Zlíňan zaujal loutkovými bojovníky, svůj dřevěný Playstation ukáže i na Expo

Inspirovaly ho postupně tři věci. Obraz Dětské hry od Pietera Brueghela, citát „Hra je víc než jen zábava“ od Stuarta Browna a původní asijská loutková hra Bamboo bojovníci.

„Bude mi padesát let, ale pořád si rád hraju,“ usmívá se Petr Valla ze Zlína, autor originální a zábavné loutkové hry Kenka. V dubnu se s ní představí na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace.

Jak byste svoji hru popsal?

Je to dřevěný Playstation, akční loutkové divadlo. Dvě figurky proti sobě bojují, jejich cílem je sejmout protivníkovi masku a spatřit úsměv na jeho tváři. Nejde o oslavu násilí, ale o kreativní zábavu spojující různé generace. Je to hračka bez limitů s vlastními originálními vloženými nápady a zároveň taky může sloužit jako polička na zeď.

Navíc ovládání je hodně jednoduché, že?

Ano, hra se ovládá pohybem prstů a rukama. Nehraje roli síla, váha nebo pohlaví, hlavní je postřeh a motorika, která se takto skvěle trénuje. V úvahu je třeba brát i gravitaci, kinetickou energii a další fyzikální zákony, ale to člověku rychle přejde do krve. Hráči navíc prostřednictvím loutek na hracím rámu bojují zbraněmi, které by v realitě nemohli použít bez náročného tréninku. Nejde jen o boj, loutky přirozeně svádí k hraní divadla a mají velkou škálu další možné zábavy. Když vidím reakce uživatelů, tak jsou téměř bez výjimky nadšení. Pro mě je to obrovský motor a motivace do další práce.

A co bylo vaší první motivací?

Chci podnítit kreativitu lidí a schopnost hrát si. Kenka je kreativní, můžete si sestavovat štíty z kostiček Lega a bourat je, nebo dát do rukou postavičky obyčejný kousek větve. Je to v první řadě zábava, a takto bych chtěl, aby hru vnímali i její hráči. Jak říkal zmíněný Stuart Brown, nic nerozjasní lidskou mysl víc než hra.

Kenka znamená v japonštině boj či hádka. Proč zrovna tenhle název?

Souboj je klíčový prvek hry a při vymýšlení legendy s mým kamarádem a kreativcem Dušanem Sviečkou nám došlo, že tento název vystihuje celou podstatu hry. Navíc slovo Kenka znělo libozvučně a mělo volnou doménu na internetu. (úsměv)

Kde si už děti i dospělí hru vyzkoušeli?

Hru představujeme na různých festivalech ve Zlíně a okolí, nebo na Maker Faire (přehlídka kutilů a vynálezců v Česku pozn. red.). Také ji půjčuji na víkendy, dětské oslavy nebo tábory. Lze si ji objednat na mém webu nebo v půjčovně v Brně a v Praze ve Fun Areně. Hra je velmi návyková, podobně jako počítačové hry, kde lze měnit figurky, zbraně nebo strategii. Dá se s ní zároveň udělat show, třeba na festivalu Wi-Fič v Bílovicích figurky točily zapálenými řemdihy (husitská zbraň – pozn. red.). Vyvíjím také nové masky, aby proti sobě mohly bojovat loutky z různých civilizací a časových období. Představte si Indiana Jonese proti husitskému bojovníkovi nebo třeba kuřeti. Fantazii se meze nekladou.

Petr Valla ze Zlína a stolní bojová hra Kenka Puppetgame. (leden 2025)

Kde jste na tvorbu hry bral čas a nápady?

Jsem tvůrčí člověk, jehož vždy bavilo vyřezávání. Ale tolik talentu, abych se stal například uměleckým řezbářem, jsem v sobě nenašel. Takže pracuju jako řemeslník, dělám fyzicky náročnou práci v těžkých podmínkách. A ve volném čase rád kutím v dílně, kterou mám ve sklepě našeho půldomku. Když jsem dostal nápad na tuto hru, pustil jsem se do práce i s mladším synem.

Šli jste metodou pokus-omyl?

Začínali jsme s figurkami z bambusu, ale nebylo to ono. Pak jsme zkoušeli korek, špunty z vínových lahví a podobně. Postupně jsme celý proces zdokonalovali a hráli si s korálky, jejichž velikost jsme uzpůsobovali. Panáčky nyní děláme z dubového dřeva a základní deska je z březové překližky. Díky tomu, že si hrajeme, přicházejí nápady stále nové a nepřipadne mi, že to má nějaký konec.

Dá to hodně práce?

Ano. Zejména bytelný překližkový rám s potiskem a pak figurky z dubových tyčí. Práce zahrnují mimo jiné broušení, vrtání, lepení nebo voskování. Na každém kompletu je více než sto operací. Navíc nedělám desítky kusů figurek za sebou, pracuju postupně. I proto je cena za hru vyšší.

Kenka stojí 8 500 korun. Proč taková cena?

Stále se jedná o prototypovou výrobu a každý kus je originální dílo. Jediné ruce, které dávají výrobku tvar, jsou ty moje. Teď vyvíjíme modely figurek a komponentů, které jsou určeny k vytištění na 3D tiskárně, a to je taky hodně časově náročné. Kreativci si je pak budou moci sami vytisknout a ozdobit.

Jak se k nim lidé dostanou?

Zájemci mi mohou napsat e-mail nebo navštívit eshop puppetgame. eu a zakoupit jednotlivé komponenty, zbraně nebo kompletní hru. Loutky i jejich zbraně mají certifikaci pro děti od čtyř let a za jejich bezpečnost ručím jako výrobce.

A může si ji každý zájemce také sám vyrobit?

V Asii si tuto hru vyrábějí děti samy doma po staletí. Není sice tak propracovaná, ale jde to. Kdo chce, ať si to zkusí. Vlastní proces výroby, ideálně pěkně spolu s dětmi, je skvělý program na mnoho dnů. Plánujeme rovněž otevřít hru zájemcům ve spolupráci s PrusaLabem prostřednictvím 3D modelů, aby si je lidé mohli vytisknout a zdobit doma. Je to nová vývojová větev, která sice nemá autentičnost loutek dřevěných, ale zase nabízí větší flexibilitu a variabilitu provedení. Pro mě je to nový vesmír navrhovat doplňky v 3D prostoru, a když se do toho pustí zkušení tvůrci, může to být velký nářez.

Váš příběh, který začal v malé dílně ve sklepě baťovského domku, zdaleka nekončí a na jaře bude mít pokračování na výstavě Expo v Japonsku. Jak jste se tam dostal?

Nebyl to počáteční záměr, ale ani náhoda. Štěstí jsem však měl. Prošel jsem řadou startupových soutěží a získal potřebné reference. Pak jsem se přihlásil k partnerství Expo 2025 a prošel sítem. Ósaka je pro mě vrchol. Hra tam bude součástí národního pavilonu. Kenka je natolik nenáročná, že ji mohou zkusit děti i dospělí v rámci odreagování nebo odpočinku. Hru věnuji i našemu ministerstvu zahraničí k prezentačním a dárkovým účelům.

Pomohla vám asi i asijská symbolika, z níž jste při vývoji Kenky vycházel, ne?

Určitě. Obecně navíc platí, že Češi mají rádi Japonsko a Japonci zase Čechy. Kreativita a řemeslo pro rozvoj společnosti, to vše plně odpovídá myšlence světové výstavy. Chci do tvorby zapojit co nejvíce mladých lidí. Spolupracuji proto také s Univerzitou Tomáše Bati (UTB), kde pedagogové Václav Skácel a Václav Ondroušek se svými studenty pracují na rozvoji prezentace Kenky. Z toho mám nesmírnou radost, každý krůček vyvolává další. A Expo 2025 s UTB, to je skok.

Generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška o vaší hře řekl: „Řešení ‚sporů‘ pomocí zmenšenin reálného světa, jako jsou právě figurky, provází lidstvo po celou historii. I o tom nakonec Expo je – o sbližování národů v dobách krize, které přispívá k vytvoření silnější společné budoucnosti. “ Vidíte to stejně jako on?

Ano, tato filozofie mě oslovuje. Svět loutek a zmenšenin světa je fascinující. Sošky byly součástí různých rituálů a předmětem naší imaginace. Stačí zmínit například známou Věstonickou Venuši. Loutky mají edukativní význam a Kenka funguje skvěle. Měl jsem ale i štěstí, připadalo mi, jako bych zvedl kámen, pod nímž byla tato hra schovaná. Je tady s námi po staletí, byť v trochu odlišné podobě. Beru tedy veškerou symboliku s respektem. Je jí ve hře spousta a učí nás jak pracovat s energií nebo agresivitou.

Tu je navíc určitě lepší vybít ve hře než v realitě.

A taky je to jiné než v počítačové hře, kde jsou ve střílečkách hlavní střely do hlavy. Tady jde o stržení masky loutky a pohled na úsměv protihráče, tedy prolomení bariéry, ale zároveň schopnost přijmout porážku. Ono také není jisté, že když zaútočíte, vyhrajete. Mnohdy přijdete o masku tím, že narazíte do již nachystané zbraně protihráče, který se ani nepohne. I v tom je skrytá symbolika.

Desková hra ze zlínské univerzity pomáhá dětem s péčí o nohy: