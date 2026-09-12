K prioritám lídrů ve Zlíně patří investice do dopravy či výstavba bytů

Investice do dopravy, veřejných prostranství či výstavby bytů patří k nejčastějším prioritám lídrů politických stran a hnutí, které kandidují v říjnových komunálních volbách ve Zlíně. Lídři také často zmiňovali nutnost zastavit odliv mladých lidí ze Zlína, vyplývá z předvolební ankety ČTK. V krajském městě bude o hlasy voličů usilovat devět politických subjektů, stejně jako před čtyřmi lety. Odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
Aleš Dufek (Společně pro Zlín) - Myslím si, že musí investovat do infrastruktury - tzn. především do dopravních komunikací, např. Prštenské příčky. Další investice by měly jít do úpravy veřejného prostoru, např. Parku svobody. A třetí oblastí jsou investice do sociálních objektů, ať už pro starší spoluobčany, případně do startovacích bytů pro mladé. První dva druhy investic jdou splácet v čase, na poslední si je možné vzít úvěr, který může být umořován z výnosů takových objektů.
Miroslav Chalánek (ODS) - Za hlavní úkol považuji připravit Zlín na další období rozvoje. Nespravujeme totiž jen dnešek. Při každém důležitém rozhodnutí musíme přemýšlet o tom, jak bude město fungovat za deset nebo 20 let. Naší prioritou proto bude dokončit projekty, které jsme v tomto období připravili nebo zahájili. Současně je potřeba otevřít prostor pro další rozvoj města, zejména pro bydlení v nových lokalitách Boněcký rybník nebo Březnická. Velké investice se bez dlouhodobého finančního plánování dělat nedají. Chceme proto kombinovat vlastní zdroje města a dostupné dotační prostředky. Tam, kde to bude ekonomicky smysluplné, jsme připraveni využít i úvěrové financování. Zadlužení samo o sobě nepovažuji za problém, pokud slouží k financování strategických investic a zůstává v bezpečných mezích, které neohrožují běžné fungování města ani jeho budoucí rozvoj. Zlín má investovat, ale zároveň hospodařit odpovědně.
Jiří Korec (ANO) - Hlavní úkol je růst města v počtu občanů, a proto je nutné pokračovat jak v každodenních opravách a malých investicích, tak investicích rozvíjejících atraktivitu města Zlína. Město potřebuje například proměnu dožitého náměstí, ale také opravit komunikace a veřejná prostranství i v obytných zónách, jako jsou například sídliště nebo baťovské čtvrti, napříč celým městem. K tomu je však nutné udržovat alespoň současnou kvalitu života včetně vysoké úrovně vzdělání, principy architektury Zlína jako zahradního města a bezpečnost. Hranice zadlužení je pro město zákonem daná a dává smysl město zadlužit a věcí mít hotové než na ně nekonečně šetřit a možná je nemít nikdy. To je stejné jako s hypotékou na bydlení. Neboli zadlužení kvůli investicím do budoucna není problémem, ale je třeba vždy počítat i s náklady na budoucí provoz a opravy. Důležitým bodem je ale zejména boj za změnu rozpočtového určení daní měst a obcí tak, aby bylo reflektováno postavení krajského města Zlín jako spádového města nejen pro náš region. Díky tomu by rozvoj města nabral ještě větší dynamiku.
Radek Košatka (PRO lepší Zlín) - V souvislosti s elektrifikací železniční trati Otrokovice-Zlín konečně posunout výstavbu nového vlakového nádraží ze stadia projektu k realizaci. Stejně tak se nebát odvážných řešení ohledně druhého pravobřežního tahu Zlínem. Dále nastartovat bytovou výstavbu, bytový dům na Slanici s 31 byty je dobrý začátek, ale problém bydlení nevyřeší. Konečně je třeba řešit i rekonstrukci a budoucnost budovy Velkého kina. Pozornost si zaslouží i dosluhující Stadion Luďka Čajky. Město se nesmí dále zadlužovat, je třeba intenzivněji hledat externí zdroje financování.
Martin Matela (Motoristé a Svobodní) - Naším ústředním heslem je „Zlín není skanzen“ a od toho se odvíjí celá naše vize. Hlavním úkolem pro příští období volební je zastavit odliv mladých lidí a studentů a vytvořit z města dynamickou metropoli pro 21. století. To stojí a padá s dostupným bydlením – pokud mladým rodinám nenabídneme podmínky k bydlení, odejdou jinam. Ruku v ruce s tím musí jít kvalitní zázemí: rozvoj infrastruktury, dostatek míst ve školách a školkách, dostupnost lékařské péče, podpora podnikání a atraktivní kulturní vyžití. S tím souvisí také revize velikosti památkové zóny, která je největší v České republice. Ideálně také zajištění příchodu velkého zaměstnavatele do regionu. Pokud jde o zadlužování: ekonomická teorie jasně říká, že dobře mířené investice mají multiplikační efekt a městu se vrátí. Dnes ale nikdo mimo radnici přesně neví, v jakém stavu se městská pokladna reálně nachází. Město v minulosti realizovalo řadu nákladných projektů a vzalo si vysoký úvěr, jehož splácení dopadne až na nové vedení po volbách. Naším prvním krokem proto bude důsledný audit financí města. Teprve na základě reálných čísel nastavíme další investiční strategii. U velkých projektů, jako je nová hokejová či fotbalová aréna, máme výhodu, že jako Motoristé sobě máme ministra sportu. To znamená, že máme lepší možnosti, jak získat finanční podporu i od státu.
Lubomír Nečas (SPD) - Za hlavní úkol považujeme dostupné bydlení – aby Zlín zůstal skutečným domovem i pro mladé rodiny a seniory, které dnes nedostatek bytů z města vytlačuje. Chceme proto podpořit výstavbu městských bytů. Financování chceme postavit především na dotačních prostředcích ze státního a krajského rozpočtu, nikoli na zadlužování města – smyslem je získat vnější zdroje a městský rozpočet zatížit co nejméně. K zadlužení bychom sahali jen výjimečně a uváženě, pokud by šlo o investici s jasnou návratností pro občany. Ke stejné představě města přátelského ke všem generacím patří i MHD zdarma pro občany od 70 let, aby senioři zůstali mobilní a nezůstávali doma kvůli ceně jízdného.
Jiří Robenek (Zlín Srdcem a Piráti) - Hlavním úkolem bude řešení dopravní situace, ať už se jedná o vytvoření alternativní komunikace k jediné dopravní tepně uprostřed města nebo o parkování, které bychom mohli řešit nadzemními parkovacími domy. Podzemní parking je extrémně nákladný a prosté povrchové parkování je prostorově neefektivní. Největší finanční náklady spojené s řešením dopravní situace musíme přenést na Ministerstvo dopravy, jinak se situace nezlepší. Žádejme o přeložku silnice I49. Zadlužení města je již nyní poměrně vysoké, ale příjmová stránka je v tomto roce slušná, takže prostor na investice bude.
Věra Stojar (STAN) - Za hlavní úkol považuji návrat k reálným projektům. Zlín potřebuje řešit především dopravu, dostupné bydlení a stav infrastruktury, včetně budoucnosti zimního stadionu. Nechceme další roky vyrábět studie a vizualizace bez jasného financování a termínu realizace. Hlavně jsme připravili 11 konkrétních změn, které jsou během jednoho volebního období zrealizovatelné. Tyto změny jsou zveřejněné na webu Starostove.cz. U velkých investic budeme hledat kombinaci městských, krajských, státních a evropských zdrojů. U projektů, které budou mít dlouhodobý přínos pro město, považuji rozumné úvěrové financování za legitimní, ale vždy musí být jasné budoucí provozní náklady a schopnost města dluh bezpečně splácet.
Čestmír Vančura (Zlín 21) - Za prioritu považujeme odblokování rozvoje města, zastavení odlivu obyvatel (zejména mladých lidí a absolventů UTB) a vyřešení dlouhodobě odkládaných investičních dluhů v čele s rekonstrukcí Velkého kina, zimního stadionu a parkovací infrastrukturou. Cílem je naplnění vize města pro 100 tisíc obyvatel a přechod od kreslení vizualizací ke skutečné výstavbě. V našem volebním programu máme letos jako jeden z bodů pravidlo „dotace dřív než městská kasa, kasa dřív než dluh“. Rádi bychom proto maximálně financovali z externích zdrojů (IROP, Modernizační fond, NPO, NSA, SFDI), kde jsou připraveny stovky milionů korun (např. až 201 mil. Kč na Velké kino či až 300 mil. Kč na zimní stadion). Případné zadlužení či úvěrové krytí bychom akceptovali pouze u smysluplných projektů s prokazatelnou ekonomickou návratností nebo budoucími provozními úsporami, nikoli na běžný provoz radnice.
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Aleš Dufek (Společně pro Zlín) - V komunální politice se spolu musí bavit všichni, ale byli bychom neradi, kdybychom se museli opírat o podporu stran, jejichž loňským lídrem byl Tomio Okamura.
Miroslav Chalánek (ODS) - Budeme respektovat výsledek voleb a jsme připraveni jednat se stranami a uskupeními, se kterými bude možné najít programovou shodu a prostor pro odpovědnou spolupráci. Výjimkou jsou pouze SPD a uskupení, jehož součástí je KSČM.
Jiří Korec (ANO) - Za mě se v politice nemají řešit značky, ale cíle jednotlivých politických subjektů, aby se rozvíjelo město, kraj nebo stát ku prospěchu jeho občanů. Současná i minulá koalice ve Zlíně jsou tomu důkazem. Obzvláště na komunální úrovni do tvorby koalice vstupuje i lidský faktor. Koalice se skládá po volbách a ani letos to neplánujeme jinak. Neboli nyní se nevymezujeme.
Radek Košatka (PRO lepší Zlín) - Po volbách jsme připraveni spolupracovat se všemi stranami, se kterými najdeme shodu na prioritách při řešení problémů města Zlína.
Martin Matela (Motoristé a Svobodní) - Tohle je před volbami vždy citlivá otázka, ale platí staré známé pravidlo, že zajíci se sčítají až po honu a nemá smysl porcovat medvěda, který ještě běhá po lese. V tuto chvíli se plně soustředíme na kampaň, kontakt s občany a představení našich řešení.Cílem je získat co nejsilnější mandát od Zlíňanů – ideálně takový, abychom mohli náš program prosadit bez kompromisů. Koaliční vyjednávání se bude odvíjet čistě od výsledků voleb a programových průniků. Spolupracovat budeme s každým, kdo bude chtít Zlín skutečně rozvíjet, podpoří investice do všech městských částí a nebude město brzdit nesmyslnou byrokracií.
Lubomír Nečas (SPD) - Nevylučujeme předem žádnou stranu. Rozhodující pro nás není stranická značka, ale obsah programu. Jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo má ve svém programu skutečné zlepšení podmínek života občanů Zlína. Naopak nebudeme podporovat spolupráci, která by stavěla stranické zájmy nad zájmy města a jeho obyvatel – protože nám jde především o to, aby Zlín zůstal dobrým domovem pro lidi, kteří v něm žijí.
Jiří Robenek (Zlín Srdcem a Piráti) - Bude záležet na programových prioritách, které strany přenesou do vyjednávání. Situace ve společnosti je bohužel extrémně vyhrocená, dialog z politiky zmizel a argumenty nahradil čistý marketing. Nechceme jít touto cestou, spolupráce je možná se všemi subjekty, pokud souzní s tím, že je potřeba vrátit do politického dění slušnost. Nepůjdeme s proudem a nebudeme útočit na všechny kolem a kopat příkopy. Ať rozhodují výsledky práce.
Věra Stojar (STAN) - Komunální politika je především o konkrétních lidech a schopnosti spolupracovat ve prospěch města. Jsme připraveni jednat se stranami a uskupeními, která respektují demokratické principy, transparentní správu města a jsou ochotna hledat shodu nad konkrétním programem pro Zlín.Rozhodující pro nás bude program, způsob fungování radnice a také lidé, kteří jednotlivé subjekty zastupují. Spolupráci si naopak neumím představit s extremistickými či nedemokratickými uskupeními.
Čestmír Vančura (Zlín 21) - Naše hnutí je nezávislé lokální uskupení bez pražské centrály, které je připraveno jednat se všemi demokratickými silami, jež sdílejí vizi transparentní radnice, investiční odvážnosti a dodržování jasných pravidel a se kterými se dokážeme shodnout na způsobu řízení města. Stejně jako v přechozích volebních obdobích odmítáme spolupráci s extremistickými či nedemokratickými subjekty a také s kterýmkoliv partnerem, který by odmítal transparentní hospodaření, odborné nominace do městských firem nebo prosazoval netransparentní nakládání s městským majetkem.
3. Investovalo podle Vás v uplynulém volebním období vedení města dostatečně do velkých projektů, ve které oblasti podle Vás případně chybí investice nejvíce?
Aleš Dufek (Společně pro Zlín) - Neznám situaci, že by do velkých projektů nešlo investovat ještě více. Jak jsem psal na začátku, nejvíce chybí investice v komunikacích, ty tvoří obrazně jakési tepny, kterými po městě proudí život.
Miroslav Chalánek (ODS) - Příprava a realizace velkých projektů, které byly v minulosti často odkládány, byla jednou z hlavních náplní naší práce v končícím volebním období. U mnoha investic není největším problémem samotná stavba, ale dlouhá a důkladná příprava – od projektové dokumentace přes majetkoprávní vztahy až po povolovací procesy. Právě v tom jsme dokázali řadu věcí výrazně posunout dopředu. Největší objem investic bude podle mého názoru i v příštích letech potřeba v dopravě a související infrastruktuře. Zlín má velmi specifickou geografii a některé dopravní problémy se vytvářely desítky let. Je proto potřeba pokračovat nejen v jednotlivých stavbách, ale především v systematické přípravě projektů, které městu dlouhodobě uleví.
Jiří Korec (ANO) - Nachystat velký projekt trvá zpravidla více než jedno volební období. To dokládá například i rekonstrukce objektu Velkého kina, která by měla začít ještě letos. Byl bych rád, kdyby se podařila revitalizace náměstí Míru, ale roky již řešíme stavební povolení, které snad do konce roku bude vydáno. Za sebe jsem proto rád, že se daří po mnoha letech realizovat velké projekty od dopravních přes veřejné prostory až po různé objekty včetně sportovišť. Zároveň jsou v přípravě další, takže nové vedení města nedojde k prázdným šuplíkům, jak jsme tomu měli v mnoha případech my. Dostatečně se ale podle mě neinvestovalo, protože to neumožňuje současný rozpočet města. Je třeba ještě více investovat do dopravní infrastruktury, výstavby bytů a služeb pro občany, veřejného prostoru, vzdělání, sportovní infrastruktury a dalších projektů zvyšující atraktivitu města pro občany i podnikatele. Bez navýšení příjmů prostřednictvím rozpočtového určení daní (RUD) je však alespoň dlouhodobá obnova s přidanou hodnotou nemožná. Proto za změnu RUD roky bojuji a konečně vidím alespoň malé světlo na konci tunelu.
Radek Košatka (PRO lepší Zlín) - Nejvíce dle našeho názoru chybí investice do rozvoje bytové výstavby, moderní dopravy včetně dostupnosti parkování a komplexní péče o seniory. S tou také souvisí snížení věku pro MHD zdarma od 70 let. Částka to není nijak závratná a naši senioři si tuto "pozornost" určitě zaslouží.
Martin Matela (Motoristé a Svobodní) - Vedení města dlouhodobě podceňuje především bytovou výstavbu, což považuji za fatální chybu vůči budoucnosti města, takže je to moje stěžejní téma. Jako velkého sportovního fanouška mě navíc trápí žalostný stav sportovní infrastruktury. Ve Zlíně vyrůstají špičkové talenty a mistři, ale zázemí, ve kterém trénují, často zamrzlo v minulém století. Totéž platí o otázce moderního fotbalového a hokejového stadionu – i když chápu, že je zde situace komplikovaná.Zároveň se domnívám, že některé investice byly přinejmenším diskutabilní a načasované nevhodně. Příkladem je nákladná výměna semaforů za stovky milionů korun, kde byl původní systém funkční a reálný přínos pro plynulost dopravy je velmi sporný, nebo stomilionové částky směřované do rekonstrukce Velkého kina v době, kdy chybí finance na základní potřeby městských částí. Po volbách je nutné tyto výdaje podrobit revizi a investovat tam, kde to lidé skutečně pocítí na kvalitě života.
Lubomír Nečas (SPD) - Domníváme se, že v některých oblastech investice zaostávaly. Nejvíce se to projevilo u výstavby městských bytů, do které se investovalo málo – a právě dostupné bydlení přitom rozhoduje o tom, zda Zlín zůstane domovem i pro další generace. Druhou oblastí, kde vidíme dluh, je rekonstrukce sportovišť. Ta by si zasloužila výraznější investice, protože slouží široké veřejnosti od dětí po seniory a jejich stav přímo ovlivňuje kvalitu volného času ve městě.
Jiří Robenek (Zlín Srdcem a Piráti) - Lidově řečeno: rozjelo se toho hodně, ale pozdě. Většina projektů má již zajištěno financování, hotový projekt a probíhá výstavba nebo se soutěží dodavatel. Není to černobílé. Zlín teď čeká dobudování skateparku, přeměna Velkého kina na multifunkční prostor, oprava památkové chráněného bytového domu za desítky milionů korun, proměna bývalého kina v Malenovicích atd. Naopak máme dokončený Dům pokojného stáří Naděje v Malenovicích, bytovku na Slanici nebo centrální dětské hřiště. Nebudu se vymlouvat na procesní záležitosti týkající se povolení stavby, dotačních titulů a další faktory. Musíme si říct, kde byly nedostatky a chtít změnu. I kdyby měla být personální.
Věra Stojar (STAN) - Zlínu podle mě nechybějí plány ani vizualizace, ale především větší množství dokončených investic. Nejvíce je to vidět v dopravě, parkování a bydlení. Potřebujeme například řešit parkování jak v centru, tak v obytných zónách a připravit další městské byty.Velkým tématem příštích let bude také zimní stadion. Musíme co nejrychleji porovnat rekonstrukci stávajícího objektu s variantou nové multifunkční haly a začít jednat s krajem a státem o financování. Nesmíme dopustit, aby stadion dopadl podobně jako Velké kino a kvůli technickému stavu se jednoho dne prostě uzavřel.
Čestmír Vančura (Zlín 21) - Vnímáme, že investiční tempo města v uplynulém období nebylo dostatečné. Hlavním úskalím se stala přílišná zdlouhavost v rozhodování, kvůli níž řada klíčových projektů zůstávala dlouho jen ve fázi příprav a vizualizací. Odkládání realizací a nezbytné údržby pak v důsledku inflace projekty výrazně prodražilo – vidět je to například na zimním stadionu, kde odhadované náklady vzrostly z původní půl miliardy až ke dvěma miliardám korun. Jedinou a bohužel i poslední velkou investicí byla v r. 2010 budova Kongresového centra. Vybavení města nejvíce strádá v městském bydlení po třicetiletém loudavém tempu ve výstavbě, v chybějících parkovacích domech i dopravních propojeních na sídlištích a v zanedbané sportovní a kulturní infrastruktuře. Dokládá to havarijní stav zimního stadionu, zavřené Velké kino či absence sportovní haly na Jižních Svazích, budova č. 10 na náměstí, havarijní stav fasády Městského divadla, apod.