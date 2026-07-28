Jezdci.cz:Majitel Hřebčína Napajedla napadl u soudu rozhodnutí Klempíře

Společnost Sygnum, majitel Hřebčína Napajedla na Zlínsku, napadla u Městského soudu v Praze rozhodnutí ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Klempíř v červnu zrušil předchozí verdikty svého resortu týkající se rozsahu památkové ochrany hřebčína a nařídil nové posouzení části areálu včetně pastvin. Sygnum v podání z 19. června napadá rozhodnutí o přezkumu v plném rozsahu a žádá soud, aby Klempířovo rozhodnutí z 12. června zrušil a vrátil věc ministerstvu kultury k dalšímu řízení. Informoval o tom dnes server Jezdci.cz.
Informaci ČTK potvrdil Aleš Martínek, zástupce spolku Za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. Hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků, z ekonomických důvodů jej však majitel v roce 2023 ukončil.
Klempířův předchůdce Martin Baxa (ODS) loni v březnu potvrdil rozhodnutí, kterým byly za památky prohlášeny především budovy a pozemky v centru hřebčína, nikoli přiléhající pastviny. Klempíř toto rozhodnutí zrušil a nařídil svému resortu nové posouzení ochrany areálu včetně pastvin. Podle Klempíře je hřebčín unikátním souborem, kde pastviny a hospodářské budovy tvoří neoddělitelnou součást chovatelského zázemí. Míní, že jejich vyjmutí z ochrany popíralo podstatu hřebčína jako funkčního celku.
Majitel hřebčína však Klempířovo rozhodnutí napadl. "V současné době byla podána blanketní žaloba. Její odůvodnění se nyní připravuje a bude soudu doplněno v zákonné lhůtě. Z tohoto důvodu nebudeme jednotlivé právní ani věcné argumenty blíže komentovat," uvedla mluvčí společnosti Sygnum Pavla Mudrochová. Právní zástupce firmy František Korbel z kanceláře Havel & Partners označil v žalobě Klempířovo rozhodnutí o přezkumu za nezákonné. Přezkumné řízení bylo zahájeno v březnu na základě podnětu spolku Za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm, o tři měsíce později Klempíř oznámil zrušení dřívějšího verdiktu svého předchůdce. Nové rozhodnutí o rozsahu památkové ochrany hřebčína přitom ministerstvo ještě nevydalo. Majoritní vlastník areálu hřebčína tak napadá samotný ministrův verdikt, který přikázal svému resortu otázku ochrany původně vyjmutých částí včetně pastvin znovu posoudit a vyvážit při tom veřejný zájem na ochraně památky s právy vlastníků, uvedl server Jezdci.cz.
Hlavním důvodem pro zrušení předchozích rozhodnutí byla podle Klempíře jejich nedostatečnost a nesprávné vyhodnocení integrity celého areálu. Podle ministra se správní orgány dříve dostatečně nezabývaly vyjádřením Národního památkového ústavu v Kroměříži z března 2023, zdůrazňujícím historickou, funkční a vizuální integritu areálu.
Firma Sygnum ukončila chov plnokrevníků na jaře předloňského roku jako nerentabilní. Majitelé se snažili docílit změny územního plánu, aby na části pastvin mohli postavit bytové domy. Zisk z pronájmů měl jít podle jejich dřívějšího vyjádření na provoz hřebčína. Územní změnu ale neschválilo městské zastupitelstvo. Firma byla proti prohlášení památkové ochrany hřebčína, podle ní znemožňuje ekonomicky udržitelné využití areálu. Spolek Za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm naopak usiluje o záchranu hřebčína a chovu koní, jeho petici podepsalo zhruba 95.000 lidí. Zástupce spolku Martínek je také právním zástupcem Libora Hlačíka, který v areálu vlastní část nemovitostí a chce památkovou ochranu pro celý areál, aby se tam v budoucnu mohl vrátit chov anglického plnokrevníka.
"Ta žaloba je věc jedna, a řízení u ministerstva kultury věc druhá. Pokud soud žalobě nepřizná odkladný účinek, ministerstvo kultury může pokračovat v řízení. Výsledek se uvidí. Tak jako tak, tahle žaloba stejně nic neřeší. Je to jenom procesní obstrukce. Myslím, že nyní už každý selsky uvažující člověk chápe, že má-li být chráněn hřebčín, nelze chránit jen některé budovy, protože památkovou hodnotu má hřebčín právě jako celek," řekl dnes ČTK Martínek.