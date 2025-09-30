Připomínky cestujících zabraly. Zlínský dopravní podnik upravil jízdní řády

Pavel Stojar
  9:02aktualizováno  9:02
Od začátku října pojedou vybrané spoje městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích podle upravených jízdních řádů. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) tím reaguje na podněty a připomínky cestujících a zástupců místních částí města Zlína.
Fotogalerie3

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati, Zlín. Městské divadlo Zlín. MHD DSZO (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Na lince 7 bude večerní spoj na Jižní Svahy s odjezdem ve 22.36 nově jezdit o dvě minuty později kvůli přestupu cestujících z linky N, která přijíždí v tento čas z Otrokovic.

Na lince N přibude nad ránem jeden spoj. Dopravce také upraví odjezdy spojů z Jižních Svahů i spojů odjíždějících z otrokovického nádraží směr Zlín.

Garantované přestupní vazby mezi linkami N na zastávce Školní a Náměstí Míru jsou nově označeny v zastávkovém jízdním řádu symbolem s poznámkou přestup mezi linkami N.

Noční linky MHD ve Zlíně změnily označení. Nahradil je samostatný spoj N

Na lince 31 jsou upraveny především večerní spoje z centra města do okrajové místní části Jaroslavice. „Změnou taky prošly ranní spoje, kdy jsme vyhověli dlouhodobé připomínce obyvatel Jaroslavic a upravili jsme spoj s odjezdem v 7.40, který bude nově odjíždět v 7.25 tak, aby stihl odvézt školáky do škol a pracující do jejich zaměstnání,“ uvedl mluvčí DSZO Zdeněk Dvořák.

U linky 32 přidal dopravní podnik nová spojení z lokality Maják do centra města, která místním lidem doposud chyběla.

Ve zlínské MHD platí už 40 procent cestujících elektronicky. Zájem roste

„Dále byly upraveny ranní odjezdy tří školních spojů z Kudlova na základě domluvy se spádovou školou na Školní ulici tak, aby se interval mezi jednotlivými spoji prodloužil z deseti na 15 minut,“ doplnil mluvčí.

Děti tak budou, po dohodě s vedením školy, stíhat začátky vyučování.

Upravené jízdní řády budou platit do konce srpna příštího roku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Masér souzený za znásilnění a sexuální nátlak přiznal vinu

Pražský masér Richard Pobiš, který čelí obžalobě ze znásilnění, sexuálního útoku a nátlaku vůči klientkám, v úterý u soudu přiznal vinu. Při masážích a fyzioterapiích sexuálně napadl 26 žen. Uvedl,...

30. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:37

Levné bydlení v Pardubicích? Už jen vzpomínka. Ceny nájmů rostou, dostupnost padá

Pardubice patří k městům, ve kterých za poslední rok nejvíce zdražily pronájmy bytů. Metr čtvereční je nyní v průměru už téměř za 300 korun. Podobné je to s cenami bytů. Radnice pomáhá mladým rodinám...

30. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Budu vraždit. Deváťák plánoval masakr ve své škole, dostal roční trest

Na jeden rok poslal v úterý Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého žáka základní školy v děčínské části Březiny, jenž letos v únoru vyhrožoval, že ve škole bude vraždit. Zároveň mu uložil...

30. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:24

Předvolební projev prezidenta Pavla: kdy a kde ho sledovat v TV živě

Prezident Petr Pavel vystoupí v úterý 30. září 2025 večer se zvláštním projevem k národu. Půjde o jeho první předvolební projev ve funkci hlavy státu. Krátké vystoupení odvysílají všechny hlavní...

30. září 2025  10:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za vraždu svého pětiletého syna a otce dostal muž doživotí v detenčním zařízení

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

30. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:12

Machinace za 72 milionů a úplatkářství. V havířovské bytové kauze padla obžaloba

V první větvi kauzy havířovských bytů státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžaloval sedm lidí a tři firmy za machinace s veřejnými zakázkami. Za pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným...

30. září 2025  10:12

Z vraždy ženy v Litvínově policie obvinila jejího partnera zadrženého v Praze

Z víkendové vraždy ženy v Litvínově na Mostecku policie obvinila pětapadesátiletého ženina partnera. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let...

30. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Zájem o voličské průkazy v Olomouckém kraji je velký, volit budou i vězni

Podstatně větší zájem o voličské průkazy registruje pro nadcházející sněmovní volby řada měst v Olomouckém kraji. Například v Přerově hlásí zájem až o čtvrtinu...

30. září 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Být člověkem... Co to znamená? Odpověď hledejte ve svém kině na festivalu sci-fi filmů a kultury Future Gate

Svátek vědecko-fantastických snímků opět představuje celovečerní novinky, legendy žánru i soutěž studentských audiovizuálních počinů.

30. září 2025

11. ročník mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025

vydáno 30. září 2025  9:54

11. ročník mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025

vydáno 30. září 2025  9:54

Majitelé zvířat se dočkali, v kraji začne sloužit víkendová veterinární pohotovost

Veterinární služba první pomoci začne po dlouhých jednáních od 1. října fungovat v Karlovarském kraji. Zajišťovat ji budou veterináři po celém regionu. Kontakty najdou zájemci na krajském webu.

30. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.