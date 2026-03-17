Made in Vysoké Pole. Klapky pro filmový festival vyrábí stolař téměř 30 let

Jana Fuksová
  13:22aktualizováno  13:22
Stolař Josef Machů z Vysokého Pole na Zlínsku vyrábí klapky pro mezinárodní dětský filmový festival ve Zlíně. Každý rok si pro ně zarezervuje celý srpen. Žádné dveře, ploty, nábytek ani okna, jen filmové klapky. Z těch se pak stávají originální umělecká díla a díky dražbě a Nadačnímu fondu Filmtalent Zlín pomáhají mladým filmařům k úspěšné tvorbě.

„Kdysi před lety tady nedaleko natáčeli seriál Ranč u Zelené sedmy a potřebovali vyrobit nějaké rekvizity, tak se obrátili na naše stolařství. Tím vznikla naše spolupráce,“ vysvětlil Machů.

„Potom přinesli klasickou filmovou klapku, kterou používají u natáčení, abych zkusil podle ní udělat nějaký mustr,“ dodal muž, který navazuje na rodinnou tradici truhlářského řemesla zahájenou ve 30. letech.

Stolař Jan Machů z Vysokého Pole vyrábí pro mezinárodní dětský filmový festival ve Zlíně dřevěné klapky už 29 let. (březen 2026)
První zakázku odevzdal v roce 1997, aby z ní v následujícím ročníku filmového festivalu vznikl Salon filmových klapek. Jedním z prvních umělců, který klapku umělecky ztvárnil byl Adolf Born.

V dalších letech se přidali Kristian Kodet, Josef Velčovský, Lubor Tokoš, Zdeněk Červinka, Iva Hüttnerová, Boris Jirků, Helena Růžičková, Jiří Suchý, Bořek Zeman, František Ringo Čech, Ilja Hartinger, Dagmar Havlová, Miloš Nesvadba, Jan Saudek, Olbram Zoubek a řada dalších.

Rodinná stolařská tradice

Klapky z Vysokého Pole vznikají v malé dílně ve dvoře rodinného domku. Běžně tady Machů vyrábí z masivu dveře, zahradní nábytek, okna a podobně. S klapkami je ale trochu jiná práce. Od začátku, tedy od roku 1997, vypadají prakticky stále stejně, změn doznávají jen v detailech.

Pracovní postup je také ověřený a stejný. Nejdříve je potřeba nařezat hranolky ze smrkového dřeva o rozměrech 35 krát 4 krát 2 centimetry, obrousit je a vytvořit drážky na panty i na desku. Na hranolech ale nesmějí chybět ani speciální žlábky, aby se dobře držely v ruce, a zakulacené rohy.

Hlavní část tvoří obdélník z MDF (středně husté dřevovláknité) desky o rozměrech 29 krát 25 centimetrů a tloušťce asi 6 milimetrů, který má zaoblené rohy.

„Dříve jsem používal klasickou překližku, ale pod vlhkými barvami se různě kroutila, hýbala a nedělalo to dobrotu. Tak jsme ji vyměnili za MDF desku, která se běžně používá třeba na zadní stranu skříní,“ líčí Machů.

Dva připravené hranoly se pak spojí pantem a do drážky se přilepí deska. V poslední fázi je potřeba celou klapku natřít černou barvou a hranoly vyšrafovat přesně podle vzoru černou a bílou barvou.

„Šrafování trvá nejdéle, ale celkově je na tom dost operací, byť se to na první pohled nezdá. Než všechno nařežu, seříznu, obrousím, zaoblím, tak může trvat dvě hodiny, než je jedna hotová,“ přiblížil stolař.

Jednu má doma i vystavenou. Je podepsaná Terezou Voříškovou, Igorem Barešem a dalšími herci ze seriálu Znamení koně, který se nedaleko před lety natáčel. Každý rok jich Machů vyrobí pro festival 150 a poté navštěvuje Salon filmových klapek.

Ten v posledních letech začíná v Praze a postupně se zastávkou v několika dalších městech vždy ke konci května dorazí do Zlína. Výstava desítek umělecky ztvárněných klapek láká spoustu návštěvníků.

„Byli jsme se podívat i na výstavě v Praze, také jsme tam před lety křtili knihu s přehledem všech namalovaných klapek,“ podotkl Machů.

Loňská dražba 124 filmových klapek vynesla rekordní částku 4,43 milionu korun. Nejvíce zaujala klapka nazvaná Velká jízda s motivem Čtyřlístku od Jaroslava Němečka, která byla vydražena za 161 tisíc korun. O finanční podporu se přihlásilo 115 filmových projektů a odborná porota z nich vybrala 32.

Letošní 29. ročník Salonu filmových klapek začal v těchto dnech v historické dvoraně Národního muzea v Praze, kde bude k vidění do 19. března. Od 13. května pak budou vystavené ve Zlíně.

Za téměř tři desetiletí existence salonu se vydražilo již 3 247 klapek za neuvěřitelných 56,5 milionu korun, díky čemuž mohl Nadační fond Filmtalent Zlín podpořit celkem 489 projektů.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

