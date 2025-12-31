Výroky 2025: Bez smaženého sýru restaurace být nemůže. Ten Češi naprosto milují

MF DNES vybrala nejzajímavější nebo nejvtipnější výroky vztahující se k dění ve Zlínském kraji v právě končícím roce 2025. Pronesli je v různých situacích a rozhovorech politici, podnikatelé, sportovci i osobnosti kultury.
„Bez smaženého sýru restaurace být nemůže, ten Češi naprosto milují. Chtěl jsem ho kdysi na čas vyřadit, ale nešlo to.“ Provozovatel zlínské Restaurace Vyhlídka Jiří Čechmánek zjistil, že na některé jistoty tuzemské gastronomie se zkrátka nesahá.

„Lidé, kteří prostorem procházejí, vypadají jako proplouvající parníčky, které se zanoří do zeleně a pak se znovu vynoří. Kolem poledne tam sedávají studenti, kteří vypadají jako vlaštovky na drátě. Se zimou odsud zase zmizí, což je, jako by odlétali. Byla jsem svědkyní toho, jak tudy procházela paní s nákupem, který si odložila, lehla si na chvíli na trávu a relaxovala. Kdy se vám tohle podaří v centru krajského města?“ Architektka Jitka Ressová je právem hrdá na proměnu Gahurova prospektu, která vzešla z dílny ateliéru ellement architects.

Náměstí Míru nemá sílu přitáhnout lidi, Gahurův prospekt žije, říkají zlínské architektky

„Byl podobný typ hráče, jako je dneska Marchand z Floridy: produktivní a nepříjemný pro soupeře, kterému se dokázal dostat pod kůži, a proto ho nesnášeli. Když skočil na led, byl z něj obrovský bojovník, který nechtěl za žádnou cenu prohrát. A taky byl plný emocí. Kolikrát jsem mu říkal: „Neblbni, dneska chceme hrát v klidu, ne že vyprovokuješ v první minutě hromadnou rvačku a oni pak půjdou i po mně.“ Zlínská hokejová ikona Petr Čajánek oslavil 50 let, takhle na něj vzpomínal bývalý spoluhráč Martin Hamrlík.

KLÍČOVÝ MOMENT. Petr Čajánek slaví gól Zlína, který předtím přežil přesilovku pět na tři.

„Když v roce 1939 utíkal přes Český Těšín do Polska, doprovázel ho Josef František, jeho velký kamarád a pozdější letecké eso. Měli jako převaděčku jednu tamější holku. Byla noc, šli a najednou slyší, že se blíží „financové“, tedy finanční stráž, která střežila hranice. Tak ji stáhl na sebe k zemi s tím, že se budou „jako“ milovat. Stráž prošla kolem, pousmála se a odešla. A pan Balejka říká: „No a pak už to nešlo...“ Vsetínský fanda do létání Vitězslav Klímek vzpomíná na historky, které mu líčil legendární válečný pilot Josef Balejka.

„Při odchodu jsem jej poprosil o společnou fotku, a když mi pak foťák vracel, v kapse mi zrovna zazvonil mobil. Pan prezident se na mě podíval a tou svojí typickou dikcí povídal: „Vy máte zřejmě chytrý fotoaparát, sám pozná, kdy focení skončilo, a zahraje hezkou melodii.“ Slovácký herec Josef Kubáník se spřátelil s Květou Fialovou a díky tomu poznal i prezidenta Václava Havla.

Harold (Josef Kubáník) a Maud (Květa Fialová) ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti

„Dříve to byl svátek, když se jelo do pálenice, teď mladší lidé dovezou kvas a jen si pak přijedou pro vypálenou slivovici. Ani trnky už moc lidí trhat nechce, třešně vůbec nikdo.“ Mladé práce se švestkami neláká, zjistil páleničář z Březnice Lubomír Chalupa.

„Když mi někdo řekne, že na matematiku nebo fyziku ‚nemá buňky‘, často se zeptám: Jak ses naučil lyžovat? Byl to proces, kdy jsi stál dole pod sjezdovkou a díval se na ostatní, jak sjíždějí z kopce? Nebo ses prostě nasoukal do lyží a začal jezdit sám? Stejně je to s učením. Nejen u těchto předmětů platí, že musíte na sjezdovku nastoupit, zkoušet, padat a zkoušet znovu. Ne každý hned dojede jako profesionál, ale postupně si vybudujete schopnost bezpečně sjet kopec, ať už je to fyzika, matematika nebo jakýkoli jiný předmět.“ Ředitel zlínského Gymnázia Lesní čtvrť Pavel Simkovič razí poučku, že žádný učený ještě z nebe nebo kopce nespadl.

Známky nejsou měřítkem úspěchu, říká ředitel prestižního zlínského gymnázia

„Na Malé Skále jsme kdysi měli vystoupit o půlnoci, ale byl tam strašný skluz a nakonec na nás přišla řada v pět ráno. Když jsem přišel na pódium, mnozí lidi už tam pospávali. Přišel jsem k mikrofonu, sklonil se k němu a zařval do něj: „Vstávejte, hovada!“ A jak jsem se narovnal, stihl mě boží trest za jejich urážku. Chytila mě záda a tři týdny jsem se nemohl narovnat. Ale tím kraválem jsme je vzbudili a k pódiu pak přišli pařit.“ Houslista vizovického Fleretu Stanislav Bartošík používal k hecování publika neotřelé praktiky.

„Šli jsme po zápase posedět a Ježek (útočník Filip Čech) říkal: ‚Nic se neděje, kluci, zvládneme to za rok.‘ Díval jsem se na něj úplně vyjeveně a říkal mu, že jestli si myslí, že budeme dvakrát po sobě hrát finále, tak se asi zbláznil a že taková šance na zisk poháru je jednou za život, tím spíš pro nás ve Zlíně. Fakt jsem si myslel, že další sezonu budeme rádi za čtvrtfinále. No a byl z toho titul.“ Zlínský hokejista Bedřich Köhler nebyl po prohraném finále playoff v roce 2013 velkým optimistou.

Ondráček o zlatých časech ve Zlíně. Slavili jsme i dva týdny, Leška byl génius

„Když jsme skončili druzí, nebyl jsem doma deset dnů. Po titulu to bylo ještě větší. Paní mi vždycky jen přivezla čisté oblečení na kruháč u baru Sedm hříchů, já se převlékl a pokračovali jsme. Spalo se tam v boxech a všude možně, ani domů jsem nechodil. Když nám tři týdny po zisku titulu začala letní příprava, uvědomil jsem si, že jsme dva týdny fakt propili a proslavili.“ A nejen Jiří Ondráček poznal, že slavit v extralize titul, nebo „jen“ stříbro, je sakra rozdíl.

„Měli jednu scénu, kdy máma honí s koštětem tátu a měla jej tím koštětem mlátit. A režisér Tuček na ni volal: ‚Terko, proč ho tak hladíš? Vzpomeň si na všechno, co ti udělal a majzni ho pořádně!‘“ Slovenská herečka Zuzana Kronerová zavzpomínala na rodiče Jozefa Kronera a Terézii Hurbanovou-Kronerovou, kteří společně hráli v seriálu Slovácko sa nesúdí.

Zuzana Kronerová a Pavel Nový ve filmu Bába z ledu

Jozef Kroner a Ida Kamińska ve filmu Obchod na korze (1965)

„Jsem pro každou legraci, a tato akce je legrací, nicméně ve chvíli, kdy se na nás rodiče obracejí s tím, že mají obavy, že chce někdo jejich děti na základní škole učit o problematice transgender, je potřeba jejich obavy uklidnit. Díky reakcím rodičů a veřejnosti je vidět, že Valašsko je normální, projevy záměny pohlaví a podobně nese velmi těžce a genderová ideologie, která rozvrací vztahy a bohužel i státy, se tady neujala.“ Žáci ZŠ Ohrada ve Vsetíně si v květnu naplánovali recesistickou akci Kluk v sukni, holka v saku, která měla zpestřit konec roku. Starosta Jiří Čunek jim však názorně vysvětlil, že na Valašsku, tam je úplně jiná morálka. Taková nezkažená...

Happening proti zákazu školní akce, před radnicí ve Vsetíně. Starosta Jiří Čunek. (červen 2025)

Happening proti zákazu školní akce, před radnicí ve Vsetíně (červen 2025)

„V mládí jsem si myslel, že šedesátiletí lidé musí jasně poznat a cítit každým kouskem svého těla, že už jsou staří. Nyní jsem s překvapením zjistil, že člověk se mentálně pořád cítí mladý, jen tělo už ho tak neposlouchá.“ Oční chirurg Pavel Stodůlka má už 60 let, duchem je však stále mlád.

„Pamatuju si jednu paní, která neustále kladla všetečné dotazy a chtěla všechno přesně vědět. Vedle ní seděl její manžel, který celou dobu mlčel a pak v jednu chvíli, kdy bylo ticho, jen suše pronesl: „No a takhle je to u nás doma pořád.“ Smíchy jsme lehli my herci i všichni diváci.“ Zlínský divadelní hit Splašené nůžky láká diváky a také upevňuje manželská pouta, jak líčí herec Gustav Řezníček.

Splašené nůžky jsou vyprodané 15 let. Diváky musíme i krotit, říká herec Řezníček

„Je to unikátní úspěšný podnikatelský příběh nejen v českých, ale i světových poměrech. Kdyby byl z Ameriky, už o něm natočí x filmů, a ty dostávají Oscary. Baťa je dnes globální značka, ale málokdo mimo naši zemi ví, že za ní stál kluk, který vzešel z chudých poměrů a dokázal vybudovat firmu velikostí srovnatelnou s dnešní Škodovkou. A v době, kdy svět nebyl globalizovaný.“ Adam Páleníček shání peníze na natočení celovečerního snímku o zlínské podnikatelské legendě.

Adam Páleníček, ekonom a rodák ze Zlína, který chce zfilmovat příběh Tomáše Bati. (březen 2025)

Tomáš Baťa

„Někdy to vypadá tak, že se Evropa buď zbláznila, anebo vzpamatovala. Neuplyne snad týden, aby se neobjevil nový tendr na vojenské vybavení. Navíc nejde o zakázky v řádech desítek, ale stovek milionů korun. Doba se velmi změnila.“ Před deseti lety měla firma Holík International se sídlem ve zlínské Štípě, která vyrábí rukavice, obuv a oděvy pro hasiče, policii a armádu, 80 zaměstnanců a obrat 100 milionů korun. Dnes má zaměstnanců 350 a obrat 750 milionů. Majitel Ivo Holík za tím vidí vojenské zakázky, které prudce rostou.

„Přišel v sedm hodin ráno na vykládání kamionu s aparaturou a produkcí kapely. To je profík, jde asi všechno zkontrolovat, říkal jsem si v duchu. Jenže on popíjel šampaňské a říkal, ať si s ním dáme snídani. V osm už měl v ruce láhev Jacka Danielse a v devět popíjel Frisco. Když jsme pak měli s jejich manažerem poradu v šatně, zvenku nás zamkl a strašně se smál, že nemůžeme ven.“ Jiří Daron, šéf vizovického festivalu Masters of Rock, měl zážitky s kytaristou slavné metalové kapely Motörhead Philem Campbellem takzvaně z první ruky.

Kytarista kapely Motörhead Phil Campbell

„Hráli jsme finále, obrovské emoce, signalizované vyloučení a Čeman jel k naší střídačce. Dojede, maska nahoru a volá na mě: ‚Husa, viděls to?‘ Nechápal jsem. ‚Ty dvě blondýnky ve třetí řadě, co na ně říkáš?‘ Já myslel, že ho zabiju.“ Nejen vsetínský hokejový manažer Petr Husička zažil s brankářem Romanem Čechmánkem svoje.

„Kdysi jsem slyšel poučku, že člověk se na učení nesmí dívat jako na celý vinohrad, ale na jeden řádek. A když projde řádek po řádku, má celý vinohrad. Takže vezmu jeden pomyslný řádek a soustředím se na něj. Pak se většinou třikrát vyspím a je to tam. Potom je to, jako když otevřete složku v počítači a v ní je konkrétní soubor. Už vám to naskočí automaticky.“ Taky jste někdy přemýšleli, jak si herci dokážou zapamatovat tolik textu? Radovan Král ze zlínského divadla vysvětluje, jak na to.

Padesátka je skvělý věk, říká Král. Ve Zlíně ztvárnil Baťu juniora i Chaplina

„Stávalo se, že jsme hráli venku, v Plzni nebo Pardubicích, vedli o gól a soupeři se nedařilo. Petr vycítil, že v hledišti to houstne a lidé jsou nervózní. Na střídačce si sundal rukavice, začal hvízdat na prsty a dokázal tak rozpískat celý stadion.“ Že je „podšívka“, dokazoval bývalý hokejový útočník Petr Leška někdy i na střídačce. Kouzelnou historku k tomu má jeho letitý parťák Jaroslav Balaštík.

Bývalý hráč Zlína Petr Leška zdraví fanoušky před zápasem proti Spartě.

Pod historicky prvním mistrovským titulem zlínských hokejistů jsou podepsaní také Petr Leška (vlevo) a Martin Hamrlík.

„Fluktuaci máme dlouhodobě nízkou, ale zároveň vidíme, že čtyřsměnný provoz už pro mnoho lidí není tak atraktivní jako dřív. Zatímco dříve stála u brány fronta uchazečů, dnes musíme nové kolegy aktivně hledat.“ Jednatel otrokovické firmy Continental Barum Tomáš Belza poznává to, co se jeho předchůdcům jevilo jako nepředstavitelné.

„Běžně se mi stává, že za mnou chodívají mladší pacienti, kteří si neumí objednat v restauraci. Standardní společenský kontakt je pro ně něco složitého. Mají problém si u řidiče autobusu říct o jízdenku, koupit si na kase lístek do kina, kohokoliv o něco požádat.“ Jan Jokl, klinický psycholog působící ve zlínské nemocnici, mluví o tom, že návštěva odborníka přes duševní zdraví už dnes není tabu a vyhledávají jej i mladí lidé.

Psycholog: Problém s erekcí mají i dvacátníci, s ženou si kvůli pornu neporadí

„Tehdy to bylo skoro jako v NHL, kde se permanentky dědí z generace na generaci. Lidé si je kupovali i jako vánoční dárky a pokud se někdo odstěhoval, abonmá nepřestal platit, ale předal ho někomu jinému.“ Někdejší ředitel Slováckého divadla Igor Stránský pamatuje časy, kdy počty předplatitelů trhaly rekordy.

Na jihomoravských sjezdovkách už se lyžuje, zájem je díky počasí velký

