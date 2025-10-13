Kněz podle soudu zneužil desetiletou dívku u zpovědi, řízení s ním vede i Vatikán

Jana Fuksová
  15:52aktualizováno  15:52
Kroměřížský kněz a učitel náboženství na církevní základní škole Karel Hořák byl v minulém týdnu nepravomocně odsouzený za pohlavní zneužití desetileté dívky, ke kterému mělo dojít před pěti lety. Arcibiskupství olomoucké v této souvislosti informovalo, že kněz už více než čtyři roky není ve styku s veřejností a že se případem zabývá také Vatikán.
Fotogalerie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. | foto: Město Kroměříž

Dikasterium pro nauku víry patří k nejvýznamnějším úřadům ve Vatikánu a řeší mimo jiné porušení katolické morálky, tedy i případy sexuálního zneužívání. Od února 2021 se na této půdě probírá také Hořákův případ, kterého Krajský soud ve Zlíně odsoudil v minulém týdnu ke třem letům podmínečně odloženým na pět let za pohlavní zneužití desetileté dívky.

Na úřad se obrátilo Arcibiskupství olomoucké, Vatikán pak nařídil takzvané předběžné šetření. „Mluvili jsme se všemi relevantními lidmi, obviněným i svědky. Ale pochopitelně nemáme možnost kohokoliv předvolávat a sbírat vlastní materiál a jsme odkázáni na zjištění orgánů činných v trestním řízení,“ vysvětlil mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Jsem oběť spiknutí, hájil se kněz obviněný ze sexuálního zneužívání

Po skončení tohoto šetření pak vatikánský úřad rozhodl, aby na základě zjištěných skutečností bylo v diecézi zahájeno takzvané administrativní trestní řízení, které dosud probíhá.

Informování Dikasteria patří v případech, kdy se jedná o nezletilé osoby, k obvyklému postupu. Teď církev čeká, až bude rozsudek pravomocný. Poté z něj vyvodí závěry a zváží další působení kněze. Výsledkem může být i rozvázání služebního poměru.

„Považujeme to za velmi závažné obvinění, nebereme to na lehkou váhu a respektujeme rozhodnutí soudu. Uvědomujeme si obrovskou bolest na straně oběti a její rodiny,“ doplnil mluvčí.

Mše neslouží přes čtyři roky

Dívka podle serveru Novinky.cz přišla do kroměřížského kostela Nanebevzetí Panny Marie ke zpovědi před slavnostním svatým přijímáním v červnu 2020. Během ní se jí měl kaplan Hořák dotazovat, co má na tričku za obrázek.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

„Šaty jí natáhl za účelem svého sexuálního vzrušení. Podíval se za výstřih. Poté ji přiložil obě ruce na šaty v oblasti prsou a dlaněmi po nich kroužil. Šaty jí natahoval od těla opětovně a díval se do výstřihu. Přičemž měl červený obličej a rozzářené oči, usmíval se,“ citovaly Novinky předsedkyni senátu krajského soudu Ivetu Šperlichovou.

Po dvou měsících se dívka svěřila matce, která se přes advokátku obrátila na policii. Ta následně zjistila, že si kněz v počítači prohlížel velké množství fotografií nahých dětí, soudní znalci pak u něj odhalili pedofilní poruchu. Sám u soudu sdělil, že se ničeho nedopustil.

Soud otevře kauzu zneužití ministranta knězem, mladík podle kamarádky lhal

Rozsudek zatím není pravomocný a obhájkyně si ponechala lhůtu na odvolání. Státní žalobkyně naopak s rozsudkem souhlasila vzhledem k tomu, že stejný trest navrhovala.

Kromě podmínky by měl Hořák dodržet také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími patnácti let, podstoupit ochrannou sexuální léčbu a zaplatit čtvrt milionu korun jako odškodnění oběti. Hrozilo mu až 12 let.

Ve styku s veřejností není Hořák více než čtyři roky, tedy od doby, kdy jej začala vyšetřovat policie. Arcibiskupství mu nabídlo jinou práci.

Petice na podporu kněze

Kněz, který několik let působil také jako kaplan pro mládež vsetínského děkanátu a byl mezi mladými, ale i staršími věřícími oblíbený, tak více než čtyři roky neslouží mše, nevyučuje náboženství, nezpovídá.

V květnu letošního roku se objevila petice na jeho podporu, pod kterou je 45 podpisů. Jsou mezi nimi zejména bývalí absolventi Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, kteří popisují setkávání s ním v hodinách náboženství i na mimoškolních aktivitách v době, kdy jim bylo kolem 15 let.

„Choval se vždy naprosto korektně, empaticky, vstřícně, ale nikdy ne vtíravě a také bez jakéhokoliv náznaku fyzického kontaktu, ani vyhledávání v osamocenosti a už vůbec ne s nějakými intimnostmi. Byl to člověk zdrženlivý, taktní, ohleduplný, se srdcem na dlani,“ píše se v textu petice.

Stížností ženy kvůli zneužívání knězem se bude znovu zabývat ÚS, dříve ji zamítl

Hořák, který pochází z Lačnova na Vsetínsku, působil jako kaplan také ve Zlíně, Lidečku, Francově Lhotě a jako farář pak v Hošťálkové. Starosta Hořákova rodného Lačnova Oldřich Pechal nechtěl rozsudek komentovat, pouze zmínil, že jej považuje za slušného člověka a ctí presumpci neviny.

