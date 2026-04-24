Jarní slavnosti v Napajedlech nabídnou řemeslný trh, hudbu i jízdu na ponících

Jarní slavnosti v Napajedlech na Zlínsku nabídnou v sobotu 2. května farmářský a řemeslný trh, hudbu i jízdu na ponících. Program pro dospělé i děti začne na Masarykově náměstí v 09:00 a potrvá do 17:00. Jeho součástí bude také Den otevřených památek, sdělila dnes ČTK mluvčí napajedelské radnice Petra Štefková.
Od zemědělců a řemeslníků si místní a turisté budou moci nakoupit jarní zeleninu, sazenice, bylinky i ručně vyráběné dekorace ze dřeva, proutí nebo keramiky. "Chybět nebude přírodní kosmetika ani šité hračky. Gastronomickou nabídku doplní čerstvé sýry, domácí chléb a koláče. Připraveny budou také speciality z grilu, domácí langoše či kovářské placky," uvedla mluvčí.
Dopoledne na napajedelském náměstí vystoupí kroužky Domu dětí a mládeže Matýsek. O hudební doprovod se postará pouliční hudebník Jiří Sousedík. Pro děti chystají pořadatelé jízdy na ponících, pletení copánků nebo malování na obličej. V Knihovně Boženy Benešové budou celý den jarní výtvarné dílničky.
Odpoledne se kulturní program přesune na nádvoří Nového Kláštera. Od 14:00 tam vystoupí dětský folklorní soubor Radovánek, od 15:30 je naplánované zdobení a společné stavění májky. Program uzavře od 16:00 beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Horobijci. "Jarní slavnosti jsou oblíbenou akcí, která nabízí vyžití pro všechny generace," uvedl starosta Robert Podlas (za ANO a Napajedelské fórum).
Slavnosti doplní Den otevřených památek. Na napajedelské radnici bude od 12:00 do 17:00 přístupná věž i obřadní síň. Otevřený bude též kostel svatého Bartoloměje s věží a farní zahrada, kde zájemci ochutnají mešní vína.
Muzeum Napajedla nabídne padesátiprocentní slevu na vstupné. Kromě stálých expozic tam lidé uvidí novou rodinnou výstavu V bublinách ilustrátorky Barbory Brůnové. Velký zájem vzbudily komentované prohlídky poválečného krytu za napajedelskou továrnou Fatra, které jsou již vyprodané.