Ze Zlína do Brna za necelou hodinu a půl. Autobusy pojedou nově po D49

Milan Libiger
  15:32aktualizováno  15:32
Sledovat Metro na Googlu
Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. (17. června 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Autobusové nádraží ve Zlíně (květen 2026)
Autobusové nádraží ve Zlíně (květen 2026)
Autobusové nádraží ve Zlíně (květen 2026)
Trolejbus Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (2023)
5 fotografií
S koncem prázdnin se mění jízdní řády linkových autobusů i městské hromadné dopravy ve městech Zlínského kraje. Od neděle 30. srpna začnou jezdit linkové autobusy ze Zlína do Trenčína. Bude to čtyřikrát denně, z osmi spojů většina přímo, dva s přestupem v Uherském Brodě.

Od stejného data se změní trasa linky ze Zlína do Kroměříže a Brna, díky čemuž bude rychlejší. Mezi Zlínem a Hulínem pojede nově po dálnici D49, nikoliv přes Otrokovice po dálnici D55, čímž se jízdní doba zkrátí o pět minut.

„Nejrychlejší spoje tak urazí trasu ze Zlína do Brna za 1 hodinu 25 minut. Mezi Zlínem a Kroměříží se cesta nejrychlejšího spoje zkrátí na 25 minut,“ uvedl jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Richtar.

Změny v Holešově i Vsetíně

Ve Zlíně tak autobusy změní druhé místo, kde lze nastupovat. Dosud to bylo na křižovatce v Malenovicích, nově budou zastavovat na Vysoké mezi na okraji centra směrem na Vršavu a Kostelec. Změna se týká i majitelů krajské karty Zetka, kteří si pro cestu tímto spojem už nemusejí pořídit jízdné na šest zón, stačí jim jen na pět.

Dálnice odvedla dopravu z obcí u Zlína. Klidně už přejdeme cestu, chválí si lidé

Další novinkou je, že v Holešově začne jezdit autobusová linka číslo 254 Bořenovice–Holešov–Žopy, která vznikne sloučením dvou dosavadních linek. Díky své trase propojí celý Holešov, nově obslouží například polikliniku a ulici 6. května.

Ve Vsetíně se v neděli otevře nový dopravní terminál a změní se koncept celé MHD. Vzniknou některé nové linky, vybrané stávající budou přetrasovány a linky také dostanou nová čísla. Zastávky budou nově v obou směrech na Nádražní ulici a zastávka Sychrov se přesune před sídliště. Novinkou bude zavedení zastávek na znamení po vzoru příměstských linek.

Nová linka MHD ve Zlíně

Od úterý 1. září začnou platit nové jízdní řády také v MHD ve Zlíně. Největší změnou je zavedení trolejbusové trasy 15 na Mladcovou místo dosavadní autobusové linky 31, která bude zkrácena na točnu Antonínova. Dopravní podnik tak reagoval na podněty cestujících.

Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

„Linka 15 bude jezdit z Lesní čtvrti a zčásti nahradí trolejbusovou linku 13. Na tuto linku budou nasazovány nové pořízené trolejbusy SOR,“ přiblížil vedoucí dispečer dopravního podniku Jan Tesař. „V rámci změny jízdních řádů na těchto linkách se v návaznosti na oběhy vozidel posunuly odjezdy v řádech několika minut,“ doplnil.

Další novinkou je na linkách 3, 13 a 15 směr Lesní čtvrť zřízení nové zastávky s názvem Pod Vodojemem. Nachází se v kopci v polovině ulice Slovenská. Mírně se posunují také odjezdy linek 51 a 52 v Malenovicích a nočních spojů linky N ze zastávky Otrokovice, Štěrkoviště.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit...

Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....

29. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Z dolů, kde Koh-i-Noor těžil kaolin, se stane podzemní turistický hit na jihu Čech

Jihočeský kraj už zahájil práce na zpřístupnění bývalých kaolinových dolů a...

Bývalý kaolinový důl Orty poblíž Českých Budějovic si první turisté projdou na začátku roku 2029. Proměna a zpřístupnění unikátního díla za 100 milionů pokračuje. Na turisty čeká nové návštěvnické...

29. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně....

Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset...

29. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Ve Vsetíně bude multižánrový festival Valašské záření, nově bude čtyřdenní

ilustrační snímek

Vsetín bude v září hostit multižánrový festival Valašské záření. Letos nově potrvá čtyři dny, nabídne hudbu, tanec, film i program pro celou rodinu, sdělila...

29. srpna 2026  8:05,  aktualizováno  8:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Co všechno se dá vytočit ze špalku? Dřevosoustružníci ukážou své umění v Plzni

Martin Moravec se jako koníčku ve své dílně v Plzni-Křimicích věnuje...

Zhruba desítka dřevosoustružníků z celé republiky bude mít 12. září setkání v plzeňských Křimicích. V areálu restaurace Roští budou zájemcům od 10 hodin dopoledne předvádět, co je možné vytočit ze...

29. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Garou se vrací do Prahy. Quasimodo ze Zvoníka u Matky Boží zazpívá své největší hity

Garou – legendární Quasimodo v muzikálu Zvoník u Matky Boží a ikona...

Kanadský zpěvák Garou se po třech letech vrátí do Prahy. Představitel Quasimoda ze slavného muzikálu Notre-Dame de Paris (Zvoník u Matky Boží) vystoupí 2. října v Kongresovém centru. Koncert bude...

29. srpna 2026  9:28

Při noční nehodě na dálnici D5 na Rokycansku zemřela řidička BMW

ilustrační snímek

Jednu oběť a jedno vážné zranění si vyžádala noční nehoda osobního auta na dálnici D5 na Rokycansku. Kolem 02:30 na 48. kilometru dálnice ve směru od Rozvadova na Prahu havaroval vůz BMW s cizí...

29. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Místo vlaků cyklisté a pěší. Nová cyklostezka spojuje Hranice s německým Adorfem

Pěšky, na kole nebo na inline bruslích. Nevyužívaná železniční trať z českých...

Staré železniční pražce, nálety, popadané stromy. Tak ještě nedávno vypadala léta nevyužívaná trať z českých Hranic do německého Adorfu. To už však neplatí. Na starém železničním náspu vyrostla nová...

29. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Liberecké Centrum Kašpar chystá benefici, tašky pomohou lidem bez práce

ilustrační snímek

Akci na podporu lidí, kteří obtížně hledají práci, připravuje liberecké Centrum Kašpar. Tradiční benefice "Kašparovo nejen taškaření" je letos pro organizaci...

29. srpna 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Vězeň, který odešel z pracoviště v Jirnech u Prahy, se policistům sám přihlásil

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po osmatřicetiletém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Hledaný muž se policistům sám přihlásil a...

29. srpna 2026  7:21,  aktualizováno  7:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín po opravě otevře ulice Zarámí a Hradská. Doprava pak bude klidnější

Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)

Během příštího týdne se otevřou dvě důležité cesty v centru Zlína, které byly kvůli opravě uzavřené. V pondělí ráno to bude Hradská ulice pod městskými lázněmi, pak zřejmě ve středu ulice Zarámí, kde...

29. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Uhlí nadevše. Teplice přišly o identitu, říká muzejník o bourání a proměně města

Teplické muzeum připravilo výstavu trojrozměrných modelů, fotografií i...

Teplické muzeum připravilo výstavu trojrozměrných modelů, fotografií i historických artefaktů, které mapují stavební vývoj města ve druhé polovině 20. století. Teplice tehdy prošly řadou...

29. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.