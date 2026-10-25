Jednání o koalici ve Zlíně se zadrhla na rozdělení mandátů v městské radě

Jednání o koalici ve Zlíně se dnes večer zadrhla na rozdělení mandátů v městské radě. Hnutí STAN a Zlín 21 nabídla trojbloku čtyři křesla z 11, trojblok jich chce pět. Trojblok tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti. Dnes poprvé jednaly všechny subjekty, které by mohly vytvořit koalici. Koalice by měla 29 hlasů v zastupitelstvu s 41 členy. Panovala shoda, že post primátora bude mít STAN nebo Zlín 21, řekli novinářům zástupci stran a hnutí. Vítězné hnutí ANO, jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, je zatím mimo koaliční vyjednávání.
Zástupci subjektů chtějí dál jednat. STAN i Zlín 21 by chtěli oslovit i jednotlivé subjekty v trojbloku. Zástupci trojbloku však chtějí jednat pouze společně.
"Jednání bylo dnes velmi náročné. Od začátku jsme debatovali, myslím si, férovou nabídku rozdělení mandátů. Ovšem trojblok na tuto nabídku nepřistoupil," uvedla lídryně STAN Věra Stojar. Návrh činil čtyři křesla v radě pro trojblok, tři pro Zlín 21 a čtyři pro STAN. "Rádi bychom pokračovali v jednáních a rádi bychom pokračovali v jednáních s jednotlivými subjekty trojbloku," dodala. Starostové se se Zlínem 21 dohodli, že post primátora by připadl STAN či Zlín 21, což trojblok nerozporoval, problémem bylo rozdělení mandátů.
"Jsme skutečně zklamáni, protože jsme byli postaveni v zásadě před hotovou věc, kdy nám bylo řečeno, že představa dvou dosud opozičních stran je taková, že my budeme mít čtyři místa v radě a oni nějakým způsobem budou dál navzájem jednat o tom, kdo bude mít primátora. Takhle to nám bylo řečeno. Přiznám se, že my jsme byli ochotni jít do krajnosti, to znamená, že tyto dvě opoziční strany budou mít většinu v radě v poměru šest ku pěti. Do krajnosti v tom, že budou mít primátora a přesto bylo řečeno, že je to pro ně nepřijatelný požadavek," uvedl zástupce trojbloku Aleš Dufek (KDU-ČSL).
"Udělali jsme v uplynulých deseti dnech vše možné pro vznik koalice ve Zlíně bez hnutí ANO, ale zcela otevřeně požadavky našich potenciálních koaličních partnerů nás na začátku jednání naprosto zaskočily," uvedl Dufek. Podle něj nepřichází v úvahu, že by se Starosty a Zlín 21 jednali členové trojbloku samostatně. Potvrdili to i zástupci ODS a Zlín Srdcem a Piráti.
Lídr Zlín 21 Čestmír Vančura netajil zklamání z dnešního výsledku. "Radost z toho určitě nemáme, protože jsme předpokládali, že se dohodneme," uvedl. Jednat chce s jednotlivými členy trojbloku, ten to však odmítl. "Nicméně nabídku učiníme minimálně KDU-ČSL, protože jsme šli s nimi i do krajských voleb a přemýšlíme samozřejmě, jak v tom pokračovat," dodal. Doplnil, že jej překvapila neústupnost ostatních.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý STAN získal devět mandátů. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli. V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.