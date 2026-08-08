Jarmark v Karolince nabídne koncerty, setkání sklářů i křest knihy o městě

Sklářský jarmark v Karolince na Vsetínsku nabídne koncerty, setkání sklářů i křest knihy o historii města. Jeho 36. ročníkem ožije město 14. a 15. srpna. Z původní městské slavnosti se stal dvoudenní festival propojující hudbu, gastronomii, rodinnou zábavu i připomínku sklářské historie, sdělili ČTK zástupci radnice. Město s 2500 obyvateli má dlouholetou sklářskou tradici, v roce 2020 však místní sklárny ukončily provoz.
Stejně jako v předchozích letech bude program na hlavním náměstí, v areálu bývalých skláren a v přilehlém parku. "Poslední roky se snažíme z tradiční městské slavnosti vytvořit zážitkový festival, který nabídne kvalitní hudbu, skvělé jídlo, přátelskou atmosféru a zároveň připomene sklářské kořeny našeho města," řekl místostarosta Oldřich Škorňák (nestr.).
Letošní novinkou bude zahájení programu už v pátek 14. srpna v bývalé hutní hale. Promění se v místo neformálního setkání bývalých zaměstnanců skláren, jejich rodin, přátel i všech, kteří mají ke sklářské historii Karolinky blízko. "Chceme vrátit jarmark více místním lidem a vytvořit prostor pro společná setkání a vzpomínání. Hutní hala nabídne příjemné posezení, hudbu i občerstvení. Zahraje zpěvačka Kaczi, rodák z Karolinky Mirek Orság a večer zakončí Cimbálová muzika Mirka Urubka," uvedl zastupitel města Vlastimil Rapant (nestr.).
Hlavní program bude v sobotu 15. srpna na náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení zpěváka Jiřího Zonygy, kapely Docuku, Pavla Calty, skupiny Slza, Moravians, na koncertní projekt The Best of Mekky, energickou Queen Show i závěrečnou Video Retro Párty.
Připraven bude také slavnostní křest nové knihy mapující historii Karolinky. "Na přibližně 130 stranách uvidíte naše město na dobových historických fotografiích v porovnání s moderní současností, fotografie jsou doplněné o krátké komentáře. Těšíme se, že našim spoluobčanům udělá kniha stejnou radost, jako nám," řekl starosta města Richard Holiš (nestr.).
Pořadatelé znovu připravují soutěž v pojídání frgálů, tedy valašských koláčů s náplní. Chybět nebude ani program pro děti i pro seniory.