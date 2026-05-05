„Zatím to vypadá tak, že budu lídr kandidátky,“ potvrdil Jiří Čunek. Jako důvod uvádí rozpracované projekty zejména ve sportovní oblasti, ať už jde o investice do areálu na Ohradě, nebo zimního stadionu.
„Je to, jako když někdo rozestaví dům a někdo jiný ho má dokončit,“ zmínil Čunek. „Jsem tyto věci schopen dělat rychleji než někdo jiný, kdo přijde na radnici a bude o tom čtyři roky přemítat. Chci kandidovat proto, aby se město nezastavilo,“ doplnil.
V roce 2022 volby ve městě vyhrálo ANO, povolební vyjednávání však přivedla Čunka do kanceláře starosty. Teď už však Babišovo hnutí ustoupit nehodlá.
„Budeme usilovat o to, abychom měli starostu, pokud to volební výsledek dovolí,“ sdělil místostarosta Vsetína Pavel Bartoň z ANO. „Zatím sestavujeme kandidátku. Máme ji ještě probírat na místním, oblastním a krajském sněmu, což by se mělo stát do konce května,“ odhadl.
Je si vědom, že pro ANO to bude výzva. „Čunek je silný kandidát. Nedovolím si predikovat, jak volby dopadnou,“ podotkl Bartoň.
Leccos lze odvodit z volebních výsledků před čtyřmi lety. Tehdy ve Vsetíně vyhrálo ANO s 20 procenty, lidovci dostali 17 procent. Bartoň porazil Čunka i v preferenčních hlasech (2 196 ku 2 020).
ANO už má starosty ve Zlíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Otrokovicích či Holešově. A hodlá mít další. „Určitě budeme chtít nejen obhájit, ale i posílit své pozice, protože s námi spolupracuje spousta šikovných lidí,“ zdůraznil hejtman a krajský šéf ANO Radim Holiš.
Bude starostou lídr ANO Bartoň?
„Doufám, že Jiří Čunek bude lídrem na Vsetíně, protože musíme vůči ANO stavět co nejsilnější kandidáty,“ reagoval regionální předseda lidovců Aleš Dufek.
„Jde o to, jestli lidé volili zdejší ANO, nebo Andreje Babiše. Pokud si neuvědomí, že Babiš nemůže řídit každou vesnici, může se stát cokoliv,“ připustil Čunek.
Současně to podle něho ukazuje fakt, že KDU-ČSL slábne. A to celostátně, kde by se podle aktuálních průzkumů nedostalo přes pět procent.
„Jde o to přesvědčit lidi, že strany v obcích a městech nesouvisí s celostátní politikou,“ domnívá se Čunek. „Lidé se bohužel méně orientují podle toho, koho znají a vidí před sebou, ale spíše podle toho, kdo je jim sympatický v Praze. Musíme počítat s tím, že to může dopadnout i jinak, přestože k tomu není objektivní důvod.“
Čunek zatím nechce říci, jestli by působil v městské radě, pokud by byl starosta z hnutí ANO. „Zatím jsem to vždycky udělal tak, že jsem lidem nezavazel,“ naznačil.
Současně připomněl, že v roce 2010 vyhrál volby, ale starostou se nestal, protože podmínky, za jakých by měl v čele města působit, považoval podle svých slov za nepřijatelné.
Bartoň jako minulý lídr ANO se stal loni na podzim poslancem, ale může být jedničkou i komunální kandidátky. A pak také třeba starostou.
„Je to jedna z variant. Technicky a právně to skloubit jde, ale jestli to tak bude, zatím nevím,“ sdělil Bartoň s tím, že se ANO musí nejdříve dohodnout na složení kandidátní listiny.
Podle něj vyhrát nestačí, protože před čtyřmi lety se stal starostou Čunek. Tehdy k tomu Čunek řekl, že nešlo o politikaření, ale o snahu složit funkční koalici. Bartoň zase hovořil o kompromisu.