Zlínský kraj rozdělí příští rok mezi knihovny v regionu více než 12,9 milionu korun. Dotace získají Knihovna Kroměřížska, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykova veřejná knihovna Vsetín, které poskytují odbornou a metodickou pomoc ostatním knihovnám v kraji. Dotace ještě musejí schválit krajští zastupitelé, sdělila dnes ČTK Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. O rok dříve hejtmanství těmto knihovnám poslalo asi 12,3 milionu korun.
Peníze od kraje knihovny využijí například na poradenské a konzultační služby pro menší knihovny. Dále na vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů nebo nákup, zpracování a distribuci knihovních fondů. "Nejen v menších obcích představují knihovny důležitá centra vzdělávání a komunitního života. Chceme, aby i jejich návštěvníci měli přístup ke kvalitním a moderním službám, a proto jim pravidelně prostřednictvím pověřených knihoven přispíváme na provoz v takové výši," uvedl krajský radní pro kulturu Ivan Láska (ANO).
Knihovna Kroměřížska obdrží téměř 4,2 milionu korun, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti zhruba 4,5 milionu korun a Masarykova veřejná knihovna Vsetín přes 4,2 milionu korun. "Od roku 2016 do roku 2026 poskytl kraj na regionální funkce knihoven přes 107 milionů korun," uvedla Železníková.
Podpora se podle zástupců hejtmanství odráží v kvalitě služeb, které knihovny nabízejí. "Za posledních 20 let se krajské dotace téměř zdvojnásobily, což představuje nejvyšší nárůst mezi všemi kraji. Díky této stabilní podpoře se region řadí mezi hlavní tahouny rozvoje knihovnictví v Česku," doplnila ke krajskému příspěvku pro knihovny Železníková.
Zajistit plnění regionálních funkcí knihoven je zákonnou povinností Zlínského kraje. Jejich koordinaci má na starosti Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, která rovněž spravuje využití prostředků určených na tuto oblast. V kraji v současnosti působí přibližně 400 knihoven zřizovaných obcemi, městy i hejtmanstvím.