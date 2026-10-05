Jízd Senior taxi v Kroměříži v září přibylo, jezdí tři vozidla

Jízd Senior taxi v Kroměříži v září přibylo. Službu od září pro město zajišťuje soukromý provozovatel, a to třemi vozidly místo dosavadního jednoho. Počet jízd se tak zvýšil. Od ledna do konce srpna letošního roku činil průměrný počet výjezdů za měsíc 170, zatímco v září jich bylo 379, uvedl v dnešní zprávě radnice mluvčí Jan Vondrášek.
"Rozšíření služby si přáli cestující a bylo to i iniciativou Rady seniorů. Od září Senior taxi pro město zajišťuje soukromý provozovatel Petr Bonďa, a to třemi vozidly místo dosavadního jednoho. Můžeme tak pokrýt zvýšenou poptávku cestujících seniorů v ranních hodinách. V září se nestalo, že by nějakému klientovi byla přeprava odmítnuta, což bylo naším cílem," uvedl místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL).
Senior taxi mohou využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazu ZTP či ZTP/P s trvalým pobytem v Kroměříži a jejích místních částech. Jízda stojí 30 korun. Uživatelé musí mít průkaz Senior taxi, který si mohou vyřídit na městském odboru sociálních věcí a zdravotnictví. "Aktuálně registrujeme 235 držitelů tohoto průkazu. Další lidé si ho mohou vyřídit ve středu 7. října na Dni seniorů, který se koná od 8 hodin v Domě kultury v Kroměříži," uvedl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.
Senior taxi lze využít v pracovní dny od 06:30 do 15:00. Jeden člověk může službu využít maximálně osmkrát za měsíc, další jízdy již nejsou za zvýhodněnou cenu 30 korun. Senior taxi v Kroměříži funguje od roku 2017. Do konce srpna letošního roku ho provozovaly Sociální služby města Kroměříže, které jsou příspěvkovou organizací města.
Senior taxi jezdí také v dalších městech v regionu, například v krajském Zlíně, Valašském Meziříčí či ve Vsetíně.