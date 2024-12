Kdysi slavné sklárny musely skončit, Karolinka nyní zvažuje koupi areálu

12:42

Vedení Karolinky na Vsetínsku bude jednat o nákupu areálu bývalých skláren, který patří společnosti Synot. Sklárny mají ve městě dlouholetou tradici, v roce 2020 zde však výroba skončila. Město by rádo, aby se do areálu vrátila nějaká firma, která by podpořila zaměstnanost.