rozvíjí osobitou japonskou rytmickou tradici, v tuzemsku poprvé vystoupil v roce 2006. Od té doby se do České republiky opakovaně vrací.
"Nejslavnější bubenický soubor světa přijíždí co dva roky, vždycky s novým programem. Na letošní rok je to program Hito no Chikara, což se dá přeložit Síla lidskosti," řekl Daron.
Dnes bubeníci vystoupí v českobudějovickém kulturním domě Metropol. V neděli 22. listopadu je čeká koncert v Divadle Hybernia v Praze, o den později v Kongresovém centru ve Zlíně, ve středu 25. listopadu v Aule Gong v Ostravě, v pátek 27. listopadu v Sono centru v Brně a v sobotu 28. listopadu v královéhradeckém kongresovém centru Aldis.
Soubor Yamato má podle pořadatelů v České republice velkou základnu příznivců. "Fanoušci, kteří chodí na tohle show, vědí, že tihle Japonci jsou nesmírně vtipní. Show je strhující, je exotické a opravdu nenechá sedět v sedačkách diváky, speciálně ke konci vystoupení se spontánně vstává," doplnil Daron.
Členy souboru jsou mladí muži i ženy s viditelně vypracovanými svaly na pažích. Hrají na několik desítek originálních japonských bubnů a používají i další nástroje. Dominantou je buben Odaiko vyrobený z ohromného, více než 400 let starého stromu. Při show se bubnování mísí s tradiční japonskou hudbou.
Soubor Yamato založil v roce 1993 Masa Ogawa v prefektuře Nara, která je považována za kolébku japonské kultury. Celosvětový věhlas orchestru odstartovalo vystoupení na divadelním festivalu v Edinburghu v roce 1998, kde získal i jednu z cen. Od té doby bubeníci absolvovali tisíce vystoupení v desítkách zemí světa.