Kandidátka ANO navrhla soudu přezkoumat výsledek voleb v Uherském Hradišti

Krajský soud v Brně obdržel návrh na přezkum výsledků komunálních voleb v Uherském Hradišti. Na justici se obrátila neúspěšná kandidátka za hnutí ANO Denisa Mišurcová (nestr.), která žádá přepočítání hlasů ve třech okrscích. Domnívá se, že v nich při sčítání mohlo nastat pochybení v neprospěch ANO. Vyplývá to z návrhu zveřejněného na úřední desce soudu. Dnes v 16:00 uplynul termín pro podání stížností, soud rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu.
Navrhovatelka přezkumu v Uherském Hradišti se domnívá, že kvůli namítaným pochybením mohlo ANO přijít o jeden mandát v zastupitelstvu na úkor vítězných Hradišťáků. Zatímco ANO získalo ve volbách v Uherském Hradišti pět mandátů, Hradišťáci osm.
Ve volebním okrsku 13 bylo podle oficiálních výsledků evidováno 290 hlasovacích lístků s platným hlasem, avšak pouze 5613 platných hlasů. Na jeden lístek tak připadá průměrně 19,36 hlasu, zatímco v ostatních volebních okrscích činí průměr přibližně 24,48 hlasu. "Ve stejném okrsku při volbách v roce 2022 připadalo na jeden lístek přibližně 24,8 hlasu. Jde o mimořádnou statistickou odchylku, která se nevyskytuje v žádném jiném okrsku města. Rozdíl oproti průměru ostatních okrsků představuje přibližně 1485 hlasů a vyvolává důvodné podezření na nesprávné započtení hlasů, zejména hlasů odevzdaných označením celé volební strany," uvedla Mišurcová.
Ve volebním okrsku číslo šest podle ní kandidát na 27. místě kandidátky ANO nezískal na základě zveřejněných výsledků ani jediný hlas, zatímco kandidáti téže volební strany číslo 25 a 26 získali 28 a 25 hlasů. "Ve všech ostatních okrscích přitom kandidát č. 27 dosahoval vyšších výsledků než uvedení kandidáti. Takový výsledek vyvolává pochybnosti o správnosti započtení hlasů, zejména s ohledem na způsob hlasování pro celou kandidátní listinu," uvedla navrhovatelka.
Ve volebním okrsku číslo jedna z členek okrskové volební komise podle informací navrhovatelky chybovala a nesprávně aplikovala postup sčítání hlasů. "Z tohoto důvodu musela být část hlasů opětovně přepočítána, aniž by došlo ke kontrole celého výsledku okrsku. Tato okolnost zakládá pochybnosti o správnosti zbývajících nepřepočítaných hlasů," uvedla Mišurcová.
Na krajský soud dosud ze Zlínského kraje dorazily tři návrhy na přezkum nedávných komunálních voleb. První podal minulý týden Jiří Cielecký, podle něhož byl při volbách ve Zlíně porušen zákon. Míní, že vítězem voleb v krajském městě by mělo být hnutí STAN, a nikoliv ANO, které podle zveřejněných výsledků vyhrálo. Druhý podal Petr Dušek, který tvrdí, že při sčítání hlasů v Kvasicích na Kroměřížsku nastalo závažné pochybení. Navrhuje mimo jiné jejich přepočítání.