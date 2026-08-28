Ze Zlína do Brna za necelou hodinu a půl. Autobusy pojedou nově po D49

Od stejného data se změní trasa linky ze Zlína do Kroměříže a Brna, díky čemuž bude rychlejší. Mezi Zlínem a Hulínem pojede nově po dálnici D49, nikoliv přes Otrokovice po dálnici D55, čímž se jízdní doba zkrátí o pět minut.
„Nejrychlejší spoje tak urazí trasu ze Zlína do Brna za 1 hodinu 25 minut. Mezi Zlínem a Kroměříží se cesta nejrychlejšího spoje zkrátí na 25 minut,“ uvedl jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Richtar.
Změny v Holešově i Vsetíně
Ve Zlíně tak autobusy změní druhé místo, kde lze nastupovat. Dosud to bylo na křižovatce v Malenovicích, nově budou zastavovat na Vysoké mezi na okraji centra směrem na Vršavu a Kostelec. Změna se týká i majitelů krajské karty Zetka, kteří si pro cestu tímto spojem už nemusejí pořídit jízdné na šest zón, stačí jim jen na pět.
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Další novinkou je, že v Holešově začne jezdit autobusová linka číslo 254 Bořenovice–Holešov–Žopy, která vznikne sloučením dvou dosavadních linek. Díky své trase propojí celý Holešov, nově obslouží například polikliniku a ulici 6. května.
Ve Vsetíně se v neděli otevře nový dopravní terminál a změní se koncept celé MHD. Vzniknou některé nové linky, vybrané stávající budou přetrasovány a linky také dostanou nová čísla. Zastávky budou nově v obou směrech na Nádražní ulici a zastávka Sychrov se přesune před sídliště. Novinkou bude zavedení zastávek na znamení po vzoru příměstských linek.
Nová linka MHD ve Zlíně
Od úterý 1. září začnou platit nové jízdní řády také v MHD ve Zlíně. Největší změnou je zavedení trolejbusové trasy 15 na Mladcovou místo dosavadní autobusové linky 31, která bude zkrácena na točnu Antonínova. Dopravní podnik tak reagoval na podněty cestujících.
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„Linka 15 bude jezdit z Lesní čtvrti a zčásti nahradí trolejbusovou linku 13. Na tuto linku budou nasazovány nové pořízené trolejbusy SOR,“ přiblížil vedoucí dispečer dopravního podniku Jan Tesař. „V rámci změny jízdních řádů na těchto linkách se v návaznosti na oběhy vozidel posunuly odjezdy v řádech několika minut,“ doplnil.
Další novinkou je na linkách 3, 13 a 15 směr Lesní čtvrť zřízení nové zastávky s názvem Pod Vodojemem. Nachází se v kopci v polovině ulice Slovenská. Mírně se posunují také odjezdy linek 51 a 52 v Malenovicích a nočních spojů linky N ze zastávky Otrokovice, Štěrkoviště.