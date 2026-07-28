Kandidátku pro říjnové komunální volby ve Zlíně zatím podala jedna strana

Týden před lhůtou pro podání kandidátních listin pro komunální volby je zatím v krajském městě Zlíně podaná jedna kandidátka. ČTK to řekl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Jde o údaj platný k pondělnímu odpoledni. Ne všechny strany a hnutí mají jasno o definitivní podobě kandidátek. Známá zatím není například podoba kandidatury Motoristů. O kandidátce jedná také nové hnutí Zlín Srdcem, které bude ve Zlíně kandidovat společně s Piráty. Obecní volby budou 9. a 10. října, kandidátní listiny lze podat do 4. srpna do 16:00. Při komunálních volbách před čtyřmi lety kandidovalo ve Zlíně devět stran a hnutí.
Lídrem společné kandidátky Zlín Srdcem a Pirátů bude městský radní Jiří Robenek, který byl před čtyřmi lety ve zlínských komunálních volbách lídrem Pirátů. Dvojkou na kandidátce bude lídr Pirátů Jiří Jaroš, řekl ČTK Robenek. O dalších místech na kandidátce se ještě jedná.
Většina stran a hnutí své lídry a čela kandidátek oznámila. Některé subjekty nabídnou na předních místech nové tváře, sází zejména na mladé lidi. Ze zveřejněných kandidátek jsou například na kandidátce STAN i studenti zlínského gymnázia a v první dvacítce je pět mladých lidí. Hnutí Zlín 21 má na pátém místě kandidátky investičního technika, aktivistu a spoluzakladatele spolku Iniciativa Vlny solidarity Jiřího Linku, šestkou je pětadvacetiletý Matěj Santo, zakladatel a předseda spolku Komunita pro Zlín.
Post primátora chce ve Zlíně obhájit lídr kandidátky ANO Jiří Korec. V čele kandidátky ODS bude náměstek primátora Miroslav Chalánek. Lidovci, TOP 09 a Nestraníci vytvořili koaliční kandidátku Společně pro Zlín, jejímž lídrem bude bývalý poslanec, nynější zastupitel Zlína a předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek (KDU-ČSL). Lídrem kandidátky hnutí Zlín 21 je opět podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. V čele kandidátky STAN je kariérní poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. SPD bude mít v čele lékaře Lubomíra Nečase.
Komunisté ve Zlíně samostatnou kandidátku podávat nebudou. "Bude se ještě jednat o tom, že by někteří členové mohli být na nějaké jiné kandidátce," uvedl krajský předseda KSČM Roman Ramach. Krajský předseda Motoristů Roman Pravec uvedl, že zatím nemá konečné stanovisko ke komunálním volbám.
Hnutí ANO získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu. Druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty, třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele má stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě. Hnutí ANO vytvořilo ve Zlíně koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici je hnutí Zlín 21, SPD a STAN.