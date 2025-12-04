Studenti střední školy Creative Hill College původně přemýšleli o parodii na známější „Kluky z Prahy“, ale pak se rozhodli jít vlastní cestou.
„Jsme mladí, máme jiný humor a jiný pohled na město. Nechtěli jsme jen točit hezká místa ve Zlíně. Ukazujeme i ty horší stránky, věci, které nás překvapí nebo štvou,“ popisuje Ondra. „Ve videích objevujeme Zlín společně s diváky. Neznáme ho ještě tolik, takže spoustu věcí zjišťujeme až přímo na místě při natáčení,“ směje se Michal.
Fungují od září a jejich videa mají společnou energii, zvědavost nebo i drzost. A protože nejsou místní, jejich postřehy zaujmou a ukazují, jak Zlín vnímá mladá generace. „Město je hezké, ale přijde mi až moc tiché,“ říká Ondra.
Jeho ústecký jmenovec naopak vidí kontrast: „V Ústí to žije víc, jsou tam akce pro mladé i starší. Tady mě třeba překvapilo, kolik míst je zavřených nebo v havarijním stavu.“
Michal dodává: „Jsem z malého města. Zlín je větší, ovšem pořád působí tak nějak mrtvě. Třeba rekonstrukce kina nebo nádraží se slibují strašně dlouho.“
Dva přechody vedle sebe
Všichni tři se přitom shodují, že Zlín má jedinečnou atmosféru. „Miluju industriální estetiku. Sleduju továrny, střechy, komíny,“ popisuje Ondřej Radovan. „Baťovský styl je super. Město roste, staví se nové věci, ale pořád si drží charakter. Je to tady trochu jako Amerika v Česku: od každého něco, pořád je co objevovat,“ doplňuje Ondra Hlad.
Všímají si také různých kuriozit, které místní přehlédnou. Jako například dvou přechodů pro chodce v centru města, které vedou přes třídu Tomáše Bati a spojují Školní ulici s náměstím Míru.
„Zaujalo nás, že jsou od sebe vzdálené jen pár metrů. Je to takový bizár, nikde jsem nic podobného neviděl. Město nám zatím neodpovědělo, ale fakt nás zajímá, proč tomu tak je,“ říká Ondra.
Tři hodiny práce na jednom videu
Během natáčení se jim stávají i kuriózní situace. „Jednou nám při natáčení nějaký kluk sebral tašku a utekl. Během deseti minut jsme ho ale doběhli v obchodním domě,“ vybavuje si Ondřej Radovan. „Video z toho nakonec nebylo, chyběly záběry.“
Střih, hudba, přetahování zvuku z mikrofonu, exteriéry… Nezdá se to, ale za každým videem jsou hodiny práce. „Někteří si myslí, že natočí video, hodí to na TikTok a mají hotovo. Ale je za tím strašně moc času,“ říká Ondra. O technickou část se stará Michal: „Sestříhávám hlavní video, z něj vystřihnu úseky do shorts, dělám i externí záběry. Je toho víc, než se zdá.“
A plány do budoucna? Zmíněné vlakové nádraží, které je v šíleném stavu, doprava ve městě a zpožďování nebo nelogické návaznosti přípojů MHD a také Velké kino. „Zkusíme se také domluvit s partnery, abychom se dostali dovnitř. To nás hodně láká,“ říká Ondřej.
Mají domluvenou i spolupráci s Klubem absolventů Baťovy školy práce, za rok to totiž bude 90 let filmu a 150 let od narození Tomáše Bati. „Chceme vytvořit stezku ‚Kluků ze Zlína‘, šlo by asi o centrum Zlína a zajímavosti, které město hrdě ukazuje,“ líčí Ondřej Radovan.