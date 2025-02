Splašky vytékají na ulici a namrzají, lidé marně volají po kanalizaci

„Zamrzávání vody způsobuje nebezpečné situace pro vozidla i pěší. Loni v prosinci tady uvázlo auto technických služeb, poškodilo plot, na hodinu zatarasilo cestu a muselo být vyproštěno. Některá auta nemohou za mrazu parkovat u domu,“ upozornil Miroslav Bětík z Jaroslavic.

Dešťová voda podle něho ničí také majetek obyvatel, zatéká do některých domů, někde podmáčí parkovací stání. „Voda přispívá k degradaci vozovky, která je už tak ve špatném stavu,“ sdělil Bětík.

Město mělo v plánu výstavbu kanalizace v roce 2012, kdy už mělo dokumentaci i stavební povolení, nakonec ale investovalo jinde.

Nespokojení obyvatelé Jaroslavic si založili webové stránky, kde na problém upozorňují. Uvádí tam, že už v roce 1985 tehdejší vedení města uvažovalo o výstavbě kanalizace. V roce 1999 první občan v ulici podal podnět na radnici.

„Od roku 2015 to spí. Vypadá to, že se to snad ani dělat nebude,“ sdělil obyvatel Drah David Vlk.

Nová kanalizace by stála 35 milionů korun

Podle něho jsou další místní části více finančně podporované než Jaroslavice. Požádal radní, aby mu uvedli, jak jsou mezi ně peníze děleny. Ročně město rozděluje 25 milionů korun.

Podle radnice jsou Jaroslavice v penězích, jež dostávají na občana, v průměru. Kdy na kanalizaci v Jaroslavicích dojde, ale není jasné. Půjde o velké náklady, které radnice vyčleněny nemá.

„Drahy jsou záležitostí 35 milionů korun,“ odhadl ekonomický náměstek Miroslav Chalánek.

Podle mluvčího radnice Tomáše Melzera jsou plány na kanalizaci v ulici Drahy dlouhodobě v zásobníku projektů města.

„Před 15 až 20 lety byl zpracováván projekt odkanalizování společně s úpravou vozovky, pro finanční náročnost nebyl dán pokyn k dalšímu postupu k povolení stavebního záměru,“ nastínil. „Od té doby se v lokalitě zbudovaly další domy, bylo by nutné zpracovat nový projekt,“ dodal.