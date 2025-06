„Jako oficiální postoj vedení školy pro všechny zainteresované strany i širokou veřejnost tímto konstatujeme, že touto akcí nešlo žákům ani pedagogům o ideologickou genderovou propagaci,“ uvedla dnes na webových stránkách školy její ředitelka.

Podle ní šlo o jednu z akcí projektového týdne nazvaného Převlékáme se, který připravil dětský parlament školy. Každý den byl jinak tématicky zaměřený, například Den do gala, Pyžamový den, Den v růžovém, Sportovní den či Den šílených účesů. Žáci si měli užít zábavně, humorně a recesisticky laděný týden.

„Smyslem projektu je formou zpestření školních dnů na konci školního roku podpořit kreativitu, smysl pro humor, týmovost a spolupráci mezi žáky,“ nastínila Slováková.

„Zapojení se do akcí tematických dnů projektového týdne je zcela dobrovolné a probíhá v duchu zábavy a nadsázky,“ ujistila. „Závěrečný den projektového týdne měl být jeho symbolickým zakončením ve formě recese,“ poznamenala Slováková s tím, že mělo jít o karnevalovou akci podobnou středoškolskému poslednímu zvonění.

Téma však některé rodiče popudilo natolik, že se ozvali nejen ředitelce, ale i vsetínskému starostovi Čunkovi. Ten Slovákové doporučil, aby akci zrušila. A to se také stalo.

Čunek naopak argumentoval spíše ideologicky, ačkoliv si podle svých slov uvědomoval, že jde o nadsázku. „Jsem pro každou legraci, a tato akce je legrací, nicméně ve chvíli, kdy se na nás rodiče obracejí s tím, že mají obavy, že chce někdo jejich děti na základní škole učit o problematice transgender, je potřeba jejich obavy uklidnit,“ vysvětlil vsetínský starosta.

Podle něho se díky reakcím nespokojených rodičů ukázalo, že „Valašsko je normální a genderová ideologie se tady neujala“. Když však své stanovisko ke konci minulého týdne zveřejnil na facebookových stránkách města, většina lidí reagovala negativně.

Mnozí Vsetíňané rozhodnutí nechápou

Nelíbilo se jim, že politik zasahuje do chodu školy, navíc do akce naplánované žáky. „Klíčové je, že starosta k takovým zásahům vůbec nemá kompetenci. Ve chvíli, kdy veřejně požádá o zrušení školní akce, a ta je následně skutečně zrušena, nejde o vyjádření názoru, ale o politický tlak,“ uvedl například Hynek Vrána.

„Takovou akci jsme měli před několika lety a byla to prostě jen sranda. Nechápu, proč za tím hledat něco jiného,“ napsala Zuzana Labáková. S Čunkovou argumentací souhlasilo jen pár pisatelů.

Někteří Vsetíňané se dokonce rozhodli uspořádat v pondělí odpoledne od 14.50 veřejnou akci Kluk v sukni, holka v saku. Pojali ji jako recesisticky laděný protest a dorazí před vsetínský městský úřad převlečení v šatech, které obvykle nosí příslušníci opačného pohlaví.

„Chceme se postavit na stranu těch, kteří školní akci vymysleli, protože nesouhlasíme s výrokem, že je to akt genderové ideologie, která rozvrací vztahy. Naopak věříme, že by nám nikdo neměl zakazovat, co si chceme oblékat,“ uvedla organizátorka akce Amálie Mikulová.

„Nechceme na nikoho útočit, jen dát najevo svůj nesouhlas. Potkat se, pokecat a dát najevo, že rozumný Valach není ten, kdo dětem zakazuje srandu.“