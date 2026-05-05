Čunek se hodlá stát popáté starostou Vsetína. Letos ho chce ANO z čela sesadit

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Před čtyřmi lety byl až na posledním místě kandidátky, ale lidé ho vykroužkovali na první pozici lidovců. A Jiří Čunek se po komunálních volbách stal starostou Vsetína. Od roku 1998 už počtvrté. Nyní bude kandidovat opět. A jako lídr, který má za cíl zvítězit a obhájit křeslo starosty.
Happening proti zákazu školní akce před radnicí ve Vsetíně. Starosta Jiří...

Happening proti zákazu školní akce před radnicí ve Vsetíně. Starosta Jiří Čunek. (červen 2025) | foto: MAFRA

Sotva vypouštění vody z rybníčku v Panské zahradě ve Vsetíně začalo, muselo se...
Happening proti zákazu školní akce před radnicí ve Vsetíně (červen 2025)
Kandidát na předsedu KDU-ČSL Jiří Čunek
Jiří Čunek
5 fotografií

„Zatím to vypadá tak, že budu lídr kandidátky,“ potvrdil Jiří Čunek. Jako důvod uvádí rozpracované projekty zejména ve sportovní oblasti, ať už jde o investice do areálu na Ohradě, nebo zimního stadionu.

„Je to, jako když někdo rozestaví dům a někdo jiný ho má dokončit,“ zmínil Čunek. „Jsem tyto věci schopen dělat rychleji než někdo jiný, kdo přijde na radnici a bude o tom čtyři roky přemítat. Chci kandidovat proto, aby se město nezastavilo,“ doplnil.

V roce 2022 volby ve městě vyhrálo ANO, povolební vyjednávání však přivedla Čunka do kanceláře starosty. Teď už však Babišovo hnutí ustoupit nehodlá.

„Budeme usilovat o to, abychom měli starostu, pokud to volební výsledek dovolí,“ sdělil místostarosta Vsetína Pavel Bartoň z ANO. „Zatím sestavujeme kandidátku. Máme ji ještě probírat na místním, oblastním a krajském sněmu, což by se mělo stát do konce května,“ odhadl.

Lídři do komunálních voleb ve Zlíně? ODS stále hledá, jiné strany mají jasno

Je si vědom, že pro ANO to bude výzva. „Čunek je silný kandidát. Nedovolím si predikovat, jak volby dopadnou,“ podotkl Bartoň.

Leccos lze odvodit z volebních výsledků před čtyřmi lety. Tehdy ve Vsetíně vyhrálo ANO s 20 procenty, lidovci dostali 17 procent. Bartoň porazil Čunka i v preferenčních hlasech (2 196 ku 2 020).

ANO už má starosty ve Zlíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Otrokovicích či Holešově. A hodlá mít další. „Určitě budeme chtít nejen obhájit, ale i posílit své pozice, protože s námi spolupracuje spousta šikovných lidí,“ zdůraznil hejtman a krajský šéf ANO Radim Holiš.

Bude starostou lídr ANO Bartoň?

„Doufám, že Jiří Čunek bude lídrem na Vsetíně, protože musíme vůči ANO stavět co nejsilnější kandidáty,“ reagoval regionální předseda lidovců Aleš Dufek.

„Jde o to, jestli lidé volili zdejší ANO, nebo Andreje Babiše. Pokud si neuvědomí, že Babiš nemůže řídit každou vesnici, může se stát cokoliv,“ připustil Čunek.

Současně to podle něho ukazuje fakt, že KDU-ČSL slábne. A to celostátně, kde by se podle aktuálních průzkumů nedostalo přes pět procent.

Valach se svojí hlavou. Čunek se neshoduje s vedením, lidé z kraje za ním stojí

„Jde o to přesvědčit lidi, že strany v obcích a městech nesouvisí s celostátní politikou,“ domnívá se Čunek. „Lidé se bohužel méně orientují podle toho, koho znají a vidí před sebou, ale spíše podle toho, kdo je jim sympatický v Praze. Musíme počítat s tím, že to může dopadnout i jinak, přestože k tomu není objektivní důvod.“

Čunek zatím nechce říci, jestli by působil v městské radě, pokud by byl starosta z hnutí ANO. „Zatím jsem to vždycky udělal tak, že jsem lidem nezavazel,“ naznačil.

Inspekce stopla vypouštění rybníku, chrání vzácné obojživelníky. Žabinec, říká Čunek

Současně připomněl, že v roce 2010 vyhrál volby, ale starostou se nestal, protože podmínky, za jakých by měl v čele města působit, považoval podle svých slov za nepřijatelné.

Bartoň jako minulý lídr ANO se stal loni na podzim poslancem, ale může být jedničkou i komunální kandidátky. A pak také třeba starostou.

„Je to jedna z variant. Technicky a právně to skloubit jde, ale jestli to tak bude, zatím nevím,“ sdělil Bartoň s tím, že se ANO musí nejdříve dohodnout na složení kandidátní listiny.

Podle něj vyhrát nestačí, protože před čtyřmi lety se stal starostou Čunek. Tehdy k tomu Čunek řekl, že nešlo o politikaření, ale o snahu složit funkční koalici. Bartoň zase hovořil o kompromisu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Podnikatel Kyselý a expolicista Kadlec podali v kauze Vidkun ústavní stížnost

ilustrační snímek

Dva z aktérů kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý olomoucký krajský policejní náměstek Karel Kadlec, podali ústavní stížnost. V souvislosti s úniky z...

5. května 2026  9:37,  aktualizováno  9:37

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to cestující. Otálel s dveřmi i rozjezdy

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:12

Příbramská nemocnice po policejní razii odvolala stíhaného ředitele

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram v úterý na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Novinářům to řekl hejtmančin náměstek Pavel Pavlík. Holobrada,...

5. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:07

Dvakrát odložená oprava. Ve městě už jezdí dle nových řádů, do mostu ale ani nekopli

Most v Hranicích na ulici 1. máje, důležitá dopravní tepna města, má projít...

Oprava mostu v ulici 1. máje v Hranicích na Přerovsku má na polovinu roku rozpůlit město. Radnice už nechala změnit jízdní řády MHD, jenže stavební práce ještě vůbec nezačaly, ačkoliv už dvakrát...

4. května 2026  10:32,  aktualizováno  5. 5. 11:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podnapilý Polák srazil chodce, pak zběsile ujížděl policistům. Těm pomáhal taxikář

Opilý Polák v Brně zběsile ujížděl policistům

Několik policejních vozů bylo potřeba k zastavení agresivně ujíždějícího cizince, který v Brně srazil chodce. Třicátník během své jízdy nebezpečně kličkoval a projížděl křižovatky na červenou, v...

5. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

V Bohumíně začíná dvouletá přestavba Základní školy ČSA za více než 100 milionů

ilustrační snímek

V Bohumíně na Karvinsku začíná modernizace Základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá dva roky. Přes 400...

5. května 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Nová data mění pohled na fotovoltaiku v Česku

5. května 2026

Praha jako ghost town? Prázdné domy, miliardové čekání a Palác Alfa, který už 25 let mizí

Petr Zeman z projektu prázdné domy a Petr Holeček z deníku Metro

Praha je plná domů, kolem kterých denně chodíme a přitom v nich roky nikdo nebydlí. Někdy si toho ani nevšimneme. Jindy to bije do očí. Nový díl podcastu Linka M jde přímo k jádru. Proč vlastně ve...

5. května 2026  10:50

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří romantický balet Giselle

RepertoĂˇr NĂˇrodnĂ­ho divadla Brno rozĹˇĂ­Ĺ™Ă­ romantickĂ˝ balet Giselle

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří Giselle, jedno z vrcholných děl baletního romantismu. Inscenaci s mezinárodním obsazením připravuje kubánský...

5. května 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Festival Regiony v H.Králové zahajuje předprodej vstupenek, nabídne stovky akcí

ilustrační snímek

Mezinárodní divadelní festival Regiony, který se uskuteční v Hradci Králové od 19. do 26. června, zahajuje předprodej vstupenek. Pro předplatitele Klicperova...

5. května 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Starosta libereckých Vratislavic Pohanka vystoupil z hnutí SLK

ilustrační snímek

Starosta Vratislavic nad Nisou, jediného městského obvodu stotisícového Liberce, Lukáš Pohanka vystoupil v pondělí po 16 letech z hnutí Starostů pro Liberecký...

5. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Autorské čtení, divadlo i veřejná debata. Olomouc poprvé hostí duhový jarmark

Festival Prague Pride v Praze. V sobotu se účastníci vydali z Václavského...

Do Olomouce v sobotu 9. května vůbec poprvé dorazí duhový jarmark. Krajské město bude na Dolním náměstí pořádat akci na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní jarmark...

5. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.