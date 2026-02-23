Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Milan Libiger
  15:52aktualizováno  15:52
Zlínská radnice chystá proměnu prostorů pod sportovní halou a na Jižních Svazích. Dělí je několik kilometrů, ale jedno mají společné. Pozemky po betonovém obchodním torzu na sídlišti Jižní Svahy a prostory pod sportovní halou u Březnické ulice jsou rozlehlé a jedny z mála ve Zlíně, které stojí v atraktivní lokalitě a ještě nejsou zastavěné.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či administrativními budovami. | foto: Vizualizace: AXXI

Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...
Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...
Návrh proměny území pod sportovní halou ve Zlíně
14 fotografií

Během února vypíše město pro Jižní Svahy urbanistickou soutěž a vítězný návrh ukáže, jaké budovy by tam měly vyrůst. Tento krok se v případě Březnické už odehrál a radnice teď bude v investorské soutěži hledat developera, který postaví deset velkých budov. Vypíše ji v březnu.

Jisté je, že v obou zástavbách půjde o mix funkcí, od bytů po služby. A budou mít významný dopad na širší okolí. „Březnické říkáme nové centrum Zlína a na Jižních Svazích to bude nové srdce sídliště,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starosti majetek i územní rozvoj města.

Plocha po torzu je prázdná deset let, provizorně na ní stojí parkoviště a discgolfové hřiště. Soutěž na její zástavbu bude dvojkolová, přičemž první kolo bude anonymní, druhé už ne.

Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení

Nejlepší návrh vybere odborná porota, v níž budou zástupci radnice i renomovaní architekti z jiných měst. Výsledek se veřejnost dozví v červnu.

„Měla by tam vzniknout veřejná prostranství, občanská vybavenost, sportovní plochy, i byty, domov pro seniory či mateřská škola. Multifunkční náplň má vytvořit nové centrum Jižních Svahů,“ přiblížil Brada

„Jižní Svahy by měly mít své centrum s veřejnými službami, sportovišti, kulturním a společenským zázemím,“ souhlasí opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Bude na Jižních Svazích nová hala?

Konkrétně může jít o restaurace, obchody, kadeřnictví a podobně. Podle zadání soutěže by se tady hodil víceúčelový společensko-kulturní sál či sociální služby, jako například denní stacionář pro děti a mladistvé.

Ve hře je rovněž výstavba haly pro velké míčové sporty. Podle primátora Jiřího Korce (ANO) ve Zlíně takové scházejí. „Nabízí se tak otázka, zda by alespoň jedna taková hala mohla na té ploše fungovat. Což by nebylo možné, kdyby nedaleko nevzniklo právě nové kulturní a společenské centrum,“ sdělil primátor.

Naráží na fakt, že téměř v sousedství na místě bývalého Šmoulího města má příští rok vyrůst objekt Nový Čech, který bude mít pestrou u náplň. Nabídne kavárny, restaurace, galerie, ateliéry, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuka jazyků nebo letní kino.

Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů

Proto město zadání soutěže s ohledem na tento fakt upravilo. Urbanistický návrh má být zpracovaný tak, aby se dal uskutečňovat po etapách.

„Když tam bude vymezené území pro výstavbu domova pro seniory, tak bychom měli mít možnost ho vyčlenit, aby se zrychlil průběh realizace,“ naznačil Brada.

Magistrát pak může plochu nabídnout soukromému investorovi. Ponechat by si mohl veřejná prostranství nebo část bytů, kterých je ve Zlíně nedostatek.

Pod zimním stadionem vznikne nová čtvrť

Na pozemcích pod sportovní halou má vyrůst nová městská čtvrť s deseti sedmipatrovými domy. Budou v nich byty, ve spodních částech obchody a kavárny, případně občanská vybavenost pro sousední čtvrť Letná. Jeden by měl být obsazený kancelářemi. Možnou variantou jsou i vysokoškolské koleje.

To vše podle plánů Zlína postaví soukromý investor. Bude se přitom muset držet návrhu, který vzešel z urbanistické soutěže vypsané před šesti lety.

Jedna z budov měla původně sloužit pro muzeum veteránů nedávno zesnulého podnikatele Ladislava Samohýla, nakonec z toho však sešlo.

Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Město hledá pro rekordní zástavbu investora

Zlínský kraj chtěl tři budovy postavit sám a umístit v nich technologické a inovační centrum, případně vysokoškolské koleje, ale také on od toho odstoupil.

Jeden objekt postaví radnice. Půjde o parkovací dům s kapacitou téměř 500 míst, v němž bude i tréninková sportovní hala. Ta bude propojená se současnou Halou Datart, která stojí nad ní. Použijí se na to peníze z prodeje pozemků.

„Investor bude zavázaný k tomu, aby v daném čase celou výstavbu zrealizoval. Může to být třeba pět let,“ poznamenal Brada. „Město za to dostane finanční prostředky, které převede do parkovacího domu a sportovní haly. Investor bude mít za povinnost zaplatit veřejná prostranství a další věci,“ dodal.

Největší výstavba za posledních čtyřicet let

Ve Zlíně se tak velká zástavba za posledních čtyřicet let neodehrála. I proto město očekává velký zájem developerských společností například z Prahy i Brna.

„Snažili jsme se investorům předat informace, aby byl zájem co největší a získali jsme adekvátní peníze,“ řekl Brada. Výsledky soutěže by měly být známé v červnu.

Modrá značka na mapě označuje rozvojovou plochu na Jižních Svazích, červená budoucí novou čtvrť pod sportovní halou.

Modrá značka na mapě označuje rozvojovou plochu na Jižních Svazích, červená budoucí novou čtvrť pod sportovní halou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

V kafilerii skončí kvůli nákaze 230 tisíc nosnic, škoda může jít do stamilionů

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Práce potrvají pět až sedm...

23. února 2026  10:12,  aktualizováno  16:23

Manévry na Dalešické přehradě. Zřejmě se nevynořil policejní potápěč

Policejní auto.

U Dalešické přehrady na Třebíčsku aktuálně zasahují všechny složky IZS. Podle policistů jde o pátrací akci. „Bližší informace poskytneme, jakmile budou k dispozici,“ uvedla Policie ČR na síti X....

23. února 2026  15:52,  aktualizováno  16:22

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji mírně ubylo

ilustrační snímek

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji mírně ubylo. Hygienici na konci minulého týdne evidovali 1628 nemocných v přepočtu na 100.000...

23. února 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Cheb připravuje kvůli chystanému průmyslovému parku koncepci bydlení

ilustrační snímek

Město Cheb chce mít do začátku léta hotové podklady pro novou koncepci bydlení ve městě a jeho okolí. Koncepce navazuje na přípravy Strategického...

23. února 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vysočina plánuje v Jihlavě výstavbu domu s byty i pro pracovníky nemocnice

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chce v sousedství svého jihlavského úřadu postavit dům se 72 byty a 200 parkovacími místy. Určené budou pro pracovníky příspěvkových organizací...

23. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta

Starosta brněnských Židenic otestoval samořiditelnou Teslu

Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...

23. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Ve Strakonicích začala obnova slepého ramene Otavy

ilustrační snímek

Ve Strakonicích začala obnova bývalého slepého ramene řeky Otavy, známého jako Stará řeka. Vyčistí se přítok vody a zanesené koryto, zvýší se průtok vody....

23. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Studentů z Ukrajiny na univerzitě v Liberci přibývá, z cizinců jich je nejvíc

ilustrační snímek

Ukrajinských studentů na Technické univerzitě v Liberci (TUL) přibývá. Zatímco před začátkem války na Ukrajině v únoru 2022 jich v Liberci studovalo zhruba 50,...

23. února 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...

Zlínská radnice chystá proměnu prostorů pod sportovní halou a na Jižních Svazích. Dělí je několik kilometrů, ale jedno mají společné. Pozemky po betonovém obchodním torzu na sídlišti Jižní Svahy a...

23. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Další klášter v majetku Chebu. Kostel svatého Václava čeká nová role

Dominikánský klášter napojený na kostel sv. Václava v horní části Kamenné ulice...

Cheb převezme do svého majetku kostel svatého Václava, na jehož údržbu církev nemá peníze. Svatostánek stojí v Kamenné ulici v sousedství dominikánského kláštera. Ten by se měl už letos začít...

23. února 2026  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u pardubické enteria areny. Státní zástupkyně je viní ze...

23. února 2026  8:52,  aktualizováno  15:47

Nemocnice Vrchlabí navýšila objem poskytované péče,počet operací vzrostl o 6 pct

ilustrační snímek

Soukromá Nemocnice Vrchlabí loni navýšila objem poskytované péče. Počet operací meziročně vzrostl o 6,2 procenta na 1580 výkonů z 1488 v roce 2024. Nárůst...

23. února 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.