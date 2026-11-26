Zákonnou povinností obcí dnes je, aby se postarala o zatoulaná zvířata, která jsou na jejím katastru. Starosta většinou dostane zprávu, že je někde pes bez pána.
Informaci poté zveřejní, nebo zvíře odveze do útulku. Jeho majitel se často vzápětí najde. Novela zákona o týrání zvířat však povinnosti samospráv vůči zatoulaných zvířatům zpřísňuje.
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„Nedovedu si to představit. A ani nevím, že bychom to měli zajišťovat. Je to nad rámec našich personálních a finančních možností,“ upozornil Lukáš Pšeja, starosta Lukovečku na Zlínsku.
Podle něho jsou na tom větší města lépe. Například Zlín má útulek pro opuštěná zvířata a disponuje městskou policií, která zvířata odchytává.
„Nemáme ani kotec. Je to jen další zátěž pro obce,“ kroutí hlavou starosta Březnice Josef Hutěčka. „Bude nás to stát další finanční prostředky, s nimiž jsme nepočítali. Budeme se na to muset nachystat. Je otázkou, jaké bude přesné znění zákona,“ naznačil.
Podle starostů půjde o to, jestli obec bude muset mít připravené prostory, nebo firmu, která tuto povinnost zajistí, aniž by se na jejím území zatoulané zvíře objevilo.
V Rackové před časem na popud obyvatel policie odchytila psy, kteří se toulali po obci. Předala je starostovi, aby se o ně postaral. Ten je poslal do zlínského útulku, kde jim pobyt hradí obec. Dělá to přes sto korun denně.
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„Novela zákona se nám nelíbí, ale nezbude nám nic jiného, než jí vyhovět, když ji schválí. Nejjednodušší by bylo zajistit útulek, případně kotec a žrádlo. Každopádně by se to mělo prodiskutovat s obcemi,“ je přesvědčený starosta Rackové Jaroslav Kaňa.
Obce v roli útulků a odchytových stanic
Vzhledem k tomu, že jde o poslanecký návrh novely, nikoliv vládní, neprošel standardním připomínkovým řízením. Na to a ještě další věci upozorňuje také Sdružení místních samospráv (SMS) ČR.
„Poslanecký návrh bez předchozího projednání s obcemi staví samosprávy do role útulků a odchytových stanic, aniž by bylo jasné, jak mají nové povinnosti zvládnout a z čeho je zaplatit,“ zdůraznil první místopředseda sdružení Tomáš Dubský.
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Podle něho je dobře, že chce stát tuto problematiku řešit, ale zvolený způsob nepovažuje za vhodný. „Bez znalosti možností malých obcí hrozí, že zákon přinese povinnosti na papíře, ale problémy v praxi. Tato novela je bohužel dalším příkladem toho, jak by u nás zákony vznikat neměly,“ řekl Dubský.
Upozornil i na fakt, že by obce musely složitě řešit, která kočka je zatoulaná, divoká, nebo jen odběhla z domácího dvora. Na vesnicích se koček pohybuje volně hodně, ale to neznamená, že jsou bez pána. A pokud by došlo ke kastraci chovné kočky, obec by mohla čelit požadavku na náhradu škody.
„Kastraci koček budou hradit obce, ve kterých se zdivočelé kočky vyskytují. Stejně jako zřizování útulků nebo odchyt zvířat, jsou kastrační programy v samostatné působnosti obcí,“ vzkázal zástupce mluvčího ministerstva zemědělství Marek Otava.
Vyčíslení nákladů je nejasné
Podle úřadu to povede ke snížení populace volně žijících koček a díky tomu klesnou náklady na řešení problémů, které jsou s tím spojené.
Předem se nedají vyčíslit, protože stát nemá informace o počtech koček bez pána. Toho se týká další výhrada samospráv, že nové povinnosti neprovází vyčíslení nákladů a zajištění financování.
„Pro malou obec by tak oznámení nálezu mohlo znamenat nutnost shánět odborníky, vhodné umístění pro zvíře i peníze na péči, jejíž délku a cenu nelze předem spolehlivě odhadnout,“ řekl Dubský.
Nemáme ani kotec. Je to jen další zátěž pro obce.
Bude nás to stát další finanční prostředky,
s nimiž jsme nepočítali.
Josef Hutěčkastarosta Březnice
Nemáme ani kotec. Je to jen další zátěž pro obce,“ kroutí hlavou starosta Březnice Josef Hutěčka. „Bude nás to stát další finanční prostředky, s nimiž jsme nepočítali.
Samosprávy poukazují i na automatický přechod vlastnictví opuštěných zvířat na obce se všemi povinnostmi majitele. Ministerstvo zdůraznilo, že v současné době podle občanského zákoníku platí, že zvíře, které vlastník opustil, nikomu nepatří. A každý si je může přivlastnit.
„Je ale třeba řešit, kdo se o zvíře postará, pokud nikdo neprojeví zájem si toto opuštěné zvíře přivlastnit. Tato povinnost se nevztahuje na zdivočelé kočky, pro které by umístění do útulku bylo velmi stresující,“ vysvětlil Otava.
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Podle Sdružení místních samospráv by se měly kritizované části z novely vypustit a řešit standardním legislativním procesem. Zákon ale už prošel druhým čtením a jeho podoba už by se měnit neměla.
Platit má od jara příštího roku. Pro zavedení kastračních programů se však počítá s přechodnou dobou jednoho roku. Tato povinnost tak začne platit na jaře 2028.
Součástí navrhované právní úpravy je podle ministerstva zvýšení úrovně ochrany zvířat. Řeší i zvýšení spodní hranice pokut za týrání zvířat, prodloužení doby zákazu chovu zvířat či zavedení možnosti zakázat pořízení nových zvířat před skončením řízení o přestupku.