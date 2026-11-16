Koalice chce prověřit proměnu Velkého kina. Zajímá ji provoz i parkoviště

Milan Libiger
  9:42
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Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost...

Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost PSG Construction. (září 2026) | foto: Vizualizace, Magistrát města Zlína

Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026)
Zlín podepsal klíčové smlouvy s firmou PSG, obnova deset let zavřeného Velkého...
Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické...
Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026)
25 fotografií
Památkově chráněné Velké kino ve Zlíně je deset let zavřené kvůli špatné statice. Jeho budoucnost bude řešit už třetí primátor: po Miroslavu Adámkovi (STAN) a Jiřím Korcovi (ANO) to bude Čestmír Vančura (Zlín 21). Investice za 640 milionů korun se schvalovala na posledním zastupitelstvu před volbami.

Vančura už před volbami říkal, že by chtěl podrobit revizi velké projekty, které připravilo minulé vedení. STAN jako další člen současné koalice měli ještě jako opoziční hnutí výhrady i přímo k proměně Velkého kina.

Po jmenování nové městské rady i primátora se jejich postoje nemění, ačkoliv na konci října Korec podepsal klíčové smlouvy se šéfem stavební firmy PSG Construction Peterem Surovičem. Stavební společnost hodlá do konce roku zahájit práce za 640 milionů korun, mají trvat do roku 2029.

Přestavba Velkého kina ve Zlíně začne. Firma představila jeho budoucí podobu

„Jsme v náročné situaci, protože peníze, které máme k dispozici, jsou už dřívějším rozhodnutím do budoucna utraceny. Nezačínáme s plusovým skóre na účtu a to je důvod, proč musíme všechno dvakrát pečlivě zvážit,“ naznačil Vančura.

„Některé investice nám byly představeny jen narychlo a očekává se, že se na ně podíváme znovu a pokusíme se odpovědět na většinu otázek. U Velkého kina nebyl čas prozkoumat projekt blíže, ptali jsme se například na podzemní parkoviště. Neříkám, že to je špatná práce, ale podívat se na něj musíme,“ doplnil.

Parkoviště pro 350 aut

Výsledky soutěže na dodavatelskou firmu, která kino přestaví na multifunkční centrum, schválilo minulé zastupitelstvo v září na posledním zasedání před komunálními volbami. Velmi obsáhlý materiál dostali zastupitelé jen pár dní před hlasováním.

Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost PSG Construction. (září 2026)
Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026)
Zlín podepsal klíčové smlouvy s firmou PSG, obnova deset let zavřeného Velkého kina by se mohla rozeběhnout do konce roku. (říjen 2026)
Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické stránce (srpen 2023)
25 fotografií

„Dělali jsme, co jsme mohli a poslali městské radě 70 připomínek. Nebylo však v naší moci stihnout vše, proto se dnes zdržíme hlasování,“ sdělil tehdy Vančura.

Kromě přestavby se materiál týkal i toho, že společnost PSG na vlastní náklady před kinem vybuduje podzemní parkoviště pro 350 aut, z toho 260 pro veřejnost, za zhruba 400 milionů korun. A pak ho bude provozovat, nebo ho předá městu.

Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost PSG Construction. (září 2026)

„Zajímá nás provozní model, máme tam hodně nezodpovězených otázek,“ poznamenala jednička STAN Věra Stojar, která je nyní náměstkyní primátora. „Chceme se podívat dopředu, co nás čeká.“

Před volbami říkala, že v případě proměny kina neviděla odbornou diskusi o tom, proč bude přestavba stát tolik peněz, a že nikdo s lidmi neřešil, co by místo kina chtěli. „Kdyby to šlo, tak bych opravu kina zastavila a prověřila provozní model. Teď už je na to asi pozdě,“ sdělila před volbami Stojar.

Zlín podepsal s firmou PSG smlouvy na opravu kina a nové podzemní parkoviště

Miroslav Chalánek z ODS byl ekonomickým náměstkem v minulé koalici a je jím také v nové. Pro postoj svých současných kolegů má pochopení.

„Jako členové bývalé rady jsme přesvědčeni, že jsme udělali dobrá rozhodnutí, ale noví kolegové potřebují projekt lépe poznat do většího detailu, ať už jde o provozní model, nebo výstavbu,“ zmínil Chalánek. „Velké kino je velký projekt, který má svou povahou příznivce i odpůrce. Stojím si ale za tím, že je nastavený dobře,“ doplnil.

Zastavit proměnu by byla chyba, říká Korec

Dnes opoziční zastupitel Korec tvrdí, že proměna kina by se dala v současné době zastavit už jen těžko, a pokud by k tomu došlo, byla by to velká chyba. „Zmařila by se dotace 200 milionů korun a tím do budoucna i takřka zavřela možnost kino tímto způsobem rekonstruovat, aby bylo otevřené dříve než za dalších pět deset let. Je nesmysl to zastavit,“ nepochybuje Korec.

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Na druhou stranu říká, že zastavit se dá všechno, ale jde o to, za jakou cenu. Podle Stojar ale koalice nebude chtít zastavovat projekty, na něž jsou vázané dotace. To se týká i revitalizace sadu Svobody, kde se přípravné práce už rozběhly a hlavní začnou příští rok na jaře. Tam je přislíbená dotace 70 milionů korun.

Kino potřebuje i filmový festival

Firma PSG Construction věří, že stavební práce začnou podle plánu.„Obnova Velkého kina a vybudování podzemního parkoviště mohou významně přispět k proměně této části města ve prospěch obyvatel Zlína,“ připomněl manažer marketingu PSG Luděk Stránský.

„Na otázky zástupců nového vedení města jsme již odpovídali při jednání zastupitelstva. Rádi však zodpovíme i další dotazy a poskytneme potřebnou součinnost,“ vzkázal.

Vančuru přestavba kina zajímá také kvůli tomu, že by ho opět využíval dětský filmový festival, jehož je prezidentem. „Už deset let jsme v provizorních podmínkách a není lehké v tomto prostředí pracovat,“ nastínil. „Velké kino ale potřebujeme i z jiného důvodu. Od roku 2010 se ve Zlíně nepodařilo nic velkého postavit a zrealizovat. I kvůli sebevědomí krajského města je důležité takový projekt mít,“ dodal Vančura.

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