„Z dosud nezjištěných příčin došlo k čelnímu střetu dodávky a osobního vozidla Škoda Octavia. Oba řidiči utrpěli zranění, včetně dalších pěti cestujících v dodávce. Všichni byli z místa převezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnic k ošetření, z toho jedna nezletilá osoba byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Brno,“ uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška s tím, že alkohol byl u obou řidičů dechovou zkouškou vyloučen.
Způsobená škoda na majetku podle něj přesáhla 650 tisíc korun.
Dítě utrpělo vážná zranění dolní končetiny, dva dospělí život ohrožující poranění hrudníku.
„Po život zachraňujících úkonech v rámci přednemocniční neodkladné péče je záchranáři šetrně transportovali na vysoký práh urgentního příjmu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně,“ uvedli krajští záchranáři.
Další účastníci nehody měli větší štěstí, z méně závažnými úrazy byli dva převezeni do Uherskohradišťské nemocnice, zbytek pak pro další vyšetření a ošetření do zlínské nemocnice.
Kvůli vyšetřování příčin nehody a odstraňování následků byla silnice, kterou řidiči využívají k cestám mezi Zlínem a Luhačovicemi na Zlínsku a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku, neprůjezdná pro osobní dopravu více než osm hodin. Policie pouštěla jen linkové autobusy.
