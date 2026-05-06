Nízké teploty lokálně poškodily květy jabloní, částečně i švestky. Sadaři už odhadují ztráty. „Jabloně pomrzly hodně, poškození je tam z 80 až 90 procent. Většina květů je spálených, pestík jim zhnědnul,“ popsal sadař ze Střílek Rostislav Kubáček.
„Někde jsou pestíky světle hnědé a mají šanci přežít, ale plody budou pravděpodobně poškozené. Budou jenom na mošt,“ odhadl. Dobrou úrodu jablek neměl hodně dlouho, loni mu ji z velké části nedlouho před sklizní poničily kroupy.
Teď mrazíky: místy měl v sadu až šest stupňů pod nulou. Poblíž stromů sice rozdělal ohně, aby je zahřál, ale asi to příliš nepomohlo.
Opodál jabloňového má i švestkový sad, který mrazíky také zasáhly, i když mírněji. „Poškozené jsou stromy v nižších partiích, pokles úrody odhaduji na 10 až 20 procent. Nebude to tak hrozné jako u jablek,“ doufá Kubáček.
Švestky byly po odkvětu v malých plůdcích. Kubáček se je snažil chránit postřikem s výživou, cukerným roztokem a biostimulátorem. Díky němu se zvedá obsah cukru v buňkách, které jsou odolnější vůči mrazu. „Neměli jsme to vyzkoušeno. A víc jsme udělat nemohli,“ konstatoval Kubáček.
Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka způsobily mrazy v České republice škody za stovky milionů korun. Nejvíce postihly Čechy, zejména střední a severní. „Přesnější vyčíslení škod budou moci ovocnáři udělat za několik týdnů po dokončení kvetení a opylení,“ sdělil Ludvík pro ČTK.
Škody by ale neměly dosáhnout úrovně roku 2024, kdy dubnové mrazy způsobily nejnižší úrodu za posledních sto let se škodami zhruba za 1,3 miliardy korun.
Ztráty počítá i ovocnář Aleš Marčík ze Žlutavy. Jemu nízké teploty poničily květy meruněk na začátku dubna, na konci měsíce se jeho sadu téměř vyhnuly.
„Mrzlo jenom trochu, navíc u země. Jinak jsme měli teploty nad nulou. Mělo by to být dobré, pokud jde o jablka a švestky,“ míní Marčík. U meruněk odhaduje ztráty na 30 procent, také jemu loni ovoce poničily kroupy.
„Máme dvě odrůdy meruněk. Jedna vypadá hodně špatně, protože byla v plném květu. Květy už začaly sesychat a opadávat,“ všiml si Jan Lehiani, který provozuje Moštárnu a Bio Farmu Nětčice na Kroměřížsku. Poškozené má i broskve.
„Mrzlo, takže nějaká poškození budou, ale ještě je brzy sčítat ztráty,“ poznamenala další pěstitelka Denisa Mezníková ze Semetína na Vsetínsku.
Sadaři věří, že pro letošek nebezpečí mrazíků pominulo. Více se teď obávají sucha. Vody je málo a ovocné stromy ji při zrání plodů nutně potřebují. Hrozit mohou opět také letní bouřky s krupobitím.