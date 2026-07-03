Kanalizace deseti obcí u Luhačovic se napojí na luhačovickou čistírnu

Chystaný projekt odkanalizování Luhačovického Zálesí propojí kanalizace deseti obcí v okolí Luhačovic na Zlínsku, které napojí na čistírnu odpadních vod v Luhačovicích. Projekt počítá také s modernizací stávající čističky. Zaštítí ho Vodárny a kanalizace (VaK) Zlín, které budou investorem projektu s odhadovanými náklady kolem 1,5 miliardy korun, řekl dnes ČTK ředitel pro strategický rozvoj a investice VaK Zlín Oldřich Hlaváček. Společnost chce na projekt získat dotace, začít by se mohlo za dva roky. Zástupci obcí, Zlínského kraje, VaK Zlín a Povodí Moravy dnes v sídle kraje podepsali memorandum o spolupráci.
"Jde o významný projekt, který pomůže nejen obyvatelům dotčených obcí, ale také životnímu prostředí. Společný postup všech partnerů vytváří dobré předpoklady pro úspěšnou přípravu i realizaci této strategické investice. Zlepšení odvádění a čištění odpadních vod přispěje k ochraně vodních zdrojů i vyšší kvalitě života v celém regionu," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Do projektu se zapojily obce Doubravy, Hřivínův Újezd, Velký Ořechov, Kaňovice, Biskupice, Luhačovice, Ludkovice, Dobrkovice, Kelníky a Provodov. Obce jsou v různé fázi projektové přípravy, od zpracování investičních záměrů až po vydaná stavební povolení. Nově budou postup koordinovat.
Pro obce je společný postup výhodný i finančně. "Obec by musela zaplatit zhruba 86 milionů korun. Nejsou jisté dotace, jsou pouze pro větší obce. Obec Doubravy má kolem 600 obyvatel, a proto je pro nás velice důležité, abychom měli partnera a nemuseli budovat čistírnu odpadních vod samostatně," řekla dnes ČTK starostka Doubrav Barbora Navrátilová (nestr.).
Projekt je důležitý nejen kvůli rozvoji vodohospodářské infrastruktury, ale také pro ochranu životního prostředí. "Přispěje ke zlepšení kvality vod v povodí Luhačovického a Ludkovického potoka i k ochraně vodárenské nádrže Ludkovice, která je důležitým zdrojem pitné vody pro Luhačovicko," uvedla krajská radní Renata Prchlíková (ANO).
Kraj projekty zásobování obyvatel pitnou vodou, odkanalizování obcí i ochrany vodních zdrojů každoročně podporuje. Loni na to dal rekordních 168,5 milionu korun, z toho 123,5 milionu šlo na investiční dotace a 45 milionů korun na návratnou finanční pomoc.