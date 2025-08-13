Jezuité opustí na podzim poutní místo Svatý Hostýn. Nezmění to ani petice

Jana Fuksová
  9:42aktualizováno  9:42
Duchovní správu na Svatém Hostýně na Kroměřížsku převezme od jezuitů olomoucká arcidiecéze. Přestože změna na jednom z nejnavštěvovanějších poutních míst v Česku vyvolala kritiku a lidé stále podepisují petici za setrvání jezuitského řádu, rozhodnutí je neměnné.
Bazilika na Hostýně

Bazilika na Hostýně | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Opravená bazilika na Hostýně (2011)
Bazilika na Hostýně
Opravená bazilika na Hostýně (2011)
V roce 2011 skončila rozsáhlá rekonstrukce baziliky na Hostýně.
14 fotografií

Po roce práce je vše připraveno. Na začátku listopadu vystřídají jezuity na Svatém Hostýně kněží z olomouckého arcibiskupství. Ne všichni věřící s tím souhlasí.

„Lidé nám samozřejmě píší, chtějí objasnění, zajímají se o to. Arcibiskupství ale jen reaguje na to, jak si situaci vyhodnotili jezuité,“ naznačil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. „Pochopitelně je to velká změna,“ dodal.

Najít nové kněze, kteří nahradí pětici jezuitů, nebylo pro arcibiskupství jednoduché a trvalo to celý rok. Rektorem baziliky se stane Jiří Kopřiva, dnes už bývalý farář z Hulína, a kaplanem bude Bohumil Kundl z Kroměříže.

K hostýnské bazilice vede nová cesta, která usnadní pohyb návštěvníkům

Zároveň zde zůstane dvojice nejstarších jezuitů – Jiří Šolc a Jiří Kovář, kteří už mají důchodový věk. Vypomáhat budou také kněží z diecéze, například když na Hostýn pojedou se svými farníky na pouť, odslouží bohoslužbu nebo pomohou při zpovědích.

Poutníků by se změna nijak dotknout neměla. Někteří věřící s tím ale nesouhlasí a sepsali petici za setrvání řádu na Svatém Hostýně.

„Rozhodnutí ukončit jejich působení na tomto místě vnímáme jako unáhlené, necitlivé a neodpovídající potřebám věřících ani širší veřejnosti. Jejich odchod by byl přerušením vztahové i duchovní sítě, která se tu po generace utvářela,“ píše se ve zdůvodnění petice.

Petici za setrvání podepsalo 200 lidí

Petice vznikla v dubnu a zatím je pod ní přes 200 podpisů ze Zlínského kraje i dalších koutů republiky. „Na Svatém Hostýně jsou jezuité lépe využiti než na Velehradě, kde to během roku tolik nežije,“ připsal Milan Linhart z Chotěboře.

„Stále s manželem věříme, že vedení jezuitů přehodnotí svoje stanovisko o opuštění poutního místa. Nedovedeme si představit, že by bylo otci jezuity opuštěno, ke Svatému Hostýnu prostě dlouhodobě patří,“ vzkázala v petici Milada Hájková z Přemyslovic.

Duchovní správu má na Hostýně na starosti Řád Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuité, kteří patří k nejstarším katolickým řádům. Začali zde působit již v roce 1887. K tomuto poutnímu místu patří, ovlivňují ho a jsou v každodenním kontaktu s věřícími formou bohoslužeb, četných zpovědí, poutí nebo duchovních cvičení.

Mezi národní kulturní památky míří Svatý Hostýn či Svatý Kopeček

Řád má ve správě i Velehrad. K přehodnocení působení na těchto dvou místech vyzval jezuity jejich generální představený Arturo Sosa před dvěma lety.

„Vyzval nás, abychom se odhodlali k opuštění jednoho ze dvou míst,“ vysvětlil loni v září tehdejší provinciál jezuitů Petr Přádka, který dříve působil na Velehradě. Zároveň sdělil, že „během jara 2024 vedení rozhodlo, že místem, které jezuité opustí, bude Svatý Hostýn“.

Jaké důvody k tomu vedly, neupřesnil. Komentovat situaci aktuálně nechtěli ani rektor na Hostýně Ladislav Nosek nebo provinciál Pavel Bačo, které redakce MF Dnes oslovila. „Myslím si, že to není moc šťastné řešení. Ale nakonec se to podařilo trochu usměrnit a dva z nás na Hostýně zůstanou,“ reagoval krátce kaplan Šolc.

Co rozhodlo v neprospěch Hostýna?

Hostýn a Velehrad se od sebe zase tolik neliší. Na Velehradě působí jezuité od roku 1890, na Hostýně o tři roky déle. Poutními se obě místa stala ke konci 19. století a obě jsou spojená s arcibiskupem Antonínem Cyrilem Stojanem.

Počty návštěvníků se pohybují v řádech nižších stovek tisíc ročně. Na Hostýně se jezuité věnují několik hodin denně zpovědím. Na Velehrad proudí věřící především k připomínce příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, na Hostýn při Orelské, Svatohubertské nebo Mezinárodní hasičské pouti.

V současné době působí na Velehradě šest jezuitů, na Hostýně o jednoho méně. Každé z míst má ale své „zabarvení“, odlišnou atmosféru, poutníky i genius loci.

Hostýn je pro každého, chce to však toleranci, říká znalkyně poutního místa

Prvotním důvodem změn byl klesající počet jezuitů a jejich přesun na potřebnější místa, kde by se mohli věnovat studentům, jako je Praha, Brno nebo Olomouc. Jako jedno z vysvětlení se tedy nabízí zcela pragmatické rozhodnutí postavené na podstatě řádu Tovaryšstva Ježíšova, kterou je vzdělávání. To naznačil i provinciál Bačo letos v červnu.

„Důvodem je potřeba zajistit kvalitní pastorační péči na ostatních působištích, kde chce řád nadále rozvíjet své hlavní poslání a charisma, kterým je působit v akademickém prostředí a sloužit především studentům,“ konstatoval.

V tomto smyslu může mít Velehrad zřejmě vyšší postavení. Konají se zde unionistické srazy, funguje církevní gymnázium, probíhají duchovní cvičení, setkávání mládeže.

Velehrad je duchovním centrem

„Hostýn není spojený s tradiční vzdělávací aktivitou. Je to poutní místo v krásném prostředí, které je velmi navštěvované a kde se jezuité věnují a věnovali i duchovenské činnosti,“ poukázal teolog Tomáš Parma z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

„Velehrad je duchovním centrem. Obě místa jsou považovaná za významná poutní místa, ale Velehrad je více spojený s tím, co je jezuitům bližší, tedy vzděláváním,“ upřesnil.

Pokud by to tak ale bylo, do jaké míry odcházející jezuité posílí práci se studenty? Podle neoficiálních zdrojů by akademické prostředí mohl profesně posílit jen jeden jezuita z Hostýna.

Má tedy tato změna na Svatém Hostýně racionální důvody? Nicméně faktem zůstává, že vzhledem ke klesajícímu počtu personálu, musejí jezuité zvažovat, kam nasměrují své síly. Ostatně před podobnou výzvou stojí i arcidiecéze.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici

To, co starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek před necelým měsícem naznačoval jako možnost, se stane skutečností. Řeč je o blokádě hlavní silnice, která obcí prochází. Denně po ní projede až...

13. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Vratislavické slavnosti v parku

K létu ve Vratislavicích patří také Vratislavické slavnosti. Ty s pořadovým číslem 29 přinesou v sobotu opět program pro všechny generace.

13. srpna 2025  13:17

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií. Do soutěže se přihlásily čtyři desítky zájemců z Česka i zahraničí. ČTK to...

13. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

CGTN AMERICA a CCTV UN – akce „Ozvěny míru" k 80. výročí konce druhé světové války

13. srpna 2025  13:13

Hodonínské lázně získaly vytoužený punc, přinese větší klid i příliv turistů

Už víc než pětačtyřicet let míří do Hodonína za léčbou především lidé, které trápí potíže s pohybem. Zdejší lázně navštívili i někdejší prezident Václav Klaus nebo herci Jan Potměšil a Jan Šťastný....

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Z Libora Boučka se stane lovec. Nova a Oneplay představují novinky pro letošní podzim

Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým? Odpovědi a mnoho otázek k tomu nabídne nový rodinný seriál Bratři a sestry od Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové....

13. srpna 2025  13:10

Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...

13. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Malá Morávka hostí borůvkové hody, restaurace chystají 15.000 knedlíků

Restaurace v Malé Morávce a Karlově na Bruntálsku chystají o tomto víkendu vyhlášené borůvkové hody. Připraví na 15.000 borůvkových knedlíků. Použijí na ně...

13. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Bramborový škrob má vynikající optické vlastnosti, zjistili vědci

Obyčejný bramborový škrob svými optickými vlastnostmi předčí i nanomateriály. Škrobové zrno díky unikátní struktuře funguje jako mikročočka, která dokáže...

13. srpna 2025,  aktualizováno 

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře

Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší...

13. srpna 2025  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.