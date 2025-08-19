„Jsem zvyklá si do košíku do lesa brát nožík, ale i repelent proti klíšťatům. Už mám svůj věk a nerada bych léto strávila v nemocnici. Soused si před dvěma lety našel klíště a léčil se měsíc,“ prozradila penzistka Libuše, která v těchto dnech vyráží na houby do okolí Rožnova pod Radhoštěm.
Právě toto místo patří k těm, kde hygienici evidují více onemocnění klíšťovou encefalitidou. Na Valašsku je takových případů od začátku roku už 32, nejvíce během června a července. Potvrzené onemocnění je hlášené z lokalit kolem Vsetína, Zašové, Horní a Dolní Bečvy, Hovězího, Huslenek, Halenkova, Valašského Meziříčí, Valašské Bystřice, Zubří nebo Hutiska-Solanec.
V porovnání s ostatními regiony ve Zlínském kraji je Valašsko zasažené nejvíce. To potvrzují i data z infekčního oddělení, které je v kraji jen v Uherskohradišťské nemocnici. Od začátku června zde s klíšťovou encefalitidou hospitalizovali 18 pacientů (z toho jedno dítě). Nejvíce nemocných je právě ze Vsetínska.
„Očekáváme, že pacienti s touto diagnózou se u nás budou objevovat minimálně do konce října,“ sdělila za nemocnici Renata Rokytová.
„Letos jsem zatím žádný případ neměla, ale obvykle každý rok eviduji jeden až tři případy u svých pacientů. Přicházejí v různém stavu, mají nevolnosti, bolesti hlavy, neurologické potíže. A zatím pokaždé byla encefalitida způsobená přisátým klíštětem. O léčbě pak rozhoduje náš infekční lékař, vždy to vyžaduje pár dnů hospitalizace,“ popsala vsetínská praktická lékařka Dana Andělová.
Meziročně vzrostl počet případů o 70 procent
„Pár mých pacientů už s klíšťovou encefalitidou v nemocnici bylo. Nepřišli ke mně, ale rovnou na urgentní příjem. Nicméně jsme zaznamenali, že se nechávají více očkovat. Zájem u nich roste a přicházejí s požadavkem sami. Naočkovali jsme už téměř 30 klientů,“ poukázala praktická lékařka Eva Novosadová, která má ordinaci v Dolní Bečvě.
Zlínský kraj je s počtem 41 případů třetím nejpostiženějším regionem v Česku a meziročně jde o nárůst počtu případů o téměř 70 procent. Za celý loňský rok napočítali hygienici v kraji 52 případů. V roce 2023 bylo na konci letních prázdnin 21 onemocnění, za celý rok pak 33. V roce 2022 bylo případů 60, o rok dříve 37 a v roce 2020 dohromady 77.
Kromě Valašska se infikovaná klíšťata stále objevují i jinde. Například v okolí Holešova, Osvětiman, Horního Němčí, Starého Hrozenkova, Velkého Ořechova, Březnice, Otrokovic nebo Zlína. I tam by si turisté měli dávat pozor.
Klíšťová encefalitida mívá dvoufázový průběh.
„Nejprve připomíná chřipku, objevuje se horečka, bolesti svalů a hlavy, únava. Po krátkém zlepšení může dojít k úplnému uzdravení, může však přijít druhá fáze, kdy dochází k postižení mozku a mozkových blan,“ vysvětlil dětský lékař zlínské nemocnice Tomáš Nečas s tím, že zánět mozkových blan může vést k dlouhodobým neurologickým obtížím, v těžkých případech i k ohrožení života.
Letos na Dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati léčili zdravotníci tři pacienty s touto diagnózou, loni se jednalo o jednoho.
Nakažená klíšťata našli i v Luhačovicích
Nakažených klíšťat je v kraji, podle hygieniků, jedno až tři procenta.
„Například v červnu letošního roku potvrdily laboratorní testy přítomnost viru klíšťové encefalitidy i v klíšťatech odebraných v Luhačovicích,“ upozornila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Vendula Ševčíková.
Klíšťová encefalitida patří mezi virová onemocnění a kromě lehké formy může způsobovat i závažné onemocnění. Jako prevenci lékaři doporučují použití repelentu před pobytem v přírodě a pečlivou prohlídku těla po pobytu v přírodě.
Lékaři nabádají zvlášť rodiče a prarodiče dětí, protože právě ve vyšším věku se častěji setkávají s neurologickými potížemi, těžkou obrnou, poruchy paměti, sluchu nebo ztrátou soběstačnosti.
Také v Uherskohradišťské nemocnici je věkový průměr pacientů s touto diagnózou 45 let. Přitom od loňského roku mají lidé nad 50 let očkování proti klíšťové encefalitidě plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.