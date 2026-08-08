Jarmark v Karolince nabídne koncerty, setkání sklářů i křest knihy o městě

Autor: ČTK
  8:20aktualizováno  8:20
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Sklářský jarmark v Karolince na Vsetínsku nabídne koncerty, setkání sklářů i křest knihy o historii města. Jeho 36. ročníkem ožije město 14. a 15. srpna. Z původní městské slavnosti se stal dvoudenní festival propojující hudbu, gastronomii, rodinnou zábavu i připomínku sklářské historie, sdělili ČTK zástupci radnice. Město s 2500 obyvateli má dlouholetou sklářskou tradici, v roce 2020 však místní sklárny ukončily provoz.

Stejně jako v předchozích letech bude program na hlavním náměstí, v areálu bývalých skláren a v přilehlém parku. "Poslední roky se snažíme z tradiční městské slavnosti vytvořit zážitkový festival, který nabídne kvalitní hudbu, skvělé jídlo, přátelskou atmosféru a zároveň připomene sklářské kořeny našeho města," řekl místostarosta Oldřich Škorňák (nestr.).

Letošní novinkou bude zahájení programu už v pátek 14. srpna v bývalé hutní hale. Promění se v místo neformálního setkání bývalých zaměstnanců skláren, jejich rodin, přátel i všech, kteří mají ke sklářské historii Karolinky blízko. "Chceme vrátit jarmark více místním lidem a vytvořit prostor pro společná setkání a vzpomínání. Hutní hala nabídne příjemné posezení, hudbu i občerstvení. Zahraje zpěvačka Kaczi, rodák z Karolinky Mirek Orság a večer zakončí Cimbálová muzika Mirka Urubka," uvedl zastupitel města Vlastimil Rapant (nestr.).

Hlavní program bude v sobotu 15. srpna na náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení zpěváka Jiřího Zonygy, kapely Docuku, Pavla Calty, skupiny Slza, Moravians, na koncertní projekt The Best of Mekky, energickou Queen Show i závěrečnou Video Retro Párty.

Připraven bude také slavnostní křest nové knihy mapující historii Karolinky. "Na přibližně 130 stranách uvidíte naše město na dobových historických fotografiích v porovnání s moderní současností, fotografie jsou doplněné o krátké komentáře. Těšíme se, že našim spoluobčanům udělá kniha stejnou radost, jako nám," řekl starosta města Richard Holiš (nestr.).

Pořadatelé znovu připravují soutěž v pojídání frgálů, tedy valašských koláčů s náplní. Chybět nebude ani program pro děti i pro seniory.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

Letenské sady

Letenské sady

Osvěžení v Letenských sadech

vydáno 9. srpna 2026  1:37

Lidé v sobotu vyrazili na oblíbené prvorepublikové koupaliště U Veselíka v Praze 6 v Divoké Šárce.

vydáno 9. srpna 2026  1:29

Valdštejnská zahrada v Praze 1, Malé Straně ať již vchodem za stanicí metra A Malostranská nebo vchodem z Letenské ulice dopřeje svým návštěvníkům nejen pohled na rybník, udržovanou zeleň, cesty,...

vydáno 9. srpna 2026  1:27

Historický autobus Škoda 506N ev. č. 53 vyjel na lince C z Kobylis, Ke Stírce do Starých Bohnic. Dne 10. srpna 2026 to bude přesně 100 let od zavedení linky do Bohnic

vydáno 9. srpna 2026  1:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Štvanice

Štvanice

Prague Pride 2026 tentokrát na Štvanici

vydáno 9. srpna 2026  1:23

Čertovka

Čertovka

Vodáci na Čertovce v sobotu ráno.

vydáno 9. srpna 2026  1:22

V centru Brna se dnes rozhořel táborák, šlo o součást festivalu Marathon hudby

V centru Brna se dnes rozhoĹ™el tĂˇborĂˇk, Ĺˇlo o souÄŤĂˇst festivalu Marathon hudby

V centru Brna se dnes vpodvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky nebo zazpívali táborové písně. Nevšední akce na náměstí...

8. srpna 2026  21:47,  aktualizováno  21:47

Řidič vyjel se třemi promile, v tunelu přišel náraz. Dodávka skončila na boku

Auto po nehodě zůstalo převrácené na boku v Dobříšské ulici v Praze. (8. srpna...

Dopravu v pražské Dobříšské ulici v sobotu večer zkomplikovala nehoda. Dodávka se převrátila na bok, řidič měl podle dechové zkoušky téměř tři promile alkoholu.

8. srpna 2026  22:02,  aktualizováno  22:34

Festival Pop Messe v Brně letos přilákal více zahraničních fanoušků

Festival Pop Messe v BrnÄ› letos pĹ™ilĂˇkal vĂ­ce zahraniÄŤnĂ­ch fanouĹˇkĹŻ

Mezi návštěvníky letošního ročníku festivalu Pop Messe v Brně bylo proti minulým letům více lidí ze zahraničí. Přehlídka letos přilákala přes 9000 lidí,...

8. srpna 2026  20:49,  aktualizováno  20:49

Umělci na zámku v Mikulově vytvořili při sympoziu Dílna desítky děl

UmÄ›lci na zĂˇmku v MikulovÄ› vytvoĹ™ili pĹ™i sympoziu DĂ­lna desĂ­tky dÄ›l

Několik desítek obrazů a instalací vytvořili umělci na 33. ročníku výtvarného sympozia Dílna v Mikulově na Břeclavsku. Skupina výtvarníků strávila na...

8. srpna 2026  20:09,  aktualizováno  20:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tragická čelní srážka u Pohořelic. Dva lidé zemřeli, další čtyři se těžce zranili

Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, další čtyři se těžce zranili....

Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli v sobotu vpodvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Silnice 53 je v místě havárie uzavřená, policie dopravu odklání.

8. srpna 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, další čtyři se těžce zranili

PĹ™i nehodÄ› dvou aut na BrnÄ›nsku zemĹ™eli dva lidĂ©, dalĹˇĂ­ ÄŤtyĹ™i se tÄ›Ĺľce zranili

Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli dnes vpodvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Silnice 53 je v místě havárie uzavřená,...

8. srpna 2026  18:43,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.